Diskussion ums Erben

Teilen

Mike Schier: Ruf nach weniger Erbschaftssteuer; Titelseite 21. November Häuser vererben wird teurer; Titelseite 19./20. November

Aufgrund der über die Hintertüre „Jahressteuergesetz 2023“ vor wenigen Wochen in Berlin beschlossenen Verschärfung der Erbschaftssteuerregelungen werden künftige Erben in Oberbayern und München noch öfters gezwungen sein, sich von Familienbesitz zu trennen welcher über Generationen hart erspart und erarbeitet wurde. Anonyme Firmen mit Sitz in Luxemburg oder in Steueroasen wie Bermudas etc. profitieren davon. Sie treten als Käufer auf und verdrängen die angestammten Mieter. Über den Umweg „share deal“ können spätere Gewinne weitgehend steuerfrei realisiert werden. Sogar die Grunderwerbsteuer kann beim Weiterverkauf größtenteils vermieden werden. Danke an den Münchner Merkur, dass dieser Skandal auf der Titelseite thematisiert und darauf hingewiesen wird, welche politische Partei den Gegenpol bildet. Die seit 2009 unverändert geltenden Freibeträge sind allen in diesem Zeitraum amtierenden Regierungen anzulasten. Die vom bayrischen Finanzminister geforderte Erhöhung der Frei- beträge ist verspätet und scheinheilig.

Martin Brandl

Hausham

Die Erbschaftssteuer/Schenkungssteuer ist schon jetzt kaum zu Schultern! Das FA, bzw. der Gesetzgeber rechtfertigt dies mit in den letzten Jahren drastisch gestiegenen Immobilienpreisen! Es müssten deshalb auch die Freibeträge drastisch steigen! Der bayerische Finanzminister hat sich in dieser Hinsicht schon einmal geäußert, aber es ist nichts geschehen! Was mich interessieren würde: Welche Personen, bzw. Führungspersonen oder Politiker kommen auf diese Erhöhungsidee? Deren Namen müsste einmal genannt werden! Irgendwer muss ja dafür verantwortlich sein! Von unseren Parteien und deren Führungsspitzen CSU-SPD-FDP-FW-AFD und Grüne habe ich nur vornehmes Stillhalten festgestellt! Ein Beispiel: Kind erbt von den Eltern, zahlt Steuer. Das Kind ist 20-30 Jahre Eigentümer und vererbt es an sein Kind (Enkel), wiederum 20-30 Jahre usw.. Dann hat der Staat mehr an Steuern eingenommen, wie das Haus gekostet hat. Dann das gleiche Procedere wieder! Dies sind meiner Meinung nach Methoden einer Diktatur und einer Demokratie unwürdig! Dies musste einmal gesagt werden!

Helmut Rest

Seeshaupt

Der Feind sitzt im eigenen Land. So, wie es aussieht hat es unsere Bundesregierung geschafft die allgemeinen Kriegs- wirren um den Unterstützungskampf für die Ukraine teilweise gegen das eigene Volk zu richten. Nicht nur , dass wahllos Unterbringungungsmöglichkeiten für diverse Flüchtlinge jeder Couleur requiriert werden, sind nun offenbar auch weitere Massnahmen zur Finanzierung in den Fokus der Überlegungen gelangt. So soll nach den perfiden Vorgaben der Finanzämter eine deutliche Erhöhung der Erbschafts- steuer zur Lösung aller finanziellen Probleme beitragen. Wie schon vor Jahrzehnten bekundet wurde, soll das ererbte Vermögen (Immobilien) der Vorfahren ( Eltern und Grosseltern) von einer fiskalischen Besteuerung verschont bleiben, zumal es schon mehrfach versteuert wurde. In ihrer hoffnungslosen Verzweiflung überhaupt irgendetwas richtig zu machen, ist unserer taumelnden Bundesregierung nichts besseres eingefallen, als dem arglosen Bürger über eine Erhöhung der Erbschaftssteuer erneut in die Taschen zu greifen – wie bei einer eierlegenden Wollmilchsau. So werden viele um ihre angesparten Rücklagen betrogen und um ihre Lebensleistung gebracht. Den bedauernswerten Kindern und Enkelkindern bleibt oft nur ihr Erbe an Immobilienhaie zu verhökern und wegzuziehen. Dann wird es bald sehr einsam und kalt werden in Deutschland - und das ist diesmal nicht der Energiekrise geschuldet. Armes Deutschland!

