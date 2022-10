Nicht zu glauben

Teilen

Sebastian Horsch: Lindner will höhere Freibeträge; Titelseite 25. Oktober

Lindner will höhere Steuer-Freibeträge und Fairness für Steuerzahler bei der kalten Progression, damit diese nicht in eine höhere Steuerklasse kommen. Gleichzeitig fördert er aber Autokonzerne mit der Dienstwagen-Kaufförderung mit bis zu 57 % des Kaufpreises eines Porsche Wagens. Aus 100 000 Euro Kaufpreis werden dann 43 000 Euro, die 57 000 Euro kommen aufs Konto. Nicht zu glauben! Der Porsche-Lobbyist Christian Lindner lässt diese Förderung aus dem Finanzministerium bezahlen.

Diese absurde Klimakiller-Dienstwagen-Kaufförderung auch bei Mercedes und VW muss beendet werden. Die vielen eingesparten Milliarden Euro könnten dann für andere, wirklich notwendigere Dinge verwendet werden.

Karl-Heinz Schnabel

Andechs

Soweit ich mich erinnern kann, hat das Bundesverfassungsgericht schon vor ca. 20 Jahren der Klage eines Polizisten der unteren Besoldungsklasse zugestimmt, wonach der Betrag, den der Staat einem Sozialhilfeempfänger jährlich insgesamt gewährt, nicht besteuert werden darf. Insoweit ist Christian Lindners Ankündigung, die steuerlichen Grundfreibeträge zu erhöhen, eine reine Mogelpackung, weil sie ja ohnehin grundgesetzlich geboten ist. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat mit weiteren Urteile zu den Freibeträgen bei Sozialversicherungsabgaben usw. die Gleichstellung von Steuerzahlern und Hilfeempfängern gefestigt. Nicht Lindner ist also der Wohltäter, sondern unser Bundesverfassungsgericht mit seinen früheren Entscheidungen. Der Staat muss also die Steuerfreibeträge ständig anpassen, gegebenenfalls aber auch nach unten. Letzteres ist bei der inflationären Sozial-Gießkanne insbesondere durch Hubert Heil aber nicht zu erwarten.

Die zweite Mogelpackung wird sich wahrscheinlich zeigen, wenn die „kalte“ Progression nur nach hinten „geschoben“ wird, alle Einkommenssteuersätze also einfach nur erhöht werden. Damit profitieren aber vor allem dann die Hoch- und Höchstverdiener wegen ihres persönlichen Steuersatzes überproportional. Beispiel: Im niedrigen Einkommenssektor liegt die Steuerlast zum Beispiel bei 17 %. Damit bringt jeder Euro nur 17 Cent Entlastung. Hingegen wirkt sich bei den Spitzenverdienern jede Verschiebung um bis zu 45 Cent aus. Gerecht wäre das Ganze wohl nur, wenn die Progressionskurve im „hinteren Bereich“, also für die Reichen und Superreichen, steiler ansteigen bzw. der Spitzensteuersatz endlich mal angehoben würde. Das aber ist mit Christian Lindner ja nicht zu erwarten, sind doch gerade die Reichen und Superreichen sein Wählerpotenzial. Mal schauen, wie dann die Kompromisslösung in der Ampelkoalition letztlich ausschauen wird.

Thomas Gerg

Gaißach