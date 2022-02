Putin greift die Ukraine an

Ukraine rüstet sich für den Krieg, Titelseite,

Alexandra Pöhler: Der Komiker im Kriegszustand; Politik 24. Februar

Am 1. September 1939 hat Hitler gesagt, dass Polen Deutschland angegriffen hat, „seit 5.45 Uhr wird zurück geschossen“. Heute Nacht hat Putin gesagt, dass im Osten der Ukraine ein „Genozid“ an Russen vorgenommen wird. Deshalb wird nun die Ukraine mit Raketen angegriffen. So funktioniert Geschichtserklärung durch Diktatoren, früher wie heute.

Wolf Gartenmann

Aschheim

Herr Putin tut mir leid. Im Moment meint er, er sei der Mittelpunkt der Weltgeschichte, schaffe für die Russen, denen gerade Sibirien wegbricht (Permafrostschmelze, Methanaustritt) neues Siedlungsland im Westen und helfe bedrohten Russen in der Ukraine. Seine Wortwahl bei der Begründung des Angriffs ist identisch mit der Hitlers beim Einmarsch in Polen und auch in mancher Hinsicht der Napoleons, der allerdings angeblich die Menschenrechte überall verbreiten wollte. Aber er ist nur ein kleiner, alter Mann, und wenn er in wahrscheinlich nicht allzu ferner Zukunft das Zeitliche segnet, wird auch von ihm nur Staub oder Kompost übrig sein. Seine beiden oben genannten Vorgänger bzw. deren Soldaten und Bevölkerung haben ihre Aggressionen nach 20 und 6 Jahren teuer bezahlt. Mal sehen, wie die Welt ihn in kurzer Zeit sehen wird. Seine Verwendung des Ausdrucks Genozid zeigt zumindest mir, dass Putin sich sehr wohl bewusst ist, dass die Ukrainer ein eigenständiges Volk sind, denn ein Genozid kann nur von einem Volk an einem anderen begangen werden. Auch sollte er nicht zu sehr auf die Bündniszusagen der chinesischen Regierung bauen, denn wenn er in Osteuropa oder ganz Europa alles annektiert haben sollte, wird China ihn als den, der sich die Hände schmutzig gemacht hat, zur Seite schieben und seine Früchte ernten. China hat dazu sowohl das menschliche als auch das technische Potenzial. Ich frage mich nur, ob Putin das weiß.

Christine Schnell

Freising

Der Angstschweiß seiner Gegner ist das Angriffssignal des Diktators. Diese Erkenntnis aus den offenbar vergeblichen 77 Jahren Geschichtsunterricht hätte diesen Krieg verhindern können. Diktator Putin wusste spätestens 2014 nach seinem weitgehend konsequenzfreien Einmarsch auf der Krim, dass der pazifistische Zeitgeist des Westens in seine Hände spielt. Wehrpflichtaussetzung; Streichung von Verteidigungsausgaben, Ineffektivität der Nato durch dezentrale Beschaffung; Verkauf von Kasernen und Truppenübungsplätzen an Investoren - der große Diktator Putin musste nur warten bis seine Militärmacht vollständig modernisiert war und konnte jetzt losschlagen. Über 44 Millionen Ukrainer sind nun hilflos einem Tyrannen ausgesetzt. Und Diktator Putin schielt schon nach Polen, Estland, Lettland, Litauen Rumänien; Bulgarien; Ungarn und der Slowakei um seine Russischen Reichsfantasien zu verwirklichen. Mitschuldig an dieser Situation haben sich auch die westlichen Medien gemacht, welche ihn stets huldvoll als „Präsidenten“ bezeichnet haben, anstatt das Kind beim Namen zu nennen: Diktator .

