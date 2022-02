Rund um Corona

Teilen

Diskussion über Impfpflicht; Titelseite, Dänemark: Ein Land macht sich frei; Politik 2. Februar

Strom- und Gaspreise um bis zu 50 % gestiegen und für manche Haushalte nicht mehr bezahlbar ohne finanzielle Unterstützung, Spritpreis auf Rekordhöhe, Preis für Dieselzusatz AddBlue um das 4-Fache gestiegen, teils ist der für den Fahrbetrieb notwendige Stoff überhaupt nicht mehr vorrätig. Da frage ich mich schon, warum gegen diesen Wucher niemand auf die Straße geht und lauthals gegen die Einschränkungen protestiert, die dem Wähler das Geld aus der Tasche ziehen. Gegen das Impfen, das die durch Corona eingeschränkten Freiheiten zurückgibt und für die Gesundheit der Bevölkerung sorgt, geht man hingegen gerne und oft demonstrieren oder spazieren. Quo vadis, deutsches Volk?

Hannes Kießling

Höhenkirchen

Die russische Methode: Ich sehe das immer wieder kehrende Spiel, wo die einen meinen, die beste Entscheidung finden zu müssen und die anderen kein gutes Haar dran finden und meckern. Es ist doch offensichtlich, dass keiner der Weisen sagen kann, was nun die richtige Entscheidung wäre. Immerhin sind wir in der glücklichen Lage, in einer Demokratie leben zu dürfen. Das heißt aber, dass zur Freiheit auch Pflichten gehören. Nun hat sich die Mehrheit dafür entschieden, sich impfen zu lassen, und das ist gut so.

Andere möchten dies nicht und suchen nach Begründungen für ihre persönliche Entscheidung. Jetzt sehe ich es an der Zeit, endlich den durch die Pandemie ausgelösten Wirrwarr zu beenden, der die gesamte Gesellschaft unendlich nervt. Noch dazu kommt, dass die neue, wesentlich ansteckendere Variante dazu führen kann, dass jeder infiziert ist, ob er es nun überhaupt bemerkt oder er darunter leidet.

Warum geht man nicht zur russischen Methode über? Gemeint ist damit ein Vorgehen, das möglichst einfach ist bei gleichzeitig größter Wirkung? Das bringt mich zu folgendem Gedanken: Wer meint, seine Freiheit (ohne Impfung) selbst bestimmen zu können, darf dies tun. Allerdings muss er dann auch die Folgen akzeptieren, die beim Besuch des Krankenhauses eintreten. Die anfallenden Kosten muss er dann selbst tragen, es ist der Preis des persönlichen Spiels. Dieses Geld könnte auch in einen Topf kommen, der das strapazierte Personal im Gesundheitswesen ein wenig entschädigt.

Günter Glier

Baldham

Das dänische Erfolgsmodell kommt wenig überraschend. Zum einen bleibt ein entscheidender Baustein, um die Pandemie in großen Schritten zu verlassen neben der hohen Impfquote vor allem eine professionelle digitale Datenstrategie, die eine realistische Gefahreneinschätzung ermöglicht und vor der sich hierzulande die Politik leider immer noch drückt.

Zum anderen zeigt sich im kleinen Königreich ebenfalls, dass Zuversicht und Zusammenhalt in psychologischer Hinsicht zwei Seiten derselben Medaille sind, um schwierige Zeiten gemeinsam durchzustehen, was sich insbesondere diejenigen Experten und Entscheidungsträger zu Herzen nehmen sollten, die meistens nach außen hin nur das Negative betonen. Deshalb sollte sich die nächste Ministerpräsidentenkonferenz die nordische Philosophie in jedem Fall zum Vorbild nehmen, da es für ein gutes Krisenmanagement bei Weitem nicht ausreicht, nur in den politischen Winterschlaf zu gehen und auf eine automatische Besserung der Lage im Frühling zu warten!

