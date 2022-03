Putin und Hitler

Öl-Importstopp rückt näher; Titelseite, Georg Anastasiadis: Atomkraft statt Russengas? Söder sagt „ja bitte“; Kommentar, Mein Gott, es ist wieder Krieg ; Im Blickpunkt 7. März

Dass es so schnell und so schlimm wird, hätte vor Weihnachten wohl keiner gedacht. Krieg in der Ukraine, Benzinpreis über 2€, Inflation über 5 %, Energiepreise Gas und Strom grenzenlos am steigen. Die von Bundeskanzler Scholz ausgrufene Zeitenwende kann nur durch Energieeinsparung aller schnell unterstützt werden. Dazu ruf ich jeden mit Gas befeuerten Haushalt auf, sofort im Keller die Heizung im Ganzen herunterzudrehen oder zumindest alle nicht ständig genutzten Zimmer um drei Grad Tempratur abzusenken. Laut Berechnungen bringt ein Grad Raumtemepratur 7 % Ersparnis. Das wären dann schon mal 21% Haushaltsgas die wir nicht aus Russland beziehen müssen. Die Diskussion über Massnahmen ab 2025 keine Gasheizungen mehr zuzulassen, die nicht 65% erneuerbare Unterstützung zum Beispiel über Wärmpumpen haben, ist im Momnt nicht zielführend. Auch die 2024 drohende Stillegung der absolut krisensicheren heimischen Holzscheitfeuerungen ist kontraproduktiv. Den Strom für bei kalten Temperaturen uneffiziente Wärmepumpen gibt es dann nämlich ebenso wenig wie den für die tonnenschweren frierenden liegengebliebenen Elektroautofahrer. So wie jetzt ist nämlich im Winter immer wieder mal eine Flaute und nur 3-5h Sonne vorhanden. Es nützt nichts im T-shirt herumzulaufen, im Netz zu streamen und nach dem Staat zu rufen, die Energiesteuern zu senken. Auch Fahnen aufhängen, 5min im Dunkeln sitzen oder Glockenläuten ist zwar eine schöne Solidaritätsbekundung, aber nutzlos. Nur die sofortige radikale Energieeinsparung und die Laufzeitverlängerung von Kern und Kohle ist das Gebot der Stunde bis zur Entwicklung der massiven Wasserstoffnutzung aus regenerativen Energien und der Bereitstellung von ausreichend Speichermengen für die Dunkelflauten.

Michael Gattermann

Karlsfeld

Wenn ich an die Bombenzeiten in Deutschland denke, dann fällt mir ein, dass damals die von den Zerstörungen ihrer Wohnungen Betroffenen in ganz Deutschland verteilt wurden. Auch die Vertriebenen aus den Ostgebieten, die von den Russen nach einem Aufruf von Ilja Ehrenburg (Sowjetschriftsteller) neben dem Verlust ihrer Heimat mit Vergewaltigung bedroht wurden, sind bei uns aufgenommen und verteilt worden. Wäre es nicht eine Möglichkeit die Ukrainer in ihrem großem Land nach dem deutschen Vorbild zu verteilen? Die Verpflegung übernehmen dann die Amerikaner mit ihrem großzügigem Hilfsangebot, ohne dass wir ihnen ihr Öl und Gas abnehmen.

Theodor Herzog

Neufahrn

Putin ist kein normaler Mensch im üblichen Sinne. Er ist ein Menschtyp, der gelegentlich geboren wird und die Fähigkeit mitbringt, Alleinherrscher zu sein, und es auch wird, wenn die Umstände ihm eine Chance hierfür geben. Diese Menschentypen sind eitel und streben nach einem Platz in den Geschichtsbüchern, ertragen keinen Widerspruch, und sind weitgehend unfähig, Empathie zu empfinden. Sie können von einmal gefassten Entschlüssen nicht abweichen, denn dies würde einen Fehler eingestehen, den sie als einen Verrat an sich selbst sehen. Also sind sie unbeugsam. In der menschlichen Geschichte gibt es viele Beispiele für diesen Menschentyp, die von der Geschichtsschreibung hoch geschätzt sind, wie Alexander dem Große, Caesar, Nero, Karl der Große, Napoleon und sehr viele mehr. Zu ihnen gehört Adolf Hitler. Adolf Hitler war unfähig zu akzeptieren, dass sein Krieg mit Stalingrad, Februar 1943 verloren war. Er ertrug es nicht, dies auch nur zu denken. In seiner Gegenwart war es verboten, die Worte und zu sagen. Bei Putin ist es verboten, einen Krieg zu nennen. Hitler hat bei unausweichlichem Kriegsende zu seinem Arzt Theo Morell gesagt: < Ich werde alle Männer der Geschichte weit hinter mir lassen, ich will der Größte werden, und wenn das ganze deutsche Volk dabei verreckt>. Er hätte die Atombombe gezündet, wenn er sie denn gehabt hätte. Putin hat seine Unfähigkeit Mitleid zu empfinden mit seinem Angebot an Angehörige gefallener Krieger bestätigt, sie mit Geld zu entschädigen.