Hans-Georg Geppert

Freising

Ja, ein Vergleich Putins mit Hitler ist mehr als angebracht: Hitlers Arisierungswahn lassen sich Putins aggressive Russifizierungspläne durchaus gegenüberstellen. Denkbar ist aus aktuellem Anlass Folgendes: Hat sich der Moloch Russland die Ukraine einmal einverleibt, könnte seine Pranke weiter gen Westen ausholen, gehörten ja die baltischen Staaten ebenfalls zum ehemaligen Sowjetimperium, dessen Zerfall für Putin ja d i e Katastrophe des Jahrhunderts schlechthin darstellt. Glücklicherweise sind die baltischen Republiken aber durch den Schild der Nato abgeschirmt. In diesem Zusammenhang ist aber auch Putins These zu berücksichtigen, dass überall dort, wo Russen leben, russisches Territorium ist: In Litauen beträgt der Anteil der russischen Bevölkerung lediglich ca. 5%, in Estland entfällt etwa ein Viertel der Bevölkerung auf Russen und in Lettland sind es 26,9% . Allerdings: Würde man, so glaube ich, in Lettland oder Estland unter der jeweiligen russischen Bevölkerung eine Umfrage durchführen, ob sie Sehnsucht nach Russland hätten, d. h. sich wieder in Putins „Reich“ niederzulassen, würde wohl der überwiegende Teil der Befragten diese Frage mit einem entschiedenen Nein beantworten. In diesem Zusammenhang ist aber auch auf ein Desideratum höchster Dringlichkeit hinzuweisen: Unverzüglich sollte in Anbetracht der aktuellen Ereignisse das geeinte Europa seine ganze Kraft für den Aufbau einer paneuropäischen Armee aufwenden!

Dr. Peter Haderlein

Glonn

Es wird allerhöchste Zeit, dass wir die Tatsachen zur Kenntnis nehmen und danach handeln. Tatsachen sind: Ob´s uns passt oder nicht: Putin gibt es nun mal und er ist ein eiskalter und berechnender Machtmensch, ein intelligenter Strategie, dem das eigene Volk weitgehend egal ist . Er lässt sich von Sanktionen nicht beeindrucken und von unserem Bundeskanzler Scholz schon gleich gar nicht. Was die Energielieferungen nach Europa angeht, sitzt er am längeren Hebel. Wir sind von Russland wirtschaftlich abhängiger (Gas!) als umgekehrt. Und wenn wir Nordstream 2 stoppen (wie Scholz das will), schaden wir uns selbst mehr als umgekehrt. Wir treiben mit unserer Politik die Russen in die Arme der Chinesen und ob das gut für uns ist, bezweifle ich. Was bleibt uns übrig? Es kann nur ein vernünftiges Miteinander mit den Russen geben. Einer der ersten Schritte wäre es, den Russen zuzusichern, dass für uns eine Nato-Mitgliedschaft der Ukraine in den nächsten 20 (?) Jahren nicht infrage kommt. Dann kann man weiter sehen, hätte aber -so glaube ich- eine vernünftige Basis für weitere Gespräche mit Putin.

Peter Springer

Schaftlach

Herr W. Putin sollte sich mal das wunderschöne russische Lied an hören. Und sich dann Gedanken machen... Die - verkürzte - deutsche Übersetzung lautet: O Herr, gib Frieden. Den Frieden dieser Welt. Wir bitten dich: Erhöre uns, steh uns bei. Herr, du unser großer Gott. Es wird u.a. auch bei Beerdigungen gesungen. Hoffentlich gibt es demnächst keinen überhöhten Bedarf solches zu tun.

Marco Feis

Holzkirchen

Die Behauptung Putins, die Ukraine müsse „denazifiziert“ werden, ist ungeheuerlich. Der ukrainische Präsedent Selenskij ist Jude, seine nächsten Angehörigen fielen dem Holocaust zum Opfer und wurden vergast. Putin ist der Hitler des 21. Jahrhunderts,der in der Vergangenheit Auftragsmorde, sogar im Ausland ausführen ließ, an politkrimineller Energie kaum noch zu überbieten. Der Westen und maßgebliche Politiker desselben haben zu lange geschlafen und waren an menschlicher und politischer Naivität kaum noch zu überbieten.

Klaus Heyder

Erfurt

Zwei Unberechenbare unter sich? Die kurioseste Nachricht oder den dümmsten Kommentar las ich auf der Titelseite des Merkur. Dort twitterte Russland-Freund, Ex-Präsident Donald Trump, zur Situation in der Ostukraine, dass er Putins Vorgehen für genial hält. Zwei Typen vom gleich Schlag oder Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Schrecklich ist allerdings, dass große Teile der US-Amerikaner immer noch diesem Typ zujubeln.

Jürgen Engelhardt

Stephanskirchen-Schloßberg

Wo sind eigentlich die ganzen Heerscharen von Gutmenschen geblieben, die sich für die Unabhängigkeit der Völker einsetzen? Es wäre jetzt an der Zeit Flagge zu zeigen und gegen Putin und seine kriegerischen Ambitionen zu protestieren.

