Reiche wurden reicher

Leserbriefe

„Reiche zahlen 53 Prozent“; Titelseite 11. Mai

In jüngster Zeit hörte man gelegentlich Forderungen, dass die Milliardäre und Millionäre in Deutschland mehr zu den Corona-Kosten beitragen könnten. Die Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) führt jetzt an, die Reichsten würden ja bereits mehr zu den Steuereinnahmen beitragen als früher. Nicht erwähnt wird aber, dass die Reichsten in den letzten Jahren auch erheblich reicher wurden. Dies zeigte eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) für das Jahr 2020. Wenn man diesen Zusammenhang betrachtet, entsteht ein anderes Bild: Der Reichtum der Reichsten 1 % der Deutschen ist 2020 auf etwa 35 % des Gesamtvermögens gestiegen (sie zahlen aber nur 22,8 % der Einkommenssteuern). Der Reichtum der Reichsten 10 % der Deutschen ist auf 67 % des Gesamtvermögens gestiegen (sie zahlen aber nur 53 % der Einkommenssteuern). Die ärmeren 50 % der Deutschen besitzen nur 1,4 % des Gesamtvermögens (!). Sie zahlen aber 6,2 % des Einkommenssteueraufkommens. Deutschland ist im internationalen Vergleich ein Land mit extremer Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Zumindest die Milliardäre sollten zu den Corona-Kosten jetzt einen größeren Beitrag leisten.

Susanne Vogel

Bad Tölz

In diesem Artikel der Arbeitgeberorganisation „Neue soziale Marktwirtschaft“ wird fälschlicherweise der Eindruck erweckt, die „Reichen“ trügen die Hauptlast am Steueraufkommen. Dies würde einer weitverbreiteten Meinung über steuerliche Be- und Entlastungen widersprechen. Die Reichen zahlen angeblich 53 %, aber von was? Hier geht es nur um die Einkommensteuer, hier tragen die Vermögenden natürlicherweise den größten Teil. Allerdings macht die Einkommenssteuer nur 20 % am Gesamtsteueraufkommen aus. Den Hauptbeitrag liefern die Verbrauchssteuern. Damit bezahlt der ärmere Teil der Bevölkerung mit Abstand die meisten Steuern, die Reichen zahlen nur ca 10 % nicht 50%. Die Zahl der Einkommensmillionäre ist in den letzten Jahre um 30% gestiegen. Dabei ist die Quote der Steuerprüfungen in dieser Gruppe von 15 auf nur 6% zurückgegangen. Das Finanzamt übernimmt zunehmend reiche Steuererklärungen ohne Prüfung, beklagt der Bundesrechnungshof. Für große Vermögen gibt es viele Steuersparmodelle, zum Beispiel Anlagen in Steuerparadiesen, die dem Normalbürger verschlossen bleiben.

Dr. Wolfgang Doster

Erding