Es ist wenig hilfreich, Putin als Verbrecher zu bezeichnen. Er ist so, wie er nun mal geboren wurde. Für ihn ist es eine Tatsache, dass die Ukraine von einem Naziregime beherrscht wird, uns seine Kriegsführung fehlerfrei ist, und das wird ihm täglich von seiner ausgewählten Umgebung bestätigt.

Für uns Zeitgenossen ist es jetzt wichtig zu erkennen, dass Putin unbeugsam ist und in die Ecke gedrängt fähig wäre, eine atomare Waffe zu zünden. Die westliche Welt sollte ihm einen gesichtswahrenden Rückzug ermöglichen.

Paul Morsbach

Feldafing

Wer stoppt endlich diesen größenwahnsinnigen, narzistischen Diktator Putin? Ihm ist jedes Mittel recht um die Ukraine zu zerstören, egal ob Drohung durch Atomwaffen, Beschuss vom Atomkraftwerk Saporischscha und gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung oder gleich die ganze Vernichtung der Welt. Selbst die verschärfte Sanktionen bringen noch nicht den Erfolg gegen den Napoleon von Moskau. Sollte man diese Kriegsverbrecher Putin nicht aufhalten können, wird das nicht sein letzte Ziel gewesen sein. Er will ja wieder ein groß-russiches Reich wie vor 1991 haben. Man glaubte mit Hitler den größenwahnsinnigen Führer beseitigt zu haben, doch leider hat heute mehr denn je solcher Geisteskranken Menschen auf der Welt. Siehe Nordkorea, China, Syrien, Afghanistan usw. und sofort!

Helmut Mischkulnig

Hausham

Es zeugt nicht von Klugheit, wenn unsere Ampel wie die ukrainische Regierung mit ähnlicher militärischer Stärke wie der Aggressor handeln. Sind nicht die großen, positiven Revolutionen gewaltlos geschehen? Wenn seit Wochen vorrangig Sanktions- wie Aufrüstungsbefürworter den Ton angeben, werden wir neben Millionen von Flüchtlingen und zerstörten Infrastrukturen mit vielen Kriegsopfern überhäuft werden. Vieles von dem wäre nicht geschehen, wenn die ukrainische Staatsmacht sich offiziell für eine Neutralität ausgesprochen hätte und Nato wie EU mit Verlockungen zurückhaltender gewesen wären. Es ist zu wünschen, dass in der äußerst misslichen Lage Leute aufstehen, die im Sinne von Martin L. King oder Gandhi Gewaltspiralen durchbrechen. Sollten nicht gerade Anhänger christlicher Religionen wie der C-Parteien sich ihres Namensgebers erinnern, der außergewöhnliche Wege zum Umgang mit Feind und Gewalt gewiesen hat. Ein waffenloser Mauerfall ist doch auch dadurch möglich geworden, dass damals Christen mit Kerzen nach einer geistigen Energiesammlung in Kirchen Soldaten gewaltlos gegenübertraten.

Was wäre wohl schon an den Grenzen zu Ukraine passiert, wenn russische Soldaten, nicht mit Barrikaden, gewaltlos von ihrem Brudervolk bei Glockenklang wie Freunde, vielleicht sogar mit Speis und Trank, empfangen worden wären? Ein Aufhorchen, ein Medienereignis, ein Waffenstopp wäre an manchen Grenzübergängen möglich geworden, noch dazu, da nicht wenige russische Soldaten ihren Auftrag mit einem schlechten Gewissen erfüllen dürften. Ist man da nicht von allen guten Geistern verlassen, wenn man plötzlich mit einem überzogenen Sondervermögen von gleich 100 Milliarden Euro glaubt, Kriege verhindern zu können? Werden so nicht noch mehr gefährliche Gewaltspiralen am Leben erhalten, die in atomaren Schlägen alles beenden? Noch finden alternative Friedensaktivisten großer Friedensstifter in der Politik wie in den Medien kaum ein Gehör. Ich bin gespannt, ob die Leserbriefredaktion den Mut aufbringt, solche alternative Ansätze abzudrucken.