Peter Pagnin

München

Ein Appell an den Frieden: Man sollte meinen, dass geopolitische territoriale Eroberungen mit Unmengen schwerer Waffen, mit hunderttausenden Soldaten und Androhungen jeglicher Art im 21. Jahrhundert aus der Zeit gefallen sein sollten. Aber die Strippenzieher, eine Handvoll Alleinmächtiger mit Monarchengehabe, ist offensichtlich nicht lernfähig und in der Vergangenheit stecken geblieben, es scheint sogar im Mittelalter. Offiziell will jede Seite nur Frieden und Sicherheit. Die Realität sieht aber aktuell und auch rückblickend ganz anders aus. Die beiden Hauptkontrahenten sind bisher nicht gerade als Friedensstifter aufgetreten. Wie verlogen wirkt dieser betonte Friedenswille, wenn gleichzeitig mit zig Milliarden unendlich aufgerüstet wird – in Ost wie West? Und das, währenddessen der Hunger in der Welt explodiert und unsere Umwelt den Bach runtergeht. Aber die Massen lassen sich immer wieder von einigen wenigen Despoten brav an die Front schicken, wobei jedem klar ist, dass die Zeche ausnahmslos immer das Volk zahlt. „Es ist Krieg und keiner geht hin“ – ein Satz mit tiefer Bedeutung; wie schön wäre das, bleibt aber letztendlich ein Wunschtraum, eine Vision.

Hannelore Grüning

Bad Wiessee

Bei den Nürnberger Kriegsverbrecherprozessen war Russland unter Stalin das Land, das ausnahmslos für alle Angeklagten die Höchststrafe gefordert hat (auch für den Vater unseres ehemaligen Bundespräsidenten von Weizsäcker). Und das war damals die Todesstrafe. Welche Strafe erwartet den Kriegsverbrecher und notorischen Lügner Putin? Wer leitet jetzt ein Verfahren gegen die russischen Kriegsverbrecher ein? Wer stellt sie auf die Fahndungsliste?

Erich Meier

Haag

Dem Artikel von Frau Pöhler ist noch hinzuzufügen, dass Herrn Selenskyjs Wahlkampf von Oligarchen finanziert wurde. Da sind natürlich Abhängigkeiten entstanden, die es zu bedienen gilt. Das die BRD dem drittkorruptesten Land Europas, wie aus dem Artikel zu entnehmen ist, keine Waffen liefert, die die Ukraine ja eh nicht bezahlen kann, ist als weitsichtig zu betrachten. Für mich ist die Ukraine kein demokratisches Land, bestenfalls auf dem Weg dahin. Ein neutraler Status wie der Finnlands, ist realistischer als ein Natobeitritt. Die EU sollte sich hüten die Ukraine aufzunehmen, da sind noch genug Probleme mit Ungarn und Polen zu klären.

Bennoni Possemis

Raisting

Da hat der kleine ( körperlich) Putin die Welt ganz schön vorgeführt und an seinem langen Tisch auflaufen lassen. Dieser Angriff wurde offensichtlich seit Monaten militärisch vorbereitet und heute in die Tat umgesetzt. Seine Aussage „ Kiew muss von seinem Naziregime gesäubert werden“ zeigt, dass er jede Lüge auftischt, um gegenüber seinem Volk gut darzustehen. Obwohl er sich sicherlich gar nicht für sein Volk interessiert. Vorerst werden ihn Sanktionen kalt lassen. Er sitzt auf 500 Milliarden Devisen und riesigen Goldreserven. Aber längerfristig wird er hoffentlich erkennen, dass er kein altes Zarenreich mehr errichten kann.

