Randale-Kapitale Berlin

Krawalle in Berlin; Leserforum 7./8. Januar, Randale: SPD verschärft Kurs; Titelseite 9. Januar, 102 Angriffe auf Retter; Titelseite 10. Januar

Wer, wie in Berlin passiert, einen Angriff auf Rettungskräfte durchführt, hat, sollte es sich nicht um einen deutschen Staatsbürger handeln, das Aufenthaltsrecht sofort verloren. Hier muss schnell und ohne Zögern eine Abschiebung erfolgen. Für alle deutschen Staatsbürger muss mit empfindlichen Strafen, wie Führerscheinentzug oder Sozialarbeit und Freiheitsstrafe nicht erst nach Jahren, sondern im Schnellverfahren geahndet werden. Für Politiker die hier in der Verantwortung stehen gibt es nur eine Möglichkeit: den Rücktritt!

Bernhard Heidl

Miesbach

Sehr geehrter Herr Franzwa! Auch ich bin ganz ihrer Meinung. Ihr Leserbrief hat mir sehr gut gefallen. Leider lässt die Gesetzgebung hier keinen Spielraum zu, das heißt die Strafverfolgung in Deutschland wird immer unterschiedlich sein. Die Ausübung staatlicher Befugnisse und die Erfüllung staatlicher Aufgaben sind hier grundsätzlich Sache der Länder. Daher die unterschiedliche Bewertung der einzelnen Strafsachen. Die Gesetzgebung gehört insoweit geändert, dass die Justizangelegenheiten nur vom Bund ausgehen sollte. Auch hier könnte sich der Staat Millionen von Euro einsparen, wenn es nur einen Justizminister gäbe und keinen mehr in den verschieden Ländern. Solange die Gesetzgebung so ist, wird es leider immer sehr große Unterschiede geben. Wären diese Krawalle in Bayern passiert, wären hier die Strafen wesentlich härter ausgefallen.

Reinhard Bober

Miesbach

Was für ein Geschwurble. Herr Saleh braucht jetzt eine Respekt-Offensive und klare Grenzen durch den Staat! Klare Grenzen hat der Staat genügend, nämlich geltende Gesetze. Und die müssen nur konsequent umgesetzt werden. Da bekanntermaßen die Mehrzahl der an den Ausschreitungen beteiligten Personen Menschen mit Migrationshintergrund sind, muss endlich was geschehen. Es gibt nämlich kein Recht auf Randale in unseren Straßen, kein Recht, Einsatzkräfte anzugreifen und zu verletzen, kein Recht Frauen respektlos zu behandeln und kein Recht all die Verhaltensweisen aus ihren Herkunftsländern bei uns auszuleben. Festgestellte Täter gehören nicht erfasst und dann wieder freigelassen. Sie gehören kurzfristig abgeschoben in ihre Herkunftsländer, egal welche das sind. Es ist die Aufgabe der gewählten und in Verantwortung stehenden Politiker, unser Land und unsere Bürger vor diesen Gesindel zu schützen.

Jörg Lallinger

München

Solche Vorfälle dürfen sich nicht wiederholen, sagen führende SPD-Politikerinnen. Wollen wir hoffen – und gespannt die Nacht auf den 1. Mai abwarten. Dann ist traditionell Chaos und Krawall in Berlin genauso wie im Hamburger Schanzenviertel, auch ganz ohne Silvesterböller. An denen liegt es also wohl nicht, sondern an der jahrelangen Toleranz solcher Aktivisten durch die linke Politik und Medien. Wie gesagt, wir blicken gespannt auf die Nacht zum 1. Mai.

Helmut Stadtmüller

München

In Berlin ist es doch immer das Gleiche. Nach jedem Krawall, ob am 1. Mai oder an Silvester, fordert oder verspricht die oder der regierende Bürgermeister: Wir werden sofort die Polizei, die Justizbeamten und die Feuerwehr mit mehr Personal aufstocken. Was ist in den letzten 20 Jahren passiert? So gut wie nichts!

Michael Isemann

München

Silvester-Kracher sollte man verbieten! Zum einen sollte man an die vielen Haustiere, Hunde und Katzen denken, die durch diese Lautstärke, die, die Böller oder Raketen, Knaller und alles andere, was so dazu gehört, verursachen, fürchten logischerweise, fast alle Tiere!, ich weiß dass, weil ich schon einige Hunde hatte und jeder hatte panische Angst vor der Knallerei!

Manche Hunde, kriegen da so panische Angst, ich hatte mal eine, die war an jenem Tag alleine daheim und dummerweise im Flur eingesperrt und als wir dann spät nachts nach Hause gekommen waren, ist der Hund spurlos verschwunden.

Es gab nicht viele Möglichkeiten, entweder ist sie, der Hund war ein Mädchen, nach oben gelaufen oder nach unten in den Keller, Sie hatte sich unten, im Keller, im hintersten Eck unter der Eckbank zusammengerollt, vor dem Lärm Schutz gesucht.