Rasmus Ph. Helt

Hamburg

Rudolf Ogiermann: „Wenn ihr wollt, könnt ihr Stammgäste werden“; Medien 2. Februar

Christian Springer hat es in seiner kabarettistischen Art geschafft, einen Impfaufruf mit allen Zutaten zu starten. Dem Ganzen ist nichts mehr hinzuzufügen – einfach gelungen. Hoffentlich wird er von den Betroffenen auch so gesehen.

Alfred Resch

Herrsching am Ammersee

Winslerinnen und Winsler: Der satirische Facebook-Beitrag von Christian Springer bedarf einer kritischen Hinterfragung. Wenn er die Menschen, die momentan auf die Straße gehen, als „Winslerinnen und Winsler“ (warum eigentlich nicht gendergerecht „Winsler*innen“?) bezeichnet, die beispielsweise jammern, weil sie sich ausgegrenzt fühlen, wirft er leider alle Menschen, die derzeit Sorgen und Nöte haben, in einen Topf. Die Tatsache, dass Ungeimpfte derzeit Nachteile erleiden, ist nicht mit der Verweigerung des Betretens eines Lokals zu vergleichen. Dieses Lokal, wo mich der Türsteher nicht hineinlässt, muss ich nicht unbedingt betreten. Wenn sich Herr Springer einmal die Mühe machen würde, an einem der „Spaziergänge“, zum Beispiel in Erding, jeden Montag teilzunehmen, würde er kein Gewinsel oder Geschrei erleben, sondern ganz normale Bürger, die teils mit Kinderwagen und Hund eine Stunde durch die Stadt marschieren, angeführt von der Polizei, die auch pünktlich die Veranstaltung beendet. Im Gespräch mit den Leuten würde er erfahren, warum die Menschen mitgehen: Der eine hat einfach Wut über die Unentschlossenheit unserer Politiker, die einmal Hüh und einmal Hott sagen. Die Eigenmächtigkeit, mit der der Gesundheitsminister den Genesenenstatus auf drei Monate gekürzt hat (in der Schweiz ein Jahr) ärgert auch mich als dreifach Geimpften. Der Mangel an PCR-Tests (Wien hat mehr als ganz Deutschland) ist bezeichnend für die Unfähigkeit der Verantwortlichen.

Er würde auch erfahren, dass der Gastwirt mitmarschiert, weil er sein Wirtshaus zumachen muss, der kleine Schuhladenbesitzer, weil ihm die Insolvenz droht, der Geimpfte, der Folgeerkrankungen hat, der Impfkritische, weil er Angst um seine Gesundheit hat. Er würde merken, dass die meisten keine Impfgegner sind, sondern den Impfzwang ablehnen, aus welchen Gründen auch immer. Er würde auch merken, dass die Bürger zeigen wollen, dass sie keine Querdenker, Nazis, Rechtsradikale, Schwurbler oder dergleichen sind. Auch keine „Winslerinnen und Winsler“. Aber dann müsste man halt mal mit den Leuten reden.

Otto Kellermann

Moosinning

Philipp Plesch: Licht an für den Zusammenhalt; München 2. Februar

Ist das gut für den Zusammenhalt, oder befördert es nicht eher die Spaltung? Im Rathaus wäre man gut beraten, die Münchner nicht für einfältig zu halten. Denn das politische Symbolgehabe ist tatsächlich das letzte, was wir jetzt gebrauchen können!

In über 20 Jahren Regentschaft – meistenteils unter der Herrschaft von SPD-OB Ude – wurde die Wohnungsnot in München nicht besser, sondern eher verschärft. Sozial und bevölkerungsnah war das jedenfalls nicht. Ich bin kein Impfgegner – bin selbst geboostert. Aber man sollte die Ängste der Menschen ernst nehmen, jedoch nicht in die rechtsextreme Ecke stellen oder belächeln. Es ist Mode geworden, alle Menschen, die sich eine eigene Meinung erlauben, als Rechtspopulisten zu diffamieren. Das allerdings hat mit Demokratie nichts zu tun! Es wäre also gut, wenn man sich im Stadtrat an die eigene Nase fassen würde: Denn mit diesem Gehabe tritt man die Demokratie mit Füßen. Selbstgerechtigkeit hat bisher keinem geholfen.

Günter Johannsen

Feldkirchen