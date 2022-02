Kirche und Missbrauch

Teilen

Katholiken planen Reformen; Titelseite 4. Februar

Man scheint den sogenannten Pflichtzölibat als Ursache für eine Vielzahl menschlicher Probleme ausgemacht zu haben. Er sei der Grund für Einsamkeit, Suchterkrankungen, Doppelleben etc. Ja, das gibt es, weil man auch als Priester nicht gegen die Gefahren des Lebens immun ist. Das gibt es allerdings auch bei einer Vielzahl anderer Menschen, die keine katholischen Priester sind und die Schuld für ihre Misere nicht auf den Zölibat schieben können. Ich kann aus erster Hand sagen: Man ist als katholischer Priester nicht dazu verdammt, einsam zu sein. Aber es fällt einem auch nicht das Glück einfach in den Schoß, sondern man muss beständig an seinem sozialen Leben arbeiten und es pflegen. Und ich habe schon genug erlebt, um zu wissen, dass es die Eheleute nicht unbedingt leichter haben als ich. Die berechtigte Wut über den Missbrauchsskandal wurde in kurzer Zeit in eine Richtung gelenkt, an deren Ende bei vielen scheinbar die Schlussfolgerung steht: „Lasst die Priester heiraten, dann vergreifen sie sich nicht mehr an Kindern.“ Dazu fällt mir nicht mehr viel ein, außer dass ich nicht gewillt bin, das so stehen zu lassen.

Manuel Kleinhans

katholischen Pfarrverbände Höhenkirchen und Aying-Helfendorf

Wenn es richtig ist, dass friedliche Bürger nicht bei gewissen Demonstrationen mitlaufen sollen, um sich nicht von rechts- oder auch linksradikalen Organisationen vereinnahmen zu lassen, dann ist es auch richtig, dass alle möglichen Mitarbeiter der Kirche, vom Gemeindeseelsorger bis zum Bischof –nehmen sie die Dimensionen des Missbrauchsskandals ernst – aus dieser Organisation austreten, zumindest aber diesem verkrusteten Mafiastaat Vatikan ernsthaft entgegentreten müssen!

Klemens Baum

Freising



Bereits vor Jahren schrieb ein lutherischer Oberlandeskirchenrat: „Wir haben in unserer Landeskirche Hannover mehr als 50 frühere katholische Pfarrer. Hätte doch wenigstens einer von ihnen nicht geheiratet, dann wäre die Konversion glaubwürdiger gewesen!“ Auch die Mahnungen des großen evangelischen Theologen Karl Barth (+1968), die Katholiken sollten bei ihren Reformen die Fehler der Reformation vermeiden, sind übrigens nach wie vor aktuell.

Joseph Posch

Berg

Ein Gutachten ist kein gerichtliches Urteil – auch nicht das Gutachten der Rechtsanwaltskanzlei Westpfahl Spilker Wastl. Es gibt lediglich ihre Meinung zu den in Rede stehenden sexuellen Übergriffen in der Erzdiözese München und Freising wider. Das umfangreiche Werk ist auch nicht ein Gutachten von öffentlich bestellten Sachverständigen. Die Anwaltskanzlei ist auch nach ihrem eigenen Internetauftritt nicht einmal kompetent im Kirchenrecht (Codex Iuris Canonici). Dennoch erfolgt aufgrund des – nicht justiziablen – Gutachtens eine Vorverurteilung und Agitation durch interessierte Kreise (Theologen, Politiker, Medien). Für sie ist Papst emeritus Benedikt XVI. schuldig. Es gilt anscheinend nicht die Unschuldsvermutung, sondern die Schuldvermutung- ein Verstoß gegen das Rechtsstaatsprinzip. Viele der Ankläger haben sich im Glanze des Ruhmes von Papst Benedikt XVI. gesonnt, jetzt werden sie zu Verrätern ganz nach dem Motto: „Hosianna – kreuziget ihn“. Daneben gibt es einige, die eine Entschuldigung beziehungsweise ein Schuldbekenntnis von einem augenscheinlich sehr gebrechlichen, fast 95-Jährigen fordern: 1. Für die abgegebene Stellungnahme, deren Urheberschaft vage ist und selbst das Zustandekommen der Unterschrift nicht geklärt ist 2. Dafür, dass er an eine Sitzung vor vierzig Jahren eine fehlerhafte Erinnerung hatte, zumal damals auch seine Berufung zum Präfekten der Kongregation für Glaubenslehre nach Rom zur Debatte stand mit allen damit verbundenen Fragen und Begleitumständen. Abschließend stellt sich die Frage, ob die Vorstellung des Gutachtens in diesem Format noch rechtsstaatlich ist. Für mich wurde sie nämlich zu einem Tribunal, bei dem besonders Rechtsanwalt Wastl zu einem hämischen Ankläger mutierte anscheinend mit der Absicht, einen emeritierten Papst der Lüge zu überführen, der sich aber nicht – vor allen Zusehern – verteidigen konnte.