Dr. med. Johann Königer

Landsham

Und Hausrat einschließlich Wäsche und Kleidungsstücke ist bis zu bestimmten Höchstbeträgen auch noch steuerfrei. Irgendwann muss es dann wirklich einmal gut sein. Geschenkt, dass Kinder das elterliche Familienheim im Erbfall nicht immer beziehen und danach für die Dauer von 10 Jahren hierin wohnen können. Geschenkt, dass es für die lebzeitige Übertragung des elterlichen Familienheimes auf Kinder keine Steuerbefreiung gibt. Geschenkt, dass sich bei einer Vermietung der Grenzsteuersatz für diese Einkünfte in vielen Situationen bereits schnell dem Spitzensteuersatz angleicht. Sie machen es sich schon denkbar einfach, Herr von Brunn.

Peter Badmann

Erding

Da ist sie wieder die heuchlerische CSU und zeigt bei der unseligen Neuregelung der Erbschaftssteuer reflexartig nach Berlin, ähnlich wie bei der Energiekrise. Bekanntlich war die CSU maßgeblich an der letzten Bundesregierung unter Merkel beteiligt und hat diese Steuer-Neuregelung mit auf den Weg gebracht. Jetzt jammert sie und wäscht ihre Hände in Unschuld, ja warum hat sie denn nicht auch gleich flankierende Maßnahmen mit beschlossen und gefordert wie z. B. die Erhöhung der Freibeträge.

Dietmar A. Angerer

München

Die vielen Leserbriefe über die Erbschaftssteuer machen deutlich wie notwendig eine Reform der Erbschaftssteuer ist. Von der Bayerischen Staatsregierung ist außer Schweigen nichts unternommen worden. Herr Söder, Herr Füracker handeln Sie! Wir, die Elterngeneration haben für unsere Kinder Wohnungen und Häuser gebaut, nicht für den Staat. Diese Steuer vertreibt alteingessene Bürger ins billigere Umland der Ballungsräume, sie müssen wegen der Steuer verkaufen. Steuergerechtigkeit sieht anders aus, nur den Ertragswert besteuern. Wenn schon die Bundesregierung die Erbschaftssteuer verlangt, muss es den Ländern erlaubt sein über eine Öffnungsklausel den Steuersatz selbst festzulegen! Ob eine Immobilie selbst genutzt oder vermietet ist darf kein Besteuerungsmaßstab sein, denn der Wert wirft keine Einnahme ab.

Hans Negele

Oberschleißheim

Häuser vererben wird teurer“ und „So vermeidet man die hohen Steuern“ und zum Leserbrief „Ungerechtigkeit“ im Merkur Nr. 267 vom 19./20.11.2022. Elend spät aber schließlich doch - endlich reagiert der Gesetzgeber auf die in Ballungsräumen seit Jahrzehnten explodierenden Grundstückspreise, eine Entwicklung, die letztendlich auf staatliche Investitionen in die Infrastruktur, Zuzug und folgend Verknappung, auch spekulative Verknappung von Bauland zurückzuführen ist. Auch wenn die Reaktion des Gesetzgebers auf die Preisentwicklung höchst moderat erfolgt und die Möglichkeiten, Grund- und Hausbesitz im Werte vieler Millionen Euro durch schenken und vererben weiterzuschieben groß und vielfältig bleiben - der Aufschrei der Grund- und Immobilienmillionäre sowie ihrer Lobby wird wieder furchtbar sein. Aber lassen wir uns nichts vormachen: Das alles ist rituelles Getue, ist Gejammere auf höchstem Niveau. o Allein im letzten Jahrzehnt haben sich die Bodenpreise und folgend die Verkaufserlöse im Münchner Umland gut verdoppelt. o Der Preis für Grundstücke der meistgehandelten Größe stieg jedes Jahr um ein durchschnittliches Jahresnettoeinkommen - und das völlig leistungsfrei! Soll’s jetzt auch noch steuerfrei sein?! o Sogar die Beispielrechnung im Merkur (S. 8) ist irreführend, weil der für Dachau angenommene Bodenpreis nicht bei 1.000, sondern inzwischen bei 2.000 Euro/qm liegt und Familienstrukturen wie die dem Beispiel zugrunde gelegte Witwe mit einem „Kind“ ziemlich exotisch sind. Lasse sich also niemand irre machen von scheinseriösen Bedenken (geringe Freibeträge?!) oder rhetorischen Nebelgranaten (Neidsteuer?!). Wer über entsprechende Reichtümer verfügt und von daher die Möglichkeit hat, alle 10 Jahre je Elternteil 400.000 Euro je Kind plus 200.000 Euro je Enkel per Schenkung völlig steuerfrei weiterzuschieben, der ist eh’ schon auf der Sonnenseite des Lebens daheim - und sollte deshalb wenigstens so viel Anstand besitzen, sich über Steuern zumindest halbwegs angemessen am Gemeinwohl zu beteiligen.

