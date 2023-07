Kirchenaustritte in der katholischen Kirche

Halbe Million Katholiken treten aus; Titelseite, Claudia Möllers: Wann geht es endlich um die Menschen?; Kommentar 29. Juni, Ist diese Kirche ein Auslaufmodell?; Leserforum 30. Juni

Zu diesem Artikel und zu den Leserbriefen von mir noch einige Gedanken die vielleicht etwas quer stehen zu den bisherigen Argumenten. Man hat den Eindruck, dass überwiegend der Missbrauchsskandal schuld ist an dieser Entwicklung. Ich habe aber zunächst ein Problem damit, dass in der Presse meist nur von der katholischen Kirche die Rede ist, obwohl diese bekanntermaßen sich am meisten bemüht die Missstände aufzuarbeiten. Auch bei der evangelischen Kirche, die Sie in Ihren halbseitigen Ausführungen nur mit einem Nebensatz erwähnt haben, in den Sportvereinen und in den Familien gibt es ähnliche Schwierigkeiten.

Ich bin auch der festen Überzeugung, dass dieser Missbrauchsskandal nicht der Hauptgrund für diese vielen Austritte ist, sondern die allgemeine Einstellung zu unserem Glauben, nach dem Motto: Der Herrgott ist halt nicht mehr so wichtig in meinem/unserem Leben.

Eine hochinteressante Aussage in diesem Zusammenhang von der Dogmatikerin Professorin Johann Rahner: „Es wird die wichtigste Frage sein, wie sich die Kirche in der Moderne positionieren kann angesichts gewaltiger Herausforderungen wie das Verdunsten des Glaubens und des Traditionsabbruches.“

Vielleicht könnte am besten ein Zitat vom Papst Johannes XXIII. in diesen komplizierten Zeiten weiterhelfen: „Machen wir die Fenster weit auf, damit der Heilige Geist mal richtig durchziehen kann!!!“ Und zum Schluss noch ein kleiner Tipp, vor allem dann, wenn es nicht so läuft, wie man es sich eigentlich vorstellt, sollte man nicht kapitulieren (Austritt!?), sondern sich sagen, „erst recht bleib ich dabei“! Das ist übrigens nicht nur meine Meinung, sondern auch die des beliebten Pfarrers Rainer Maria Schiessler.

Richard Menzel

München

2022 sind mehr als eine halbe Million Frauen und Männer aus der katholischen Kirche ausgetreten. Um welche Kirche handelt es sich? Mit Bekenntnis des Petrus, (Vgl. Markus. 8, 27-30; Luk. 9, 18- 21), hat Christus gesagt: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen. Austreten heißt also, nicht mehr dazugehören. In Deutschland sind die Katholiken in einer zu- nehmenden Minderheit. Während die Anzahl der Katholiken auf der Erde auf 1,3 Mrd. anstieg; die alle blicken nach Rom, wo Papst Franziskus das Amt in der Nachfolge des Apostels Petrus übernommen hat. Eine Weltkirche wie die katholische zu lenken, heißt auch, die übernommenen Glaubenswahrheiten zu erhalten. In der Auslegung des katholischen Glaubens hebt die katholische Kirche von Deutschland die Gewichtung der Menschlichkeit besonders hervor. Danach soll es eine religiöse Ausrichtung in der katholischen Kirche geben. Als geeignete Institution ist von den Bischöfen in Deutschland der Synodale Weg eingerichtet worden.

Papst Franziskus und einige Bischöfe in Deutschland haben diese Einrichtung abgelehnt, weil es in der Sache nur um die Menschlichkeit in der katholischen Kirche gehen soll. Christus allein hat für alle gesorgt ohne den synodalen Weg. Der synodale Weg führt uns auf ein Abstellgleis, weil er für die katholische Weltkirche nicht zu vermitteln ist.

Anton Link

Fürstenfeldbruck