Der zweite Grund, der noch viel schwerwiegender ist, sind die Schäden an der Umwelt. Während schon viele Städte auf die herkömmlichen Silvester-Böller ganz verzichten und stattdessen auf computergesteuerte Lightshows umgestiegen sind, wurden die umweltschädlichen Böller hauptsächlich nur noch von privaten Haushalten abgeschossen. Dass sind Dinge, die der vernünftige Mensch selbst ändern könnte.

Michael Wolf

München

Von den meisten Politikern, hauptsächlich von den linksorientierten, wird uns täglich eingetrichtert, dass wir gegenüber Ausländern tolerant sein sollen! Toleranz grenzenlos! Toleranz bedeutet, alles zu akzeptieren, alles hinzunehmen und zu allem Ja und Amen zu sagen. Wohin diese grenzenlose Toleranz führt, ist uns in der Silvesternacht wieder einmal deutlich vor Augen geführt worden, nicht zum ersten, und mit Sicherheit nicht zum letzten Mal! Deutschland, wann wachst Du endlich auf?

Thomas Greinsberger

Fischbachau

Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man lachen, denn die Sprechblasen, die da präsentiert werden, haben doch einen gewissen Unterhaltungswert, zumal ja Randale in Großstädten nicht gerade neu ist. Ich erinnere nur an die Silvesternacht auf der Domplatte in Köln 2015/2016 oder die Super-Randale in Hamburg vor ein paar Jahren. Am schönsten sind die Sprechblasen des Herrn Ahmad Mansour: „Wir haben sogar in Freibädern Gewalt.“ Das muss einem doch gesagt werden, das ist ja ganz neu. Oder „Wir müssen den jungen Menschen helfen, zu sich selbst zu finden. Wir müssen sie resozialisieren und auf Augenhöhe mit ihnen arbeiten. Wir brauchen die Wertevermittlung nicht nur in Workshops, sondern auch im Alltag.“

Den Vogel schießt aber doch der Bezirksbürgermeister von Neukölln ab mit seinem unsterblichen Satz: „Das Erste ist klarzumachen, dass der öffentliche Raum sicher ist!“ Ich schlage vor, demnächst die Polizei statt mit Helmen, Knüppeln oder Schießeisen mit Pappschildern zu bewaffnen, auf denen diese schönen Sprechblasen deutlich zu lesen sind! Dann werden sich die Chaoten dermaßen erschrecken, dass sie ganz brav werden, oder? Leicht ist der Flug der Gedanken, doch hart im Raume stoßen sich die Sachen. Das stammt wohl von Herrn Schiller, wenn ich mich nicht irre und wo er recht hat, hat er recht. Tatsächlich gibt es ja keinen Gott (Gagarin war im Himmel und hat keinen gefunden) und demnach gibt es auch keine zehn Gebote (was issn das?) Erlaubt ist was gefällt! Chaoten gefällt nun mal Randale mit und ohne Böller! Legal illegal scheißegal! Haut dem Staat doch auf die Pfoten, alle Macht an die Chaoten – Deutschland wir lieben Dich brennend.

Außerdem ist es ausgesprochen ausländerfeindlich, wenn man auch noch die Nationalität der Chaoten erwähnt! Das ist Wasser auf die Mühlen von Reichsbürgern und AfD. Ausländer sind immer eine Bereicherung! Und wenn sie mal Randale machen, dann tun die das nur zur Arbeitsbeschaffung. Sonst hätte die Polizei ja nichts mehr zu tun! Man muss die Sache nur richtig sehen! Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen. Wer hat das bloß gesagt? Na ich muss ja nicht alles wissen.

Hans Wirtz

Neubiberg

Seit den Europäischen Abwehrschlachten, bei Mohacs, am Amselfeld, der Belagerung und dem Untergang Konstantinopels, des byzantinischen Großreiches, der zweimaligen Belagerung Wiens, der Hauptstadt des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, der Dreiteilung Ungarns durch Herrscher veranlasst, die dem politischen Islam (Sunniten) mit Ausbreitungspflicht angehört haben, den türkisch-russischen Angriffskriegen, sollte doch bei allen Regierungen, allen Regierenden in der EU, bei allen politischen Parteien der Schutz unserer Souveränität, unserer Kultur und Werte, unserer Freiheit, unseres Leibes und Lebens Grundhaltung sein. Zutiefst verankert im Bewusstsein der Politiker. Dass dem leider nicht so ist, wurde vielfach bewiesen, durch falsches Handeln und Unterlassen.

Die einzigen zwei Spitzenpolitiker, die den politischen Islam frühzeitig (wieder-)erkannt haben, waren Horst Seehofer und Viktor Orbán.

Und Papst Benedikt XVI., der zweimal sehr deutlich gewarnt hat. Wissende Bürger ziehen sich nicht grundlos in Wahlenthaltung und Protestwahl zurück. Herr Aiwanger korrigieren Sie die Fehler von Merkel, von der Leyen, Laschet zusammen mit Söder und Merz, dann wirkt ein gutes Wahlergebnis bei den Landtagswahlen.“

Margit Hirmer-Schreier

München