Jutta Schweickert

Germering

Für eine friedliche, freie, gedeihliche Zukunft Europas und aller anderen Kontinente. Michail Gorbatschow, 3. Oktober 1985: „Ich beginne mit der Frage was ist eigentlich Sicherheit in Europa? Das ist ein Europa ohne Krieg und ohne Kriegsgefahr. Das bedeutet, dass die Sicherheit Europas nicht mit militärischen Mitteln und nicht mit militärischer Stärke gewährleistet werden kann“

Seine Botschaft war die Sorge um den Frieden in Europa, Jahrzehnte alt und jetzt so aktuell. Friedensbotschafter, dazu zähle ich Herrn Gorbatschow, sind meist auf der Verliererspur unterwegs, und so ist es ihm leider auch ergangen. Despoten bügeln diese Botschaften als Schwäche nieder, wie jetzt Herr Putin der mit dem Sicherheitsbedürfnis Russlands einen bewaffneten Konflikt ausgelöst hat Gerade diese Despoten haben in dem letzte Jahrzehnt einen nie da gewesenen Aufschwung erlebt. Ihre Skrupellosigkeit wird als besondere Stärke und Durchsetzungskraft verstanden. Dabei ist es diesen Charakteren völlig egal, wer Opfer, wie viele Opfer und wie viel unnötiger Hass entsteht. Ja, Europa erlebt den schwärzesten Tag einer langen Friedensgeschichte. Ich spüre unsere Ohnmacht gegenüber diesem Despoten Putin.

Inge Glas

Seeshaupt

Putin hat das Ganze genau durchdacht und lange vorbereitet, mindestens schon seit der Annexion der Krim, wenn nicht eh schon viel früher (ab der Besetzung Georgiens). Und während Europa und die Nato groß diskutierten, welche großartigen Sanktionen man Putin entgegenbringen würde, um ihn abzuschrecken, hat er in aller Ruhe längst Verbündete gesucht - nun auch die VR China! - und schon längst Marionettenregierungen in umliegenden Staaten installiert und letztlich in vollem Bewusstsein der möglichen Sanktionen, die ihn einen Scheiß jucken, die Ukraine angegriffen. Wenn die EU und die Nato ihn von allem abschneiden, who cares, aus China bekommt er künftig alles, was er braucht! Und der Westen schaut jahrelang dabei zu, darunter auch Deutschland – ob als Merkel-Regierung oder als jüngst vorhandene Ampelregierung. Angesichts der Hilferufe des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Herrn Melnyk, der in allen Szenarien vollkommen recht hatte und regelrecht um Unterstützung betteln musste (alles erfolglos), um Waffenlieferungen, die schon längst hätten erfolgen können, muss ich wirklich sagen, dass ich mich schäme, dass ich mich abgrundtief schäme für unsere deutsche Regierung, die ihrer geschichtlichen Verpflichtung nicht nachgekommen ist, gerade das ukrainische Volk, dem Deutsche nach Stalin unendliches Leid zugefügt haben, in größter Not zu helfen! Deutschland hat die Ukraine im Stich gelassen!

Schande, absolute Schande über unsere Politiker, die hier so versagen. Deutschland hat Waffen, Deutschland kann aktiv helfen, aber Deutschland tut absolut nichts außer daherreden und weiter dabei zusehen, wie in den nächsten Tagen Kiew eingenommen werden, die ukrainische Regierung abgesetzt wird und deren Mitglieder in russischen Straflagern verschwinden wenn nicht gleich an Ort und Stelle ermordet werden. Nächste Woche wird es keine Ukraine mehr geben. Was kommt als nächstes, wo Deutschland sich nur mit wirkungslosem Geplänkel hervorzutun gedenkt, ansonsten aber nichts weiter unternimmt? Und wie ist zu verstehen, dass Israel mit deutschen Waffen zur aktiven Kriegsführung beliefert wird, die Ukraine aber nicht?

Ich bin für aktive Kriegsbeteiligung Deutschlands und der Nato-Staaten gegen Russland, um der Ukraine zu helfen. Der Westen insgesamt ist reich, uns allen geht es materiell und auch sonst verdammt gut, und wir können helfen, zusammen haben wir die Geldmittel und wir haben die Waffen dafür. Wobei wollen wir als EU und Nato denn noch zusehen?

