Normale Leute wollen Frieden

Mike Schier: CSU streitet über Ukraine-Hilfe; Titelseite 4./5. Februar

Engel Aloisius sitzt mit seiner Harfe auf Wolke 7. Er singt zwar – wie ihm angeordnet – fleißig Halleluja, aber zwischendurch ist er neugierig und sieht zur Erde hinunter. Was er dort sieht, besonders weit rechts außerhalb seines ehemaligen irdischen Bereichs München, kann er zuerst gar nicht glauben.

Deshalb ruft er dem Kollegen Karl Valentin auf Wolke 8 zu: du Karl, wos is do unt‘n los? Des schaugt so aus, ois ob de si de Kepf eischlogn. I hob denkt, de zwoa Weitkriag san scho rum – oda hob i wos vasamt? Karl wird nervös aufgrund des Zurufs und betrachtet den Bereich am Rand von Europa. Ze..., du host recht, Aloisius. San de blääd worn, des siecht boid noch am neia Weitkriag aus! Wenn de Rindfichacha net aufpassn.

Jetz miass mia schnei zum Herrgott naufgeh und des erzain – so ko des net weida geh! Reichd des net, wenns friara ois zamma khaut ham – de saubledn Deppn do unt kenna ko Rua gebn, de wern nimma schlaua! De Obern Schlaumeier miassn endli amoi kapiern, dass de normala Leit a guade frieadliche Weit hom woin und net ollawei noch dera Pfeiffn von a poa Grosskopfadn tanzn woin! Mit an Kriag kemmma de do unt a net weida, redn soins mitanand, redn, so wia ma des richti macha muas! A wenns schwerfoid!

So fliegen also Aloisius und Karl auf die Hauptwolke zum Herrgott und tragen ihr Anliegen vor: Liaba Herrgott, schaug amoi obi, do muast schnei wos macha! Mia moana: Loss Hirn auf de do unt regna – und a bisserl fix wanns geht – de hom nimma fui Zeit mehr. Mia bittn di von Herzn!

Nachdem die beiden ihre Bitte vorgetragen haben, setzen sie sich wieder auf ihre Wolken. Aloisius singt wieder wie befohlen sein Halleluja – allerdings mit energischem Nachsatz: Ze…, werds endli gscheid do untn, ihr Hornochsen!

Agnes Holzbauer

Ascholding