Simon Kirschner

Gaimersheim

Putin zu verstehen, ist rational schwierig, aber seine Ziele sind banal: Was hat er? Er hat Gas, Öl und Rohstoffe und viel Land. Wer hilft ihm? Oligarchen mit riesigen Vermögen, die man normal nicht erarbeiten kann. Mediengesetze, die Widerworte unter Strafe stellen. Beides hält ihm den Rücken frei.

Was braucht er nicht? Landflächen, die ukrainische Bevölkerung und russische Querulanten, weshalb er Mediengesetze erlassen hat, die Widerworte unter Strafe stellen. Was braucht er? Pufferzonen in Form von Vasallenstaaten und Marionettenländer, zumindest angrenzende Staaten, die neutral sind und bleiben, und ggfs. bevölkerungsfreie bzw. mit regimetreuen Russen besiedelte Flächen in diesen Staaten. Was will er erreichen? Einen eisfreien Zugang zum Meer. Deshalb hat er die Krim annektiert und versucht, von den russisch autonomen Gebieten der Ukraine einen Landweg zur Krim herzustellen. Welche Befürchtungen hat er? NATO greift ein, weshalb er riesige bereitgestellte und sicher besser ausgebildete und ausgerüstete Heerscharen nicht in den Krieg führt, sondern in Belarus bereitstellt, falls die NATO von Westen her eingreifen sollte.

Welche Drohgebärden hat er mit seinen bisherigen Operationen erreicht? Einsatz von Radioaktivität, entweder durch zerbombte Kraftwerke oder den Einsatz von Atombomben. Was hat er erreicht? Erst mal eine Patt-Situation, NATO greift nicht direkt ein.

Wie geht’s weiter? Diplomatische Verhandlungen seitens des Westens können zumindest erreichen, die Bevölkerung zu schützen - was Putin egal ist, aber er dafür mindestens die ukrainischen Ostgebiete und den Landzugang zum Schwarzen Meer und zur Krim erhält.

Zukunft: Die beiderseitige Abhängigkeit führt letztlich dazu, dass Putin sein Ziel erreicht und seine Energie weiterhin verkaufen kann.

Alternative: Weitere Isolation Russland und aller Vasallen und Unterstützer, incl. Ex Bundeskanzler Schröder mit Anhang und Steueroasen, die Oligarchen helfen, bis Ausweisung von Diplomaten.

Der Westen kann ohne Energie aus Russland klarkommen, auch wenn es teuer wird für jeden Einzelnen. Aber lieber mehr bezahlen, als in einem zerbombten Haus und unfrei zu leben.

China kann sich ein Beispiel von der Vorgehensweise Putins nehmen und sich nicht auch so abhängig und damit erpressbar machen wie Europa. China wird damit auch davor gewarnt Taiwan auf diese Weise zu annektieren.

Franz Senger

Freising

Werter Herr Gerhard Schröder, ich, verstehe ja eigentlich Ihre noble Einstellung zum russischen Freund. Aber leider gibt es da auch noch das Land der Ukrainer, und da sehen wir, dass dieser Adolf Wladimirowitsch Putin auf die Freundschaft, nicht nur Ihre, sondern auch auf die anderer Menschen in seinem Kreis total pfeift! Ein toller Freund! Und denkt er denn auch nicht an seine eigene Familie? Ihm ist es wurscht, was alle diese Menschen (Alte, Kinder, Frauen) erleiden, Hauptsache er hat seine Befriedigung! Auch das russische Volk (gemäß meiner Erfahrung meist tolle Menschen) hält er in seiner Unterdrückung. Auch Sie hätten schon lange Besseres verdient! Dieser Mensch hat viel Blut an seinen Händen, das bekommt er nicht mehr weg!

