Respekt vor der Lehrerin

Streit über „Pascha“-Satz; Titelseite 14./15. Januar

Als ehemalige Lehrerin (8. + 9. Klasse) in der Mittelschule hatte ich ein Gespräch mit vier Herren (Vater und drei Onkel) muslimischen Glaubens. Es ging um das Fehlverhalten des Sohnes. Man sagte mir, dass sie Lehrer respektvoll sehen würden. Ich betonte, ich sei die Klassenlehrerin und erwarte das auch mir gegenüber, denn: Ich habe hier das Sagen. Wir leben in Deutschland, in Bayern. Da sind alle gleichberechtigt. Wenn sie den Sohn und Neffen unterstützen wollen, müssten sie das respektieren.

Ebenso machte ich das meinen Schülern klar: Ich bin hier die Chefin im Ring. Ich könnte Euch so klein mit Hut machen. Das tue ich aber nicht, denn es wäre unfair. Ihr seid die Schüler und ich bin die Lehrerin.

Auch war es selbstverständlich bei den Gedanken zum Tag, dass Schüler verschiedener Religionen oder Bekenntnissen diese vortrugen. Alle hörten in Ruhe und Respekt zu. Ich bekannte mich aber auch zu meinem katholischen Glauben. Nach dem Quali kamen sie zu mir und meinten: „Sie waren zwar streng, aber auch verständnisvoll. Nie haben Sie uns unfair behandelt, danke.“

Ich habe aber auch um jeden gekämpft und nicht locker gelassen. Ebenso habe ich später als Rektorin mit Clan-Chefs gesprochen und deren Respekt und Unterstützung erhalten, wie auch mit Sinti und Roma. Diskussionen mit anderen habe ich nie gescheut. Mit Palästinensern in Israel ging‘s etwas hitziger zu. Ich ließ nicht locker, bis wir auf ein minimales Verständnis kamen.

Klar ist: Nur schwache Männer haben es nötig, Frauen oder andere zu unterdrücken.

In Tunesien, wo ich als Touristin war und Schüler besuchte, wurde ich in einer Ausbildungsschule zum Direktor gebeten: Ich grüßte mit „Grüß Gott“, als ich eintrat. Das öffnete mir Tür und Tor, wie mir der muslimische Direktor sagte: Da ich mich zu Gott bekenne, vertraue er mir. Daraufhin durfte ich sogar an Prüfungen teilnehmen.

Helga Schiller

Dachau