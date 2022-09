Rätselraten über den Pipeline-Anschlag

Teilen

Russland bestreitet Anschlag; Titelseite, Klaus Rimpel: Krieg in der Grauzone; Kommentar 29. September, Amoklauf in russischer Schule; Weltspiegel 27. September, Attacke in 70 m Tiefe; Im Blickpunkt 28. September

Reden wir Klartext: Russland hat doch mit Sprengstoff beladene Geräte in die Pipelines gebracht und die Schäden durch Fernzündung verursacht. Die Schadensbilder werden es an den Tag bringen. Damit verfolgt Putin zwei Ziele: 1. Er wird das im Westen nicht abgenommene Gas los und muss es im eigenen Land nicht mehr umweltschädlich abfackeln.

2. Den Westen wird er für diese Katastrophe natürlich verantwortlich machen. Wie grotesk!

Wilhelm Mayr

Weilheim/Marnbach

Wem nützt die Zerstörung? Für Putin jedenfalls ist es ein GAU. Die Gasleitungen waren für ihn ein politisches Druckmittel, das er jetzt verloren hat. In seinem Interesse lag auch die kritischer werdende Diskussion in der Öffentlichkeit, was den Nutzen der Sanktionen betrifft. Das Attentat hat jetzt seine schärfsten Gegner in Deutschland von dem Rechtfertigungsdruck, Nord Stream 2 zu öffnen, befreit. Auch die diesbezügliche Uneinigkeit in der Regierungskoalition verstummt jetzt. Außerdem ist der materielle Schaden für die Russen enorm. Putin kommt daher als Täter nicht in Betracht, er hat den größten Schaden.

Dann fragen wir, wer hat den größten Nutzen? Wer wollte Nord Stream 2 schon immer verhindern oder vernichten? Wer will uns teures Fracking-Öl verkaufen und den Import von günstigem Gas aus Russland verhindern? Wer will seit über hundert Jahren alles tun, um die Achse Berlin-Moskau zu verhindern? Wer hat die technischen Mittel für dieses Zerstörungswerk? Wessen Kriegsschiffe fallen in so großer Nähe zu Bornholm den Wächtern der Nato nicht auf? Die Antwort ist eindeutig.

Peter Solloch

Deining

Nach Schüssen in einer Schule mit 15 Toten, darunter elf Kinder, lügt Putin tiefe Trauer um Menschen durch einen terroristischen Anschlag. Seit Monaten mordet dieser Terrorist durch seinen verbrecherischen Krieg tausende unschuldige Menschen, da empfindet er keine Trauer!

Dieser Mann ist ein Narzisst, ein teuflischer, wahnsinniger Kriegsverbrecher. Die drei Attacken, jetzt vier auf die Pipeline 1 und 2 gehen auf sein Konto. Wer sonst hätte Interesse daran?

Dieser teuflische Putin tut alles, um dem Westen und den Menschen zu schaden (immer mehr steigende Preise) und genau das will er. Er beobachtet alles ganz genau (die Grenzen hat er noch nicht wegen der Flüchtlinge aus Russland geschlossen, weil viele Spione dabei sind), die braucht er, um zu berichten, was der Westen tut. Putin ist brandgefährlich, es waren nicht die letzten Scheußlichkeiten, die er in den Westen geschickt hat. Welt – macht euch noch auf einiges gefasst, was da noch kommt. An alle: Wachsam sein!

Mareile Ernst

Steinhöring

Es gibt nur ein Land auf der Erde, das großes Interesse daran hat, das bis Februar 2022, gute wirtschaftliche Verhältnis zwischen Europa (Deutschland) und Russland zu stören. Sollte dieses Land oder eines seiner Handlanger, daran beteiligt sein, wird die Berichterstattung schnell verschwinden. Der Auslandsgeheimdienst dieses Landes belügt seine Verbündeten nicht das erste Mal, um seine Interessen durchzusetzen. Es sollten erst mal Tatsachen geschaffen und Untersuchungen abgewartet werden. Ein neues Feindbild ist, nachdem der Islam nicht mehr interessant ist, wohl schon wieder geschaffen.

Torsten Just

Geretsried

Ich halte den amerikanischen Geheimdienst als Drahtzieher oder sogar Ausführer des Anschlages für verantwortlich. Es ist wohl den meisten aus dem Gedächtnis verschwunden, dass die Nahostkrise mit allen Kriegsfolgen und Instabilität nachweislich durch vorsätzliche Falschinformationen über chemische Kampfstoffe etc. in Libyen und dem Irak ausgelöst wurde. Nun hat genau dieser Geheimdienst vor dem Anschlag auf die Pipelines gewarnt, ohne zu sagen, woher er die Informationen hat und wer es sein könnte (zur Gefahrenabwehr sind aber diese Angaben äußerst wichtig) und kurz darauf passiert es.

Alle tappen im Dunklen, aber es kann ja nur Russland gewesen sein. So kann man auch versuchen, die Europäer mehr an sich zu binden und einen noch größeren wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen, da ja die Gefahr besteht, dass bei weiteren politisch gewollten Einschränkungen des Wohlstandes die Leute Druck auf die Regierungen ausüben könnten, die preiswerten Russengaslieferungen wiederaufzunehmen.

Gerhard Siebert

München

Warum sollte sich Putin mit solchen Sabotageakten auf sein Druckmittel Pipelines einlassen? Nun, Gründe gäbe es schon. Zum einen ist es der steigende Unmut der Bevölkerung und teils auch aus den eigenen politischen Reihen gegen die Kriegsführung, damit könnte er argumentieren, der Westen greift Russland an, man sehe sich gezwungen, gegenzuhalten. Dadurch könnte er innenpolitisch wieder Stabilität erlangen. Noch ein Grund wäre, die Ukraine dafür verantwortlich zu machen, aus deren Reihen bisher, völlig ungewohnt, weder Hurra-Rufe noch sonstige Kommentare zu hören sind. Auch in der Ukraine wäre ein gewisses Interesse vorhanden gegen eine stetig abnehmende Solidarität gegenüber der Ukraine und deren Krieg. Die Thematik Gas, ja oder nein, wäre vom Tisch. Ebenso dürfen wir die diversen und teils breit aufgestellten Klimaschutz- und Umweltorganisationen nicht außer Acht lassen, in deren Augen das verhasste Gas aus Russland dadurch vorerst einmal Geschichte ist.

Hermann Sonnleitner

Wolfratshausen