Ich kann mich noch gut erinnern, als GALINA W. STAROWOJTOWA im November 1998 in St. Petersburg erschossen wurde, ich habe da nur 5 Türen weiter gewohnt! Sie wollte Gouverneurin werden. Gospodin Putin hat zu der Zeit in der Verwaltung dort gearbeitet!! Schuld in diesem Fall waren natürlich die Tschetschenen. Wie könnte es anders sein? Auch dort hat Herr Putin dann fürchterlich gewütet! Tatsache ist weltweit leider, dass sonst normale Menschen, zu „Unmenschen“ werden, sobald sie etwas Geld in Händen haben. Es wird Zeit, dass das Internationale Gericht hier tätig wird, und diesen, ich sage das sehr ungerne, Kobold, zur Verantwortung zieht. Seine Kinder werden dann auf einen Vater verzichten müssen, ja, Sie werden sich seiner wohl schämen! Wie lange sollen diese Menschen noch leiden? Wie viele Tote soll es noch geben?

Erich Lindner

Haar Liebe Leserinnen und Leser, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger meiner zweiten Heimat Deutschland.

Mein Name ist Oksana Nawrocky. Geboren bin ich in der schönen, südukrainischen Stadt, Cherson. Cherson liegt direkt an der mächtigen Dnjeper-Mündung, welche ins Schwarzmeer mündet. Vergleichsweise so wie bei uns hier die Elbe in die Nordsee mündet.

Seit nun über 30 Jahren lebe ich in unserer gemütlichen Kleinstadt Cuxhaven, an der Nordseeküste die über die Jahrzehnte zu meiner zweiten Heimat wurde. Meine Eltern, Schwester und mehr als Hälfte meiner Familie blieben nach meinem Umzug nach Cuxhaven in Cherson sowie auch in Kiew. Ich persönlich zog aus Liebe zu meinem Exmann, einem Cuxhavener Seemann hier her, um eine Familie zu gründen.

Es ist mir aktuell mehr als nur ein Bedürfnis, vielmehr eine Herzensangelegenheit, mehr sogar eine seelische Verpflichtung, in diesen so schweren Stunden meiner Heimat Ukraine mit Ihnen folgendes zu teilen:

Bevor ich nach Cuxhaven kam, lebte und studierte ich in einer der schönsten Städte der Welt, in Leningrad, das heutige St. Petersburg. Mit vierzig Jahren studierte ich nochmals hier in Deutschland, da unsere Abschlüsse hier nicht anerkannt wurden. Durch mein zweites Studium ist es mir gelungen, meine Leidenschaft zu meinem Traumberuf zu machen. Nun bin ich seit 2005 als stolze, renommierte, Studienreiseleiterin mit den Schwerpunkten Ukraine als auch Russland, Armenien, Georgien, Aserbaidschan und Usbekistan im Einsatz. Renommiert nicht nur, da ich mit der Mentalität vertraut bin, sondern hauptsächlich durch mein tiefgründiges Wissen der Kultur, Tradition, Religion als auch Geschichte der Länder, was mich zu meinem nächsten Punkt bringt.

Wenn man die Geschichte kennt, ist es nicht schwer, die Frage zu beantworten, über die aktuell die gesamte westliche Welt rätselt, nämlich „Wie tickt Putin?!“ Dazu brauch man nur einen Blick in die russische Vergangenheit werfen. Ich möchte mit Ihnen hier einen kleinen Einblick in die Geschichte teilen, um etwas Klarheit zu schaffen. Reisen wir zurück ins Jahr 1917. In diesem Jahr wurde der heute bekannte KGB, damals TSCHK, als ein exekutives Instrument gegen „Volksfeinde“ - gegen alle die, die mit den Bolschewiken und ihren Revolutionen nicht einverstanden waren von Feliks Dzierzynski gegründet. Die Höhepunkte des damaligen KGB, TSCHK / NKWD, waren die Jahre 1936/37; welche sehr beeindruckend im „Archipelag GULAG“ von Alexander Solschenitzyn geschildert wurden.