Ewald Brückl

Wolfratshausen

Beitrag eines Betroffenen zur Zölibatsdiskussion: Seit vier Jahren bin ich katholischer Priester und habe mich (nicht ohne innerliche Kämpfe) freiwillig für den Zölibat entschieden. Mit dieser Lebensform möchte ich ein Zeichen der Solidarität setzen mit all jenen, die unfreiwillig einsam leben, sei es aufgrund einer Krankheit, Beeinträchtigung, Tod des Partners oder aus welchem Grund auch immer. Dass Kardinal Marx den Zölibat als „prekär“ bezeichnet, irritiert mich in diesem Zusammenhang etwas. Damit würde doch die Situation vieler Alleinstehender als prekär bezeichnet, was so pauschal sicher nicht zutrifft. Freilich kenne ich Stunden der Einsamkeit. Mit dem Zölibat möchte ich zeigen, dass ein eheloses Leben aber kein würdeloses Leben sein muss. Ich erlebe mich in den Gemeinden in eine Vielzahl von Beziehungen eingebunden, die erfüllend sind, auch wenn mir die intimste Form einer (menschlichen) Liebesbeziehung fehlt. Der innerste Grund aber ist schlichtweg die Liebe zu Jesus Christus, dem ich nachfolgen will um des Himmelreiches Willen. Der Zölibat erlaubt mir, dieser Liebe viel Platz zugeben. Als junger Priester sehe ich mich nun viel im Kreuzfeuer der öffentlichen Diskussionen. Viel wird über uns Priester gesprochen. Was ich vermisse, ist, dass auch mit uns gesprochen wird, zum Beispiel über die Beweggründe unserer Berufswahl.

Bernhard Häglsperger

Pfarradministrator und Leiter des Pfarrverbandes Königsdorf-Beuerberg (Dekanat Bad Tölz)

Der Begriff Reformen lässt mich unwillkürlich erinnern an die großen Reformatoren vor 500 Jahren. Die Folgewirkungen waren erbitterte Glaubenskriege in Europa bis in das letzte Jahrhundert hinein. Hat die katholische Weltkirche vor, diese Reformen ansatzweise zu übernehmen oder darin aufzugehen? Ich hatte die große Hoffnung, darüber etwas zu hören oder zu lesen. Nichts davon ist bisher auch nur andeutungsweise geschehen. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich bin ich viel zu naiv oder gutgläubig, dieser große weltweit aktive Kirchenstaat könnte sich in die Richtung der längst gewesenen Reformation bewegen.

Denn jeder Christusgläubige konnte ja seitdem durch Gutenbergs Buchdruckverfahren die ins Deutsche übersetzte Bibel selber lesen und sich daraus ein Urteil bilden. Unsägliches Leid durch Missbräuche aller Art am Menschen, also nicht nur der abscheulichen an den Kindern und Jugendlichen, wären vermeidbar gewesen. Kirche ganz allgemein ist gerade jetzt bei uns in Deutschland gut beraten, sich dieser Schicksalsvergangenheit, einschließlich der bei so manchem immer noch schwelenden Nazi-Ideologie zu stellen, die mit dem Ablasshandel seinen Anfang nahm. Liebe Verkünder der Lehre unseres Herrn Jesus Christus, es ist Zeit, die Entwicklung von Europa mit diesem Hintergrund auch mit Eurer wertvollen Hilfe wieder erkennbar vorbildhaft zu machen.

Horst Lüeße

Kirchheim-Heimstetten

Es ist für mich erschreckend, wie viel Unwissenheit ja Vorurteile über die katholische Kirche aus verschiedenen Leserbriefen zu entnehmen sind. Allein den Fokus auf die Missbrauchsfälle zu legen und damit die ganze sakramental verfasste katholische Kirche in Frage zu stellen, geht an der Realität der überwiegend gläubigen und praktizierenden katholischen Christen vorbei. Jene Verbrechen, die auch von katholischen Priestern begangen wurden sind nicht in der von Christus gegründeten Kirche zu suchen, sondern im persönlichen sündhaften Glaubensabfall dieser Personen von der Kirche. Zu meinen, es müssen in der katholischen Kirche, die sich als weltweite Bekenntniseinheit mit der Bindung an diese Bekenntniseinheit versteht, nur die Strukturen vergleichbar etwa wie im liberalen Protestantismus verändert werden und die Glaubensinhalte den menschlichen Bedürfnissen und Glaubensvorstellungen zeitgemäß angepasst werden (Bekenntnispluralismus/Relativismus) damit die katholische Kirche eine neue Blütezeit erlebt, verkennt die maßgebende Botschaft des Evangeliums. Wenn die progressiven Katholiken meinen, sie können Jesus und die Kirche sich so zurechtzimmern, wie sie es für richtig halten und glauben, das Evangelium sei eine reine Schmusebotschaft, verkennt die Sachlage. Jesus hat über die Liebesbotschaft hinaus auch eindeutige Warnungen und Grenzen aufge-zeigt, die vom Menschen ernst genommen werden sollen und daher mit einer Verantwortung und Entscheidung für jeden verbunden ist. D.h., Christsein bedeutet, sich nach dem Evangelium zu richten, in dem Christus zu den Menschen spricht. So wie Christus unverfälscht den Auftrag seines Vaters treu bis zum Tod gelebt hat, auch gegen den damaligen Zeitgeist (repräsentiert durch die Pharisäer) so sollten die Kritiker der katholischen Kirche, die ja angeblich „die wahren Christen“ im Verbund mit dem allgemein gesellschaftlichen Denken sein wollen, sich die Frage stellen, ob sie selbst nicht voller Selbstgerechtigkeit und Inkohärenz sind und sich auf den Sockel der maßgebenden Instanz stellen, statt mit überzeugender Kraft sich unverfälscht nach dem Evangelium zu richten. Vielleicht haben die Kritiker recht. dass die katholische Kirche keiner rosige Zukunft entgegengeht und sich sehr stark reduzieren wird. Aber schon aus der Vision der geheimen Offenbarung des Johannes ist geweissagt, dass es auf christlicher Ebene eine Entwicklung der Trennung von Spreu und Weizen der Gläubigen geben wird und damit auch eine Frage und bedeutsame Botschaft an die Christenheit gerichtet ist – auf welcher Seite stehst Du?

Rainer Nicodem

Fahrenzhausen