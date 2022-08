Strompreis macht Millionäre

Uniper braucht weitere Milliarden; Titelseite 30. August

Jetzt wurde für die Allgemeinheit bekannt gemacht, wie der Strompreis entsteht. Als Erstes wird bei den billigsten Produzenten eingekauft (Photovoltaik, Windräder), dann bei den nächst teueren (Wasserkraftwerke usw.), dann zum Beispiel bei den Kohlekraftwerken, am Schluss wird bei den teuersten eingekauft, bei Gaskraftwerken. Der Strompreis wird nach dem teuersten Gaspreis festgesetzt. Dies ist eine Abzocke ohnegleichen am deutschen Bürger und der deutschen Wirtschaft. Ganz Deutschland stöhnt und befürchtet eine Rezession und wachsende Armut. Von einer verhältnismäßigen Mischkalkulation haben die Politiker noch nichts gehört. Für den deutschen Bürger ist diese Handhabe völlig unverständlich und zerstört das Vertrauen an die Politik.

Nur sofortige Änderung der Kalkulation vermeidet eine Erhöhung des Strompreises um das 3- bis 4-fache gegenüber dem Vorjahr. Finanzielle Vorteile genießen nur die Stromproduzenten.

Jürgen Kautz

Garmisch-Partenkirchen