Von Anfang an war das Motto dieser menschenentwürdigenden Organisation nur eins, „Zweck heiligt die Mittel“ was im Kontext nichts anderes bedeutet als, dass für einen guten Zweck auch fragwürdige Mittel eingesetzt werden dürfen. Kommen wir nun auf den Herren, der aktuell unsere Welt in solch Chaos und Schrecken versetzt zu sprechen. Bereits im Grundschulalter kam der damals junge Wladimir Putin zur besagten KGB Zentrale in Leningrad und erfragte, wie er einer von ihnen werden könne. Schon damals war es sein größter Wunsch ein Spion zu werden. Nach seinem Jurastudium in Leningrad bezog er Posten als KGB Offizier, Abteilung Auslandsspionage. Sein Traum erfüllte sich und er wurde mit Leib und Seele zu dem Spion, der das Motto „Der Zweck heiligt die Mittel“ lebte und heute noch weiterlebt. 1985 war Putin in Deutschland, Dresden stationiert, wo er seine heutigen Deutschkenntnisse erlernte und nahezu perfektionierte bis er 1989 den Dienstgrad des stellvertretenden Abteilungsleiters der KGB-Residentur Deutschland erlang. Zu all diesem kommt die heute noch geltende, typisch russische Prägung „Nur der Stärkste gewinnt!“ Im bereits erwähnten GULAG sind zwischen 1918 bis zum Tod von Stalin 1953, Millionen Menschen ums Leben gekommen. Millionen Menschen, auf deren Gebeine das Großimperium die Sowjetunion aufgebaut wurde.

Die Sowjetunion, von der Putin vor laufender Kamera 2005 einst sagte, ich zitiere: „Der Zerfall der Sowjetunion ist die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Mit diesem Vorwissen nun widmen wir uns 2008, Kaukasuskrieg in Georgien sowie 2014 der Annexion der Krim als auch Donbas. Es zeichnet sich ein klares Muster, eine Verhaltensweise, Ambition, eine Angst als auch ein Komplex dieses Mannes. Er ging und geht über Leichen, um wieder den damaligen Stand der Sowjetunion herzustellen aus Sorgen, dass die Nato zu Nahe rückt. Aus Sorgen, dass die Ukraine, die Pufferzone, eigenständig bleiben und sich verbünden könnte. Er bezieht sich auf 200 Jahre alte Geschichte und rechtfertigt somit seine Angriffe. Ich frage Sie, lieber Leserinnen und Leser: Wo wären wir heute, wenn wir unsere heutigen Taten aufgrund hunderter Jahre alter Aussagen oder Beschlüsse rechtfertigen? Wie kann es sein das im Jahr 2022 meine und unzählige andere geschwächte Großeltern, Eltern und Kinder sich in einem kalten Keller oder U-Bahnen verstecken müssen, weil unsere Städte, unser Land plötzlich bombardiert und belagert werden durch einen Mann, der dem Regime von Feliks Dzierzynski folge leistet? Richtig, in einem absoluten Chaos.

Ich freue mich das nun auch die westlichen Politiker sowie Wissenschaftler, Politologen und Historiker als auch die Bevölkerung erkannt haben, wozu dieser Mann fähig ist. Es erfüllt mich mit Wut, Trauer und Schmerz, dass erst ein Krieg ausbrechen musste, zeitgleich aber auch mit Freude, dass alle nun endlich aufwachen, der Schleier verschwindet und europaweit solch eine Solidarität gezeigt wird. Mein Sohn und ich sind täglich im Abstand von maximal einer Stunde im Kontakt mit unserer Familie in der Ukraine. Unsere Flagge hängt am Balkon, wir halten zusammen und unterstützen uns durch Tränen, Hoffnung und Angst, was mich zu meinem letzten Punkt bringt. Meinem Dank an Sie als deutsche Bevölkerung als auch meinem Dank an unsere engsten Freunde, die es mir und meiner Familie ermöglichten in den harten 90gern zu überleben. Ich danke Ihnen allen! Wenn wir in dieser Zeit alle zusammenhalten, schaffen wir es auch gemeinsam. Die unzähligen Demos zeigen es, wir alle rücken ein Schritt näher zusammen und das trotz Corona!

Ich bedanke mich aus tiefstem Herzen bei allen, vor allem für Ihre Unterstützung!

Für weitere Aufklärungen, Informationen, Gespräche oder Hilfsmöglichkeiten stehe ich Ihnen sehr gerne jederzeit zur Verfügung.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und auf dass nicht noch weitere unschuldige Menschen sterben müssen.

Oksana Nawrocky

Studienreiseleiterin, Cuxhaven