Politik der Beliebigkeit

Teilen

Habeck: Junge verlieren Hoffnung; Titelseite 14./15. Januar

Der Bewegung „letzte Generation“ gestehe ich Kritik am Umgang mit unserer Schöpfung zu, aber eine selbstverordnete Opferrolle nicht. Auch diese Generation darf über den eigenen biologischen Fußabdruck nachdenken. Wir sind alle gefragt, worauf können wir verzichten zugunsten der Umwelt, wie kann mein Beitrag aussehen zur Verbesserung des Klimas. Hoffnungslosigkeit und damit der Entschluss, keine eigenen Kinder in die Welt zu setzen, ist sicher kein guter Begleiter um Veränderungen zu bewirken. Im Übrigen kenne ich diese Haltung schon seit Jahrzehnten. Kinder in die Welt setzen, auf keinen Fall – ja genauso kenne viele mit dieser Überzeugung die sich dann doch für Kind, Kinder entschieden haben Da, Herr Habeck, befinden Sie sich offenbar in der 68er-Generation oder noch in der Postpubertät. Zudem dürfen Sie sich über die Politik der Beliebigkeit, die ich zunehmend bei den Grünen feststelle, Gedanken machen. Ich bin übrigens der vollen Überzeugung, das zukünftige Generationen Lösungen und Wege finden im Umgang unserer Schöpfung und dazu gehört nicht nur Protest, sondern mühsame Überzeugungsarbeit. Das Leben ist schön, kein Wunschkonzert und damit die Welt wieder in Ordnung kommt, wartet sehr viel Arbeit, Verzicht und der gute Wille, das wir alle dazu einen Beitrag leisten können.

Inge Glas

Seeshaupt