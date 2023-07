Klimawandel bereits allgegenwärtig

Zorn über neue Klima-Blockaden; Titelseite, Christian Deutschländer: Der Rechtsstaat braucht mehr Biss; Kommentar, Matthias Bieber: Chaos nach Klebeaktion; München 15./16. Juli

Solange kein Tempolimit in Deutschland besteht, ist die sogenannte Letzte Generation mit ihren Aktivitäten nicht zu verurteilen. Bedenken wir im Allgemeinen: Ursachen haben Folgen – oder was wir säen, werden wir ernten.

Luise Schuster

Burggen

Was geht bei denen im Obergeschoss vor, wollen die Deutschen die Welt retten und der Rest schaut zu? Hoffentlich ist es die letzte Generation ohne Hirn mit verrückten Ideologien. Wer kommt eigentlich für die entstandenen Schäden auf, wahrscheinlich die Steuerzahler und nicht die Verursacher!

Heinz Stelzl

Ismaning

Lasst diese Chaoten doch einfach pappen, anstatt sie vorsichtig von den Straßen zu entfernen! Hier müsste der Gesetzgeber viel härter durchgreifen und denen zusätzlich die Kosten für die Einsätze der Polizei usw. in Rechnung stellen.

Hildegard Grünwald

München

Klimakleber sind Fanatiker, die mit ihren Aktionen genau den Trotz von der breiten Öffentlichkeit erreichen, mit dem sie sich dem Kleben für den Klimaschutz widmen und sich damit sogar straffällig machen! Ich gebe den Klimaklebern den guten Rat, sich für die Begrünung unserer Länder, Städte und Gemeinden einzusetzen, auf dass diese sich nicht so sehr aufheizen, auf dass die Verwaltungen Trinkbrunnen und Sprühanlagen durchsetzen, auf dass sie Flüsse und Bachläufe frei von Gestrüpp und Müll bei Hochwasser freihalten, sich um Überlaufbecken oder Überlaufauen kümmern, Trink- und Brauchwasser trennen, größere Kanalisation für mehr Volumen bei Überflutung ins Visier nehmen. Auf dass die Regierung Mittel garantiert, all diese Vorhaben umzusetzen. Auf dass die Renaturierung der Moore, Fluss- und Bachläufe vonstattengeht. Denn allein die Trotz-Aktionen schlagen genau in das Gegenteil von Sympathie um, weil Deutschland nicht zu den allmächtigen Ländern der Welt gehört, welche im Sinne der Bequemlichkeit, nichts oder nur wenig gegen den Klimawandel unternehmen. Gegen Klimakleber werden die Strafen auch härter. In Großbritannien haben Gerichte Klima-Aktivisten zu mehreren Jahren Haft gestraft. In Deutschland ist der Wille zur härteren und persönlicher Bestrafung wach geworden.

Trink- und Brauchwasser zu trennen ist in manchen Ländern schon teilweise umgesetzt, zum Beispiel Australien, wo riesige Mengen Regenwasser in großen Zisternen gesammelt, aufbewahrt, filtriert werden; sowie in vielen Gärten und öffentlichen Anlagen zur Bewässerung Brauchwasserspeicher eingesetzt, welche mit Zusatz von Chemikalien und einer Umwälzpumpe Wasser für Garten- und Landwirtschaftsbewässerung gewonnen wird.

Eduard B. Keisinger

Olching

Nun hat es der Pseudo-Aktivist Metzler-Kick geschafft, sich in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Anscheinend ist es auf allen Partnerplattformen gescheitert und der Münchner Merkur hat ihm nun dazu verholfen, als Zement-Held groß herauszukommen. Na, wenn jetzt die Damen nicht anbeißen, sollte er sich hüfthoch fest zementieren.

Ingeborg Deubler

Unterhaching

Man ärgert sich, man ist wütend, man schreibt sich die Finger wund und dann? Dann passiert nichts. Wie immer halt. Ich lese, ein gestresster Autofahrer fährt über die Hand eines Aktivisten, bei einem anderen klebt noch der Mörtel an der Hand, weil beim Ablösen Betonreste einfach nicht abgingen. Die Aktivisten dürfen uns schikanieren, dafür dürfen wir sie beschimpfen, dürfen ihnen den Vogel zeigen und den Mittelfinger heben. Ich würde denen am liebsten…, aber wir leben in einem Rechtsstaat, in dem die Unversehrtheit der Person heilig ist. Handgreiflich werden ist also keine Lösung.

Aber wie wäre es, wenn der aufgebrachte Autofahrer sich entschleunigt und sich dazu setzt. Klimaaktivist neben Autofahrer und die Polizei reicht Kaffee und Schwarzwälderkirschtorte, bezahlt aus dem Vermögen der Weltretter. Ich denke mal, da würde so mancher Autofahrer den Umweg über eine von den Aktivisten blockierte Straße nicht scheuen.

Richard Birk

Freising

Da gibt es eine Ansammlung von meist jüngeren Bürgern, die sich „Letzte Generation“ nennt. Und die sich anmaßt, sich in idealistischer Weise für den Klimaschutz zu engagieren. Was wirklich dabei herauskommt, ist wahrlich das Letzte. Man kann nur hoffen, dass dies in der Tat die letzte Generation ist, die für ihre teils kriminellen Vergehen noch mit Schmusekurs- Urteilen der Justiz davonkommt. Was haben denn diese sogenannten Aktivisten wirklich für den Klimaschutz getan? Sie haben mit einem Null-Komma-Null-Ergebnis das Klima verbessert – im Gegenteil! Stundenlange Autostaus verpestet die Atmosphäre intensiver.

Das Einzige, was diese Generation als Erfolg verbuchen kann, ist das mit dem Finger oder der Faust auf andere drohend zu zeigen mit der Forderung: Ihr müsst endlich was tun! Doch sie selbst? Fehlanzeige! Damit lässt sich die Erderwärmung nicht einschüchtern.

Schneller als diesen Leuten lieb ist, werden sie im Rentenalter sein und die volle Wucht der klimabedingten Naturgewalten erleben, noch kräftiger als heute – so, wie sie namhafte Wissenschaftler und Meteorologen bereits in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zutreffenderweise exakt vorausgesagt haben; bitte nachlesen! Von heut’ auf morgen zurück ins Steinzeitalter? Selbst das funktioniert nicht in 5 oder 15 Jahren – das dauert Jahrhunderte.

Uwe Schmidbauer

Höhenkirchen-Siegertsbrunn