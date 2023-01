Richtung Abgrund

Teilen

Habeck: Junge verlieren Hoffnung; Titelseite 14./15. Januar

Die Aussage von Herrn Habeck passt wieder einmal zum System der Grünen. Kindern, Jugendlichen und Bürgern mit düsteren, teils nicht belegbaren Prognosen Angst vor der Gegenwart und der Zukunft zu machen. Hintergrund dieser Vorgehensweise ist, sich Wählerstimmen für jetzt und für die Zukunft zu sichern. 1997/98 wurden mit dem Ozonloch und der Verteufelung der AKW’s in Propaganda Manier erreicht, dass es bis 2005 eine Rote-Grüne Regierung gab. In diesen sieben Jahren Amtszeit blieb außer einem Berg Schulden, den höchsten seit Kriegsende, nichts nennenswertes übrig. 2020/21 eine Wiederholung der Geschichte. Dieses Mal wurden Kinder und Jugendliche mit Schreckens Szenarien aus den grünen Reihen für ihre Ziele „missbraucht“. Das Ergebnis dieser feministischen und ideologischen Politik ist großteils ein selbst gemachtes, wirtschaftliches Chaos und der Verlust einiger unserer wichtigen, demokratischen Werte. Die Wirtschaft wurde für ihre Ideologien geopfert, kleine und mittlere Betriebe machen reihenweise zu und unsere Bauern, unsere Hauptversorger haben wegen den Verunglimpfungen und den kaum überschaubaren Vorschriften die Schnauze inzwischen gestrichen voll. Uns Bürgern wird vorgeschrieben, was wir zu sagen und wie wir zu schreiben haben und was wir Essen sollen, usw. Jeder anders Denkende oder Kritiker wird an den Pranger oder in die rechte Ecke gestellt und man darf keine Probleme mehr beim Namen nennen. Für mich sind die Grünen am besten Weg zu den neuen Braunen in unserem Land zu werden. Wirtschaftlich und sozial sind wir auf den Weg Richtung Abgrund. In kürzester Zeit hat sich ein Schuldenberg angehäuft, der den von 2005 schon längst übertroffen hat. Deutschland war einmal der Motor Europas und ist inzwischen, Dank Ampel zu einer weltweite Lachnummer geworden. Wenn sich Herr Habeck also schon Gedanken um die Zukunft unserer Nachkommen macht, dann soll er dafür sorgen, dass grüne Politik nicht mit der Brechstange durch gesetzt wird. Er sollte sich auch aufklären lassen, was Insolvenz bedeutet und wie die Menschen, die von der Ampel angehäuften Schulden, abbauen können. Was nützt es der zukünftigen Generation, wenn nur wir auf der Welt etwas gegen die Erderwärmung unternommen haben, diese aber nicht wissen, wie sie bei den Belastungen ihren Lebensunterhalt bestreiten sollen. Unter diesen Voraussetzungen und mit diesen düsteren Zukunftsaussichten werde ich meine vier Enkel doch bitten müssen, auf Nachwuchs zu verzichten. Wo er Recht hat er Recht - der Habeck.

Horst Breitenherdt

Assling