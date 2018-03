Mehr einzahlen, weniger bekommen - Rentenbeitragszahler heute

Renten steigen um über 3 Prozent; Titelseite 21. März

Wenn ich heute schon weiß, das ich in absehbarer Zeit mehr Ausgaben haben werde, als ich zu dieser Zeit wahrscheinliches Einkommen habe, dann wäre doch die normale Reaktion, dass ich heute schon anfangen würde, Geld, was ich nicht wirklich benötige, eben für diese Zeiten zurückzulegen. Das nennt sich Altersvorsorge, richtig? Wieso gibt es dann jetzt eine Rentenerhöhung als Anpassung an die aktuelle wirtschaftliche Situation? Inflation? Es konnte ja kaum der Bedarf so von den aktuellen Rentnern im Voraus erarbeitet worden sein . Wie mir aber im Gegensatz dazu jedes Jahr per Rentenbescheid indirekt mitgeteilt wird,dass, wenn ich nur 45 Jahre einzahlen würde (wäre dann bei mir die Rente mit 62), dass ich dann lebenslang mit den höchst möglichen Abschlägen und entsprechender Versteuerung leben müsste. Wieso soll ich denn auf einmal mehr für die Gemeinschaft tun mit der gleichzeitigen Ansage, dass ich anteilig weniger zurückbekomme? Ich soll bis 67 arbeiten, also 50 Jahre einzahlen. Wie ist hier die Definition von Gerechtigkeit? Ich bin Jahrgang 71, ich wurde nicht mit 16 gefragt, ob ich mich noch finden muss oder vielleicht erst mal bei work and travel meine Neigungen rausfinden möchte und habe seit dem 17. Lebensjahr somit brav eingezahlt ohne Unterbrechung. Ich habe berufsbegleitend eigenfinanziert studiert und somit danach mit einer durchschnittlichen 50-Stunden-Woche gut verdient und zu keiner Zeit die Gemeinschaft belastet, im Gegenteil gut eingezahlt. Und keine Sorge, weil kinderlos holt sich auch die Pflegeversicherung den entsprechenden höheren Anteil. Ganz ehrlich, wer es erst schafft, sich zwischen dem 25. und 30. Lebensjahr in das System der Solidargemeinschaft einzufügen, muss dann eben bis zum 70 . bzw 75 . Lebensjahr – wie auch immer das physiologisch gehen soll – in die Rentenkasse einzahlen. In Summe sollten aber 45 Jahre ehrliche Arbeit für ein normales Leben im Ruhestand nun wirklich reichen, oder? Ach ja und die Alterspyramide – grau ist jede Theorie: Ich kenne keinen 67-jährigen Busfahrer, Piloten, Chirurgen. Und mit 70 sollte man ja am besten den Führerschein abgeben? Hallo, geht’s noch?

Anke Blechta Gilching