Putin und die Pipeline

Ukraine will der Nato beitreten; Titelseite, Klaus Rimpel: Der Krieg wird nun noch gefährlicher; Kommentar, Es rumort in Russland; Politik, Rätselraten über den Pipeline-Anschlag; Leserforum 1./2./3. Oktober

Den Großteil dieser Leserbriefe würde ich in Putins Hetz und Lügenblatt erwarten und nicht in einer westdeutschen Zeitung. In einer Zeit in der wir uns mit den üblen Machenschaften eines verrückten Kriegstreibers der allerübelsten Sorte herumplagen Leuten die unserem Staat und demokratischen Gemeinwesen nur Hass und Verachtung entgegenbringen eine Bühne zu bieten ist völlig unangemessen. Diese Telegram Tik-Tok- und Face- Book-Putin-Troll-Infizierten haben nur ein Ziel, die Werte Putins und der AfD zu verbreiten.

Roman Berger

Bergkirchen

Einen schönen Spruch habe ich hier in Deutschland gelernt: Hütte dich vor deinen Freunden, deinen Feind kennst du schon!

Ginette Kretschmer

Ottobrunn

Sie: Und wer hat nun die Schuld an diesem Krieg, an der Energiekrise oder an den hohen Inzidenzzahlen? Er: Ich glaub, es ist immer dieser russische Putin! Sie: Und was sagt eigentlich unsere Ampel-Regierung dazu? Er: Einfach blechen, Waffen liefern, Abstand halten, weiterhin Maske tragen und brav bleiben!

Klaus P. Jaworek

Büchenbach

Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass die USA nicht zu drastischen Mitteln greift, wie die Vergangenheit zeigt. Aber automatisch die USA der Explosionen zu beschuldigen, finde ich doch fragwürdig.

Putin ist zu allem Grausamen fähig und willig. Er steht mit dem Rücken zur Wand, und seine Aktionen werden immer brutaler. Er weiß, dass wohl kaum noch Gas vom Westen abgenommen werden wird, also sind die Pipelines für ihn fast wertlos. Er hat in den vergangenen Monaten so viele Milliarden für Gas und Öl vom Westen eingenommen, dass er ihm Moment die Kosten für die Pipelines nicht wehtun. Er braucht ein Feindbild, da es für ihn nicht so optimal läuft, und da halten die USA als größtes Feindbild ideal her. Es dürfte schwer sein, endgültig zu klären, wer für die Explosionen verantwortlich ist, aber Putin traue ich alles zu. Er freut sich doch, wenn wir im Westen zweifeln. Man sollte nicht immer wieder auf ihn reinfallen.

Jutta Schweickert

Germering

Russland ist nicht der einzige Staat, der mittels kriegerischer Aktion Gebiete erobert und annektiert. Im russisch-türkischen Krieg 1771 verlor das Osmanische Reich die Krim an Russland, Mexiko verlor 1845 große Gebiete an USA, Syrien 1967 die Golanhöhen an Israel, Tibet 1951 durch die VR China annektiert usw. Einmal erobert und annektiert verbleiben diese Gebiete völkerrechtswidrig im Besitz des Eroberers und eine Rückgabe wäre trotz UN-Resolution kaum friedlich durchsetzbar.

Somit bleibt der Ukraine nur die Rückeroberung mit Unterstützung deutscher Angriffswaffen, was wiederum den Krieg in die Länge ziehen wird und im schlimmsten Fall weitere Eskalationsstufen in Gang setzen könnte, falls Russland sich in die Enge getrieben fühlt.

Peter Mühlberger

München

Thema Lecks in Nord Stream: Ich gehe davon aus, dass Russland hier Täter ist. Doch warum? Einmal wackelt doch Putins Herrschaft (etwas), und dies wäre eine Handlung, die mögliche Nachfolger an das Gasembargo auf Jahre bindet. Wahrscheinlicher aber erscheint, dass Putin uns die Instrumente der asymmetrischen (Wirtschafts-)Kriegsführung zeigt: Kleine Kommandos können und könnten weiterhin riesige Schäden verursachen. In bzw. an Nord- und Ostsee gibt es viele ungeschützte und über See leicht zugängliche kritische Infrastrukturen wie Versorgungseinrichtungen, Verkehrswege etc. Auch könnten auf hoher See schon mal LNG-Tanker einfach verschwinden. Ganz augenscheinlich hat die Politik, das Bedrohungspotenzial bislang weder erkannt, noch wird es bewertet. Realpolitik: Fehlanzeige.

