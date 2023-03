Mehr Friedenswille

Teilen

Kriegsangst nimmt zu; Titelseite 23. März

Laut Umfrage der R+V-Versicherung hat die Kriegsangst der Deutschen im letzten Jahr deutlich zugenommen – völlig zu Recht. Es zeigt sich jedoch, dass Frauen mit 63 Prozent (Männer 48 Prozent) und Menschen in Ostdeutschland mit 66 Prozent (Westen 53 Prozent) für die Brisanz der Lage ein deutlich besseres Gespür entwickelt haben. In dem Ergebnis spiegle sich der schlechte Zustand der Bundeswehr wider. Für mich spiegelt sich hingegen der unterirdische Zustand in Sachen Diplomatie und Friedenswillen in der Politik wider. Es ist schon erstaunlich, wie so eine Meldung gleich wieder dazu benützt wird, um unterschwellig eine weitere Aufrüstung der Bundeswehr zu fordern und die gestiegene Kriegsangst in der Bevölkerung im wahrsten Sinne des Wortes mit immer mehr Waffen zu bekämpfen. Fast alle im Bundestag vertretenen Parteien - besonders Bündnis 90/die „Oliv“Grünen an vorderster Front - setzten seit mehr als einem Jahr auf die militärische Karte. Man kann mittlerweile nur noch beten „Herr, lass Hirn vom Himmel regnen“, bevor es Granaten, Bomben und Raketen sind.

Ullrich Klinkicht

Weilheim