Manuela Pinggèra

Mittenwald

Es ist doch sonnenklar, dass Wladimir Putin die Entscheidung, sich zunächst die selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Luhansk einzuverleiben, längst getroffen hat und von langer Hand akribisch vorbereitet war, bevor er die westlichen Staatschefs der Reihe nach hat antanzen lassen und vorgeführt hat. Glaubt der Westen wirklich, den russischen Aggressor mit den von ihm einkalkulierten Sanktionen einbremsen und ihn von weiteren Völkerrechtsverletzungen und militärischen Aktionen abhalten zu können? Die Vergangenheit zeigt doch, dass das bisher nie gelungen ist und es wird auch diesmal nicht gelingen. Wladimir Putin ist einer der reichsten Menschen der Welt, wenn nicht sogar der reichste, ihn persönlich treffen die Sanktionen also eh nicht, sondern wieder einmal vor allem die russische Mittelschicht und die Geschichte zeigt, dass ihn diese am Ende nicht wirklich interessiert. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat recht, wenn er sagt, dass das erst der Anfang ist, denn Putins „Friedenstruppen“ werden (zunächst) die gesamte Ukraine erobern. Die Protestbewegungen in Belarus und zuletzt in Kasachstan spielen Putin bei seinem Plan, die Länder der alten Sowjetunion zu unterwerfen, doch perfekt in die Hände. Lukaschenko´s Hilferuf ist Putin gerne und unverzüglich nachgekommen, konnte er doch so schon mal militärisches Gerät in Weißrussland stationieren. China´s Präsident Xi Jinping hat das harte Vorgehen gegen die Proteste in Kasachstan bei einem Treffen mit Wladimir Putin im Rahmen der Olympischen Winterspiele kürzlich ausdrücklich gelobt, Putin wird´s freuen.. Und auch die baltischen Staaten sehen sich völlig zurecht in Gefahr. Zurück zu den Sanktionen: Die USA haben drastische Sanktionen gegen China verhängt ohne dass es damit gelungen wäre, die chinesische Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Was also versetzt den Westen in den Glauben, Wladimir Putin mit Sanktionen von seinem Vorhaben abbringen zu können? Russland war darauf vorbereitet und weiß, was es zu tun hat, vielleicht trifft sich ja Wladimir Putin demnächst wieder mit Xi Jinping, wer weiß.. Stellt sich nur die Frage, ob auch der Westen und vor allem wir in Deutschland auch auf die Sanktionen vorbereitet sind und wie lange es dauert, bis sich bei den eh schon horrenden Energiepreisen massiver Widerstand formiert. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger hat sich schon mal geäußert: „Der Konflikt sei auch aus wirtschaftlicher Sicht „ein Drama“.

Andreas Heitmayr

Seefeld

Für Putin gibt es eigentlich nur noch diese beiden Optionen. Rein in die Ukraine. Oder Aufgabe seiner Expansion, und zurück in die heimischen Kasernen. Wie jeder sich ausrechnen kann, ist der Aufwand für ein Einhunderttausendmann Feldlager wesentlich teuerer und komplizierter zu bewältigen, als wie es in einer Kaserne ist. Denn bei einem Einmarsch in ein Land müssen die Reserven dieses Landes als erstes „gesichert“ werden. Der eigene aufwendige Nachschub, Treibstoff, Verpflegung, usw, wird dabei entlastet. Das wird auch für Putins Truppen ein entscheidendes Faktum sein, damit er die ihm angekündigten Sanktionen kompensieren kann. Ich weiß nicht, ob er sich meine Überlegungen, vor seiner Halsbrecherischen Absicht auch zu eigen gemacht hat. Ich würde es ihm wünschen. Putin geh wieder heim, und für deine Landsleute nicht auf den Leim. Jeder wünscht sich doch ein friedliches Daheim!

Toni Aicher

Taufkirchen/Vils

Helfer Putins und seiner Expansionspolitik sitzen m. E. doch bei uns längst in den Redaktionen und in der Politik und schwächen mit ihrer Beschwichtigungs- und Täuschungsstrategie die Abwehrbereitschaft unserer Demokratie. Nicht nur mir fehlt die Überzeugung, daß Parteigenossen wie Wagenknecht, Schröder, Schwesig u. a. tatsächlich Deutschlands Interessen und unsere westlichen Werte vertreten. Wir Demokraten dürfen nicht Figuren mit unklaren Interessen in unserem Land Platz geben. Wir Deutschen müssen selbstverständlich auch militärisch bestens gerüstet und kampfbereit sein, müssen unsere Werte bewußt verteidigen und uns nicht auf höchster Ebene mit Gendern, queer Sein und Parlamentspoeten sowie anderen Hobbys selbstverliebter Parteifiguren verzetteln. Wir dürfen nicht weiter Zeit vergeuden mit diesem Schwachsinn profilneurotischer Gestalten, sondern endlich ausreichend Geld in Verteidigung und Stärkung unseres eigenen Staates, unserer Heimat stecken und nicht wie durch Privatisierung und Sparen öffentlicher Aufgaben, ja selbst bei Aufgaben des Militärs und der Polizei, unseren Willen zur Selbsterhaltung untergraben lassen. Jetzt sehen wir als Statisten, was Putin und seine Handlanger langfristig angerichtet haben, und was gerade fürchterlich vollendet wird - und das wird lange auch militärisch nicht das Ende sein! Meine Meinung: Wir müssen den Fokus endlich auf das wirklich Überlebenswichtige legen. Wir Deutschen beschäftigen uns z. B. schon zu lange unnötig und viel zu intensiv mit Nebensachen wie mit „Aktivisten“, die Mitbürger nötigen, indem sie sich auf der Straße festkleben, um angeblich Essen zu retten. Retten wir Essen, indem wir sie in Gülle baden! Dann retten wir tatsächlich Essen, denn dann vergeht diesen Besessenen der Appetit! Man kann festgeklebte Finger sehr schnell mit einem Spachtel oder etwas schonender langsamer mit warmem mit Seife versetztem Urin vom Asphalt lösen, das wirkt m. E. ebenfalls nachhaltig und heilt auch gut von Wahnvorstellungen. Es reicht, packen wir es endlich an!

