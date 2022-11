Lebensgewohnheiten ändern

Klima-Kleber: Merz fordert härtere Strafen; Titelseite 21. November

Es ist schon irritierend in Anbetracht der Tatsache, dass unser Klima abschmiert, dass zu wenig Leute wirklich erkennbar davon beeindruckt sind, um ihre Lebensgewohnheiten effektiv klimabewusst zu ändern. Viele große Sorgen plagen uns zurzeit, aber die Sorge ums Klima ist existenziell für die kommenden Generationen. Und da wagen es die, welche der Katastrophe immer näher kommen werden, mit Aufsehen erregenden Aktionen uns träge vom Wohlstand gemästeten und Energie verschwendenden Wesen zu provozieren! Was fällt denen ein? Wir bekommen Schnappatmung, weil wir mit dem SUV nicht wie gewohnt vorankommen, denn auf der Straße kleben ja die Klimakleber fest. Genau wegen diesem angewöhnten Anspruchsdenken werden wir in Zukunft noch ganz andere Probleme bekommen. Was fällt dem Herrn Merz ein, dass er härtere Strafen für die mutigen Störenden fordert? Wie wäre es mit Dialog und gemeinsamen Handeln? Diese Leute wissen übrigens sehr wohl selbst, dass es dreist ist, was sie tun, aber es soll der Gesellschaft und der Politik bekanntlich die Augen öffnen. Wer wird nun diese träge Situation des Hinhaltens ändern? Die aktuellen Politiker? Herr Merz agiert in einer Partei, welche 16 Jahre Mitverantworter dieses Klimadesasters war (Autolobbyismus, verschlafene Verkehrswende, verweigertes Tempolimit, peinliche Verkehrsminister etc.).

Mit der Blabla-Trägheit machen es sich viele Obrigkeiten gemütlich, denn sie wissen genau, dass sie die kommenden apokalyptischen Auswirkungen nicht mehr miterleben werden. Aber es werden die Klimakleber, deren Kinder und Kindeskinder sein, deren Zukunft heute zerstört wird und da wagen es die Klimakleber uns zu stören! Was fällt uns ein?