Karl Haschke

SPD-Stadtrat, Olching

Bei obigen Artikel sagt Herr F. von Brunn: „Wer das Haus der Eltern erbt und selbst einzieht, muss gar keine Erbschaftssteuer zahlen“, das ist richtig, er vergisst aber, daß heute sehr viele Kinder aus beruflichen Gründen gar nicht mehr in der Nähe der Eltern/geerbten Immobilie wohnen, daher auch nicht die Möglichkeit haben dort einzuziehen. Es können auch nicht alle nur mehr im Homeoffice arbeiten, und es ist auch nicht mehr wie früher, daß man sich einfach eine neue Arbeit in dieser Gegend suchen kann, diese Zeiten sind leider vorbei. D.h., daß diese Kinder die volle Erbschaftssteuer zahlen müssen und deshalb benachteiligt sind. Ist das gerecht?

Helga Platzer

München

Mit dem Jahressteuergesetz sollen Immobilien ab 2023 wesentlich höher besteuert werden. Und dieses Gesetz kommt aus dem Bundesfinanzministerium? Schreibt die FDP nicht auf ihrer Website: „Steuererhöhungen sind Sabotage am Aufschwung“. Weiter heißt es: „Es gibt viele Gründe, FDP zu wählen. Werden wir Weltspitze bei Innovationen und Arbeitsplätzen statt bei Steuern und Abgaben.“ Unisono läuft Lindner durch das Land und verkündet, mit der FDP gibt es keine Steuererhöhungen. Und nun sollen willkürlich die Bewertungsfaktoren verändert werden? Eine höhere Gesamtnutzungsdauer und insbesondere höhere Wertzahlen sind willkürliche Festlegungen, die den Wert der Immobilien wie vorgesehen um 30 bis 50% erhöhen und damit zu höheren Erbschaft- und Schenkungssteuern führen. Ist das wirklich im Sinne der FDP? Dann darf sich die FDP nicht wundern, wenn sie bei den nächsten Wahlen abgestraft wird. Wer den Immobilienmarkt beobachtet, stellt jetzt schon sinkende Preise fest. Verkehrswerte variieren, der vom Finanzamt ermittelte Grundbesitzwert aber nicht. Mal sehen wie die CDU/CSU-Länder im Bundesrat agieren.

Dr. Volker Schneider

Garching

Die stille Enteignung der Bürger durch unseren Staat schreitet voran. Was ist eigentlich mit dem Erbschafts-/Schenkungssteuer Freibetrag, die Erhöhung ist schon längst überfällig, nachdem seit dem Jahr 2009 nichts mehr geändert wurde und das, obwohl die Immobilienwerte binnen der letzten Jahre um circa 50 % gestiegen sind und jetzt auch noch der Sachwertfaktor erhöht werden soll. Mittlerweile traut man sich nichts mehr zu vererben/verschenken, da die Erben dann „arm dran“ sind. Auf dem Weltmarkt wird es womöglich in Zukunft heißen: „ deutsche Häuser zu verkaufen“ oder etwa Deutschland zu verkaufen, sowie es gerade im Land in jeder Hinsicht finanziell brennt?

