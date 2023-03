Kunden sind selber schuld

Teilen

Galeria schließt 52 Kauf- häuser; Titelseite 14. März

Die Menschen jammern über die Schließung von Kaufhäusern und Traditionsläden in den Innenstädten, sind aber selbst schuld dran. Die Innenstadt soll so bleiben, wie sie ist, die Vielfalt der Angebote und die kostenlose Beratung des Fachpersonals wird genützt, aber gekauft wird nach dem vergnüglichen Stadtbummel erst daheim im Internet. Damit zerstören wir die Attraktivität der Innenstädte und vernichten die Wirtschaftlichkeit der Läden, die nur noch herhalten sollen für unsere Romantik beim Flanieren, Waren anfassen und anprobieren, Preise vergleichen, Verkäuferinnen nerven usw. Den finanziellen Aufwand der Ladeninhaber für stets aktuelle Ware, Mieten, Energie, Gehälter etc. ignorieren sie einfach und wundern sich dann, wenn die schönen Läden wegen mangelnder Einnahmen zur Deckung all dieser Kosten notgedrungen schließen müssen. Unsere Innenstädte, aber auch die Einkaufsmöglichkeiten in den umliegenden Ortschaften werden ganz schnell ihren Charme verlieren, wenn die Menschen nur noch via Internet ihre Einkäufe erledigen. Sorry, diese Rechnung geht nicht auf!

Gudrun Moll

Gräfelfing

Die Schließung diverser Häuser des Konzerns kommt vermutlich dem „System Benko“ sehr gelegen? Benko ist Investor und hat sich die besten Innenstadtlagen u.a. auch mit öffentlichen und staatlichen Geldern gesichert. Wer dann als „Mieter“ in diesen Immobilien beheimatet ist, interessiert den Investor eigentlich nicht. Wenn also die Miete an Benko die Betreiber so unter die betriebswirtschaftliche Schwelle drückt, dass sie in die Insolvenz gehen müssen, interessiert das den Investor ziemlich wenig. In diesen Lagen finden sich immer wieder Interessenten als Nachfolger. Insbesondere dann, wenn nach einem Umbau viele andere Nachmieter einziehen. Diese „Umwidmungen“ ehemaliger Warenhäuser in Hotel, Arztpraxis, Kita, Wohnraum etc. gibt es bereits. Benko war nie der Verlierer. Ich behaupte, dass die Menschen der bisherigen Warenhäuser dem Investor Benko absolut egal sind. Ihm geht es nur um seinen persönlichen Profit, den er aus diesen Innenstadtlagen durch Vermietung absaugen kann. Benko ist kein „Gutmensch“, dem es um die Warenhauskette geht. Wer das nicht begreift, begreift auch nicht, dass jeder weitere Euro von Banken oder der öffentlichen Hand ein bereis verlorener Euro ist. Der Niedergang der Warenhauskette wird weiter gehen, viele werden verlieren, nur einer nicht - Rene Benko. Für ihn konnte es nach meiner Überzeugung gar nicht besser laufen, als bisher. Er sitzt auf den besten Stadtlagen in Deutschland. Wie man das nennt? Gewinnmaximierungen auf Kosten der Gläubiger.

Heimo Kandler

Wartenberg