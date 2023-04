Migrationspolitik

Katrin Woitsch: Landrat: „So schaffen wir’s nicht“; Titelseite 27. April

Wie Landrat Scherf fordern etliche Politiker immer wieder einen anderen Umgang mit der Migration. Leider meist vergeblich. Obwohl die meisten erkennen, dass die Lösung nicht in ungebremster Aufnahme der Flüchtlinge in Europa liegen kann, trauen sich viele nicht, dies offen zuzugeben. Um nicht noch mehr Unmut in der Bevölkerung zu schüren und unsere Sozialsysteme zum Einsturz zu bringen, muss ein Unterschied gemacht werden zwischen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine, die wieder in ihr Heimatland zurückwollen, und Wirtschaftsflüchtlingen zum Beispiel aus Afrika. Hier wäre es wesentlich humaner, die Menschen in ihren Heimatländern zu unterstützen, bevor sie sich auf den lebensgefährlichen Weg nach Europa machen, um hier festzustellen, dass die meisten auch keine Perspektive haben. Warum verstärkt die Politik nicht ihre Bemühungen mit den Herkunftsländern um dort menschenwürdige Verhältnisse zu schaffen und den Flüchtlingsströmen vorzubeugen?

Christiane Mahlich

Karlsfeld

Ein grüner Landrat hat festgestellt, dass die Realität doch gewaltig von den grünen Parteiparolen abweicht! Es geschehen noch Zeichen und Wunder in dieser Partei der Tagträumer. In seiner Aussage zur Migrationspolitik und Realität bin ich ganz seiner Meinung. Für die Zukunft muss man sich Gedanken machen, wie es in der Asylpolitik und Aufnahme von Asylanten, egal woher sie kommen, weitergeht.

Ein alter Spruch in der Volksweisheit gilt heute noch: „Ein Krug geht so lange zum Brunnen bis er bricht.“ Wir haben eine Situation erreicht, wo die Aufnahme und Betreuung von Asylsuchenden oder Kriegsflüchtlingen an ihre Grenzen der Aufnahme stoßen. Die Hilfsbereitschaft sei hoch, wird immer beteuert, doch ein Abflauen in der Bevölkerung ist festzustellen. Die Ampel in Berlin steht wie gewöhnlich auf dem Schlauch. Wer nichts macht, kann auch nichts falsch machen. In der Asylpolitik müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden, auch wenn sie im Augenblick unpopulär erscheinen möge. Wenn nichts mehr geht, muss ein Aufnahmestopp für Asylbewerber beschlossen werden! Wer ganz Afrika in Europa aufnehmen will verkennt die derzeitigen Tatsachen. Die europäische Politik muss Lösungen finden, das Asylproblem vor Ort zu regeln. Europa muss sich militärisch darum bemühen, Kriege in den einzelnen Ländern vor Ort zu unterbinden, so dass eine Fluchtbewegung der betroffenen Bevölkerung ausbleibt. Mit wegschauen, ignorieren und dumm daher reden kann man in dieser Situation keinen Blumentopf gewinnen. Eines ist festzustellen: Die politischen Versäumnisse der Vergangenheit holen uns wieder ein.

Peter Schlink

München