Birgit Gerg

Wielenbach

Kurz vor dem Jahreswechsel dringt in den Medien durch, dass die Regierung zum 1.1.23 eine Immobilienwertermittlungsverordnung (typisch deutsches Wortungetüm) beschließen will, die besonders für Erben von Einfamilienhäusern eine Verdoppelung der Erbschaftssteuer bedeutet. Möglichst unauffällig will man das durchziehen… Für Einheimische im Tegernseer Tal und Umland bedeutet das, dass sie im Erbfall die Steuer nicht bezahlen können, das Elternhaus verkaufen müssen. Dies ist ja jetzt schon häufig der Fall. Der endgültige Ausverkauf der Heimat wird damit eingeläutet. Die Immobilienhaie, die das Tal mit teuren Luxuseigentumswohnungen für normale Bürger unbewohnbar machen, werden vermehrt zuschlagen. Auch wenn mich das alles nicht persönlich betrifft, da ich die Übergabe längst geregelt habe, macht mich die Aussicht auf Veränderung unserer Heimat hin zu Sylter Verhältnissen traurig. In Berlin interessiert das niemand, wir sind ja hier im Oberland alle Millionäre… ob wohl überhaupt jemals die in den Leserbriefen geäußerten Meinungen der Bürger von den Politikern wahrgenommen werden???

Claudia Geyer Bad Wiessee

Sehr geehrter Herr von Brunn, mit Ihrer Aussage „wer das Haus der Eltern erbt und selbst einzieht, muss gar keine Erbschaftssteuer zahlen“ offenbaren Sie Ihr Denke. Und was macht die Schwester, der Bruder, die nicht selbst einziehen können, weil sie nicht mit der Familie ihrer Geschwister in einer Wohnung leben oder beruflich einfach nicht wechseln können. Ihre extrem kurz gesprungenen Überlegungen werden dazu führen, dass z.B. in München kaum noch Häuser in Familienbesitz bleiben können sondern von Investoren aufgekauft werden. Die vermieten dann noch Luxussanierung teuer an Leute, die es sich leisten können und Sie und Ihre Partei werden sich beschweren, dass viele Einheimischen sich die Miete nicht mehr leisten können. Mit freundlichen Grüßen Klaus Pelikan



Klaus Pelikan



Weyarn



Es ist wieder nicht verwunderlich von welchen Voraussetzungen Herr von Brunn aus der SPD des Landtages im Leben ausgeht: mögen die Erben doch in das geerbte Haus „steuerfrei“ einziehen. Unstrittig ist, dass die Freibeträge aufgrund der astronomischen Preisentwicklung bei Grundstücken längst hätten angepasst werden müssen. In sehr vielen Fällen wohnen die Erben nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft und im Hinblick auf das eigenen soziale Umfeld, können oder möchten nicht umziehen. Möge Herr von Brunn doch mal an die schulpflichtigen Kinder, Kleinkinder der Kita oder an fehlenden Kindergartenplätze denken. Hinzu kommt, dass meist beide Elternteile arbeiten müssen und in den aller wenigsten Fällen überhaupt die Möglichkeit haben den oder die Arbeitgeber zu wechseln. Die Regierung wird m.E. nicht umhinkommen die Freibeträge der Erbschaftsteuer wesentlich zu erhöhen.



Hans Gisbert Ulmke



Gauting



Erbschaftssteuer ist besonders bei Übertragungen innerhalb von Familien krasses Unrecht. Wenn fleißige Menschen sich mit großer Sparsamkeit, vielen Entbehrungen, gewaltigen Eigenleistungen und nicht selten mit hohen Schulden für die Familie ein Eigenheim bauen und dies nach Abzahlung der Schulden Kindern übertragen, dann bedient sich der Staat an schon versteuertem Eigentum ein weiteres Mal. Besonders im südlichen Oberbayern war das bisher wegen der hohen Bodenrichtwerte für Erben schon problematisch. Mit dem neuen Jahressteuergesetz 2023 erhöht sich der Wert von Häusern noch einmal erheblich und das bei bislang unveränderten Freibeträgen!



Man kann schon sagen, dass hier Bürger, die für sich und ihre Familien sorgen, kaltblütig enteignet werden. Wenn der Staat schon Geld braucht, dann könnten Parteien und Politiker durch eine Wahlgesetzänderung längst den auf 735 Abgeordnete aufgeblähten Bundestag auf die 598 Abgeordneten begrenzen und so dem Steuerzahler viele Millionen Euro sparen. Aber die Politiker wollen eigene Pfründe nicht schmälern. Da fällt einem nur noch das Sprichwort ein: Nur die dümmsten Kälber, wählen ihre Schlächter selber.



Hans Schaal



Otterfing