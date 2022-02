Putin fürchtet die Freiheit

Der Bundeskanzler verhält sich in seiner momentanen Zurückhaltung absolut korrekt. Mit Blick auf die geplanten Antrittsbesuche bei den Staats- und Regierungschefs ist Diplomatie als Stärke und nicht als unsicheres Zögern oder gar Schwäche zu werten. Herr Scholz stellt sich mit seinem Nein, Waffen in Krisengebiete zu liefern, auch auf die Seite der meisten Bundesbürger, ohne in seiner Entscheidung politische Gesprächspartner, auch die anderen Staaten, zu düpieren. Verstärkte Nato -Präsenz in Litauen bietet Entgegenkommen und zugleich Absage in elegant überzeugendem Gewand.

Friederike Karsten

München

Es ist schon eigenartig: Die zurückhaltende (und zögerliche) Art unserer Ex-Kanzlerin Merkel wurde als unaufgeregt und besonnen bezeichnet, bei Scholz soll es nun also Führungsschwäche sein. Wir können froh sein, in dieser Zeit der akuten Kriegsgefahr einen Kanzler zu haben, der kühl und pragmatisch reagiert und vor allem dem Willen der Mehrheit des Volkes Beachtung schenkt. Waffenlieferung bedeutet auch Waffenbenutzung und versperrt einen diplomatischen Weg. Gerade wir Deutschen sollten aufgrund unserer Geschichte nie mehr zu Waffen greifen oder anderen dazu verhelfen!

Claudia Geyer

Bad Wiessee

Laut Gerhard Schröder treibt die gegenüber Russland winzige Ukraine „Säbelrasseln“ gegen Russland. Er meint offenbar, dass die Ukraine Russland erobern möchte. Dabei hat Russland circa 100 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine stationiert. Warum setzt sich Herr Schröder nicht dafür ein, dass sein Freund Putin eine angemessene Entschädigung für die drei Millionen Ukrainer zahlt, die unter der Regierung von Stalin auf dessen Befehl grausam verhungern mussten? Oder sorgt dafür, dass die von Stalin vertriebenen Krimtartaren wieder ihre angestammte Heimat zurückbekommen, und diese nicht von Russland besetzt bleibt. Stattdessen unterstützt er die Politik von Putin. Dieser betreibt wieder die imperialistische Politik des vorletzten Jahrhunderts und lässt seine Gegner international verfolgen und umbringen. Gerhard Schröder verdreht schon längst die Tatsachen nach der Methode seines Freundes Putin. Solange Gerhard Schröder Mitglied in der SPD ist, ist diese für mich nicht mehr wählbar.

Klaus Schneider

Maisach

Warum tun wir uns so schwer mit dem friedlichen Zusammenleben der Völker Europas? Würde man Russland mit zur Europäischen Union nehmen, so wie man einst diesen Kontinent sah, wie wir es in unseren Schulen (ich war in der sowjetisch besetzten -Schule) gelehrt bekamen – alle auf dem Rücken eines mächtigen Stiers –, dann wäre die eine Welt eventuell etwas weniger bedrohlich und das Leben der Menschen darin harmonischer.

Ich komme jetzt auf diese Gedanken, weil im Kreuzworträtsel vom 3. Februar nach dem größten Strom Europas gefragt wurde, und ich musste lange rätseln, welcher es sein könnte. Auf die Wolga, in Russland liegend, kam ich dann schließlich doch – und so kam ich ins Grübeln..

Betty Römer-Götzelmann

Warstein