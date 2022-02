Russlands Invasion in der Ukraine

Ukraine rüstet sich für den Krieg; Leserforum 24. Februar

Hallo, Herr Schröder! Jetzt können Sie nicht nur als ehemalige Kanzler, sondern als Friedenstifter 2022 berühmt werden und einen Impuls für den Weltfrieden geben. Sie könnten maßgeblich dazu beitragen, dass unsäglich viel Leid in der Ukraine, in Russland und allen betroffenen Staaten vermieden werden kann. Herr Schröder, sagen Sie doch Ihrem engen Freund Putin, auf welchen Irrweg er sich befindet. Überzeugen Sie ihn davon, dass der Erhalt von Frieden und Glaubwürdigkeit mehr wert ist als ein paar hundert Quadratmeter territorialer Gewinn. Gute Freunde hören zu und reflektieren die andere Meinung. Oder hört die Freundschaft bei Nord Stream 2 auf.

Klaus Kögel

Seefeld

Putin hat nicht begriffen, dass er sich mit seinem Überfall auf die Ukraine außerhalb der Weltgemeinschaft stellt. Er kann die Zeit nicht zurückdrehen und wird schnell feststellen, dass dieser Krieg für Russland nur Nachteile bringt. Für viele Jahre wird Russland als inakzeptabler Partner und verlogener Aggressor gelten. Eine Orientierung zu China wird ihm nicht helfen, da ist er höchstens ein unbedeutender Juniorpartner, der außer Bodenschätzen nichts zu bieten hat. Ein Drama, dass die Regierung Merkel Russland total falsch eingeschätzt hat. Das war der dritte Kapitalfehler nach der unkontrollierten Flüchtlingszuwanderung und dem unsinnigen Atomausstieg.

Christian Spindler

München

Und nun Frau Wagenknecht, Frau Dagdelen, Herr Gysi und Herr Schröder und alle anderen Russlandfreunde und Russlandversteher? Sind Sie immer noch von ihren Aussagen zu Putin und seinen „edlen Motiven“ überzeugt? Er wollte nichts anderes als diesen Krieg und nun haben wir ihn. Distanzieren Sie sich endlich von ihrer Putin freundlichen Art oder verlassen Sie den Bundestag oder besser noch unser demokratisches Deutschland und gehen Sie in das freundliche Russland. Es ist ein Skandal, dass solche verkappten Kommunisten als Abgeordnete von unseren Steuergeldern bezahlt werden oder wurden. Und Sie Herr Putin, das steht jetzt schon fest, werden nicht als großer russischer Held in die Geschichte eingehen, sondern als meistgehasster Mensch des 21. Jahrhunderts, der Europa und vielleicht sogar der ganzen Welt den Frieden genommen hat.

Markus Kammermeier

Odelzhausen

Militärisch ist die Ukraine der russischen Armee weit unterlegen. Jede Gegenwehr kostet unzähligen Menschen auf beiden Seiten unnötig das Leben und verlängert nur die Niederlage. Die Ukraine sollte sich sofort ergeben und die Waffen niederlegen. Somit würde Putin überall als Aggressor entlarvt. Der Westen hat die Aufgabe, Russland sofort mit drastischen Sanktionen zu isolieren. Auch alle im Ausland von russischen Staatsbürgern befindlichen Sach- und Geldwerte müssen bis auf Weiteres eingefrorenen werden. Somit würde man auch die russischen Oligarchen empfindlich treffen. Man kann Putin, der scheinbar komplett durchgedreht ist, nur durch die eigene Bevölkerung stoppen. Hier muss der Druck durch Unzufriedenheit erhöht werden. International gibt es für Putin kein zurück mehr. Und Vorsicht ist geboten, ein angeschossenes Tier ist gefährlich.

Robert Wölfel

München

Putin hat nun jedem besseren Wissen des Westens in Europa einen Krieg begonnen, der nicht mit der Ukraine enden wird. Das war vorherzusehen und der Westen, vor allem aber Deutschland, flüchtet sich in politisches Gelaber, Ankündigungen und jetzt noch schwerwiegendere Ankündigungen ohne echte durchgreifende Taten. Ganz zu schweigen ist es von der verweigerten militärischen Hilfe zur Selbstverteidigung des Staatsgebietes der Ukraine, um die die Ukraine immer wieder, vor allem auch Deutschland, gebeten hatte. Doch, da war noch was. Deutschland hat doch militärisch geliefert, 5000 Helme. Dieses wäre nun noch zu toppen mit der Lieferung, sagen wir mal 5000, nein lieber 10000 Leichensäcken mit der Aufschrift : Deutschland ist an Eurer Seite. Putin wird sich mit all den Ankündigungen nicht mehr lange auf seinem Stuhl halten können, vor lachen. Ich entschuldige mich schon einmal bei allen Leserinnen und Lesern für meine nachstehende Aussage: Ich könnte Kotzen.

Jörg Sczesny

Maisach