Dr. med. Helge Scheibe

Bad Krozingen

Jetzt hat Wladimir Putin die Katze aus dem Sack gelassen. Der militärische Einmarsch in der Ukraine ist in vollem Gange. Es darf (muss) damit gerechnet werden, dass jetzt entweder Köpfe rollen wenn es gut geht, noch viel mehr, dass unliebsame Zeitgeister aus dem Weg geräumt werden und auf Nimmerwiedersehen verschwinden!

Putin hat das westliche Geplänkel um die wirtschaftlichen Sanktionen längst einkalkuliert, schmunzelt bestenfalls drüber. Seine internen, wie auch wirtschaftlichen Weichen hat er längst gestellt. Das wachsweiche Abstandstreffen zwischen ihm und Kanzler Scholz, sowie unserer sich selbst überschätzenden Außenministerin Baerbock, ist, wie vorher abzuschätzen, nur Umweltverschmutzung gewesen. Baerbock hätte zum Schutz der Umwelt besser daheim bleiben können. Fest steht, PUTIN denkt als russischer Stratege anders, als er handelt! Den Einmarsch in die Ukraine hätte man mit Sicherheit verhindert, wenn die EU nicht mit aller Gewalt die „Osterweiterung“ hätte durchsetzen wollen. Der gesamte Westen, vor allen Dingen, Deutschland löst bei Putin nur ein müdes Lächeln aus. Was schert sich Putin um sein eigenes Volk, er schert sich noch viel weniger um das gesamte westliche Geschwafel! Der gesamte Westen richtet nichts aus bei dem Diktator Putin. Altkanzler Schröder hat mit Sicherheit nichts zu befürchten, hat sich mit „Wladimir dem Großen“ längst arrangiert! Wenn unsere eigenen Politiker es ebenso gemacht hätten, wäre die hausgemachte Energiekrise in Deutschland nicht so eingetroffen!

Alois Sepp

München

Der Leserbrief des Herrn Dr. Andreas Mayer, der die Situation bis 1939 mit der heutigen vergleicht, ist erschreckend richtig. Er vergaß nur, dass die Menschen und die führungsschwachen Alliierten damals wie heute sich damit beruhigten, dass es nicht so schlimm wird. Dann begann der Wahnsinn. Hitler überfiel ein Land nach dem anderen. Was plant Putin? Dazu gibt es eine weitere Parallele. Hitlers Waffen wurden von Konzernen finanziert. Heute finanziert Gazprom Putins Unterdrückungs- und Kriegsmaschinerie. Schröder fällt Deutschland/Europa in den Rücken. Er wusste, dass Putin ein Autokrat ist. Mit seiner Aussage Putin ist ein lupenreiner Demokrat belog er die Menschen. Teile der SPD müssten sich fremdschämen. Der Versuch Wandel durch Handel ist gescheitert. Für die Zukunft muss gelten kein Warenankauf von Diktaturen. Das wird zunächst sehr teuer. Die Wiederherstellung von Freiheit und Demokratie wird um ein vielfaches teurer und kostet unzählige Menschenleben (2. Weltkrieg). Was plant der Demokratie verachtende Xi Jinping?



Reinhold Frech



München