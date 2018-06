Köstliche Satire

Armin Rösl: Allmächt! Kirche ohne Kreuz; Titelseite 21. Juni

Gratulation zu dieser köstlichen Satire! Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Die reiche katholische Kirche in Deutschland baut munter neue Kirchen – nicht nur in Poing, auch in Holzkirchen –, an denen sich die Architekten austoben können, deren Symbolik aber die wenigsten begreifen. Gleichzeitig werden die Gottesdienste in einer Weise reduziert, die mit dem Priestermangel – auch dem weiter zunehmenden – beim besten Willen nicht zu erklären sind (kein Werktagsgottesdienst mehr am Vormittag in zwei großen Pfarrverbänden mit 15 000 Katholiken – um nur ein Beispiel zu nennen!). Unser Ministerpräsident Markus Söder muss zwar nicht gleich den Untergang des Abendlands ausrufen. Aber unser hochverehrter Herr Kardinal Marx scheint nichts zu begreifen. Quo vadis, katholische Kirche in der Erzdiözese München und Freising?

Dr. Willi Meier Ottobrunn