Joachim Reiprich

Höhenkirchen

Die Situation in Russland drängt geradezu Parallelen zum 3. Reich auf. Putin verbietet Rückzug in Cherson, obwohl Einkesselung droht. Hitler verbot den Rückzug aus Stalingrad. Putin mischt sich verstärkt in die Armeeführung ein. Hitler hat auch die Generäle gegängelt. Hitler litt an Realitätsverlust. Bei Putin kann es auch beobachtet werden. Putin ist krank und will vor seinem Ableben die Welt neu ordnen. Das Gleiche ist von Hitler bekannt. Die Propaganda wird irrational, wie im 3. Reich. Die Liste könnte lange fortgeführt werden. Geschichte wiederholt sich. Wird auch das Ende der Diktatoren gleich sein?

Josef Meier

Steinhöring

Der russische Präsident zeigt der Welt mit der Annexion jener ostukrainischen Gebiete deutlich, dass es für ihn in diesem Kriege kein Zurück mehr gibt. Ob dieser Schritt von Anfang an geplant war, oder nun eine Reaktion auf westlichen Druck ist, bleibt dahingestellt und ist praktisch auch nicht von Belang. Auch die ukrainische Seite stellt klar, dass sie zu Kompromissen nicht bereit ist. Die Lage ist verfahren. Weise, das heißt Frieden stiftende Politik derjenigen Mächte, die (noch) keine Kriegsparteien sind und über den nötigen internationalen Einfluss verfügen, müsste hierbei vor allem zum Ziel haben, zu deeskalieren, zu vermitteln, alles zu versuchen, den Krieg zu beenden, wenigstens einzudämmen. Stattdessen herrscht eine Mentalität von „Der Putin hat angefangen, dem zeigen wir’s, ha“, der ohne Rücksicht auf Verluste (no matter, what, etc.) wie im hysterischen Blindflug gefolgt wird. Die Konsequenzen scheinen nebensächlich. Der „böse Putin“ ist längst zum Selbstläufer geworden und scheint die moralische Überlegenheit des Westens in allen Handlungen zu zementieren. Ich würde mir nur wünschen, dass unsere Regierungen sich der Verantwortung wieder bewusst werden, die sie vor allem gegenüber dem eigenen Volke haben und endlich aufhören, ihr Spiel mit dem Feuer zu spielen in einem Konflikt, der - so hart es klingen mag - nicht unserer ist.

Philipp Seibold

Fürstenfeldbruck

Was waren das für hoffnungsvolle Zeiten als Gorbatschow von März 1985 bis August 1991 Generalsekretär des Zentralkomitees der kommunistischen Partei der Sowjetunion und von März 1990 bis Dezember 1991 letzter Staatspräsident der Sowjetunion war. Seit Putin an der Macht ist, ging es stetig bergab. Ich habe Putin nie vertraut. Konnte es nie verstehen, dass man ihn als verlässlichen Politiker und „Führer“ Russlands sah. Seit Hitler hat kein europäisches Land versucht, gewaltsam sein Territorium zu vergrößern. Es ist nicht nur Putin, der sein Volk in den Ruin treibt. Er hat genügend Unterstützung in seinem Umfeld. Erst die Krim, jetzt 4 ukrainische Regionen, die nach der Schein-Resolution nun annektiert wurden. Der Anschlag auf die Gas-Pipelines in der Ostsee, die Schuldzuweisung in Richtung USA und GB, das sind Puzzles in Putins bösem Spiel. Wenn die Ukraine versucht, weiterhin die von Russland besetzten Gebiete zurück zu erobern, kann Putin nun behaupten, die Ukraine hat Russland angegriffen und muss sich nun mit allen Mitteln verteidigen. Dass Russland die Ukraine überfallen hat, war ja lt. Putin gerecht. Sollte die Ukraine in die NATO aufgenommen werden, wird der Ukraine-Krieg zu einem europäischen und amerikanischen Krieg. Im Grunde ist es das, was Putin möchte. Andererseits reicht ihm bereits die jetzige Unterstützung. Er möchte einen Grund liefern, die NATO anzugreifen. Seine Rede zur Annexion der ukrainischen Gebiete beweist, wie wirr er im Kopf ist. Putin leidet am Napoleon-Komplex wie u.a. auch Hitler. Vielleicht sollte jemand Putin erklären, dass das kein Videospiel ist. Vielleicht gewinnt in seinen Simulationen Russland und kommt ohne große Schäden davon, aber darauf sollte er nicht vertrauen.

Dietrich Goerke

München