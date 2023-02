Ukraine darf den Krieg nicht verlieren

Mike Schier: CSU streitet über Ukraine-Hilfe; Titelseite 4./5. Februar, Rudolf Heinen: Zum Krieg Russlands gegen die Ukraine; Leserforum 6. Februar

Ministerpräsident Markus Söder erklärte laut oben angegebenen Bericht nach einer Sitzung des CSU-Parteivorstands die Debatte über zusätzliche Waffenlieferungen an die Ukraine für beendet. Die CSU habe sich früh für die Lieferung von Leopard-Panzern ausgesprochen, man helfe gerne. „Aber jetzt zusätzlich Kampfjets, U-Boote, was weiß ich was noch alles denkbar ist – ich glaube, da ist jetzt eine Grenze erreicht.“ Er reiht sich damit in die Reihe derer ein, die ohne Beurteilung der Sicherheitslage im Kriegsgebiet „Rote Linien“ einziehen. „Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren“, sagen Scholz, Biden usw. usw. und Frau von der Leyen gab in Kiew die Zusage „wir helfen, solange es nötig ist“. Zur Zielerreichung, „den Krieg nicht zu verlieren“ sind aber operative Fähigkeiten im Verbund der Luft-, Land- und Seestreitkräfte Voraussetzung und dazu gehören auch Flugzeuge. Die leidige und unprofessionelle Diskussion über Waffensysteme hätte spätestens ab 2014 geführt werden müssen, nach der völkerrechtswidrigen Okkupation der Krim. Die USA, Frankreich, Großbritannien, China und Russland hatten sich im Budapester Abkommen von 1994 zwar verpflichtet, die territoriale Integrität der Ukraine in den Grenzen von 1991 zu garantieren um die Ukraine, als drittstärkste Atommacht, in den 90er-Jahren zu überzeugen nuklear auf null abzurüsten, aber die Signatarstaaten sind ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen. Der Versuch der Ukraine gemäß der europäischen Friedensordnung in freier Bündniswahl die nationale Sicherheit in der Nato zu finden wurde von Deutschland 2008 und 2017 mit einem Veto verhindert.

Seit 2014 spätestens war erkennbar, dass Putin die Regeln der europäischen Friedensordnung nicht für praktikabel hält und nur mit einer Doppelstrategie (Kooperation und Abschreckung) Putin vor der Anwendung von Waffengewalt abgeschreckt werden kann. Trotzdem verweigerte Deutschland Waffenlieferungen bis Kriegsbeginn (4. Februar 2022), auch die Lieferung von Flieger- und Panzerabwehrwaffen. Scholz propagierte noch am Vorabend des 24. Februar die Wirksamkeit der wirtschaftlichen Sanktionen. Diese Form der Abschreckung war aber nicht ausreichend.

Scholz rief wenige Tage später die Zeitenwende aus. Was ist seither geschehen? Anstatt mit einer von Experten erarbeiteten Bedrohungs- und Bedarfsanalyse eine abschreckungsfähige Verteidigungsbereitschaft der Ukraine schnellstmöglich sicherzustellen wurde weiter strategie- und planlos sowie zeitraubend um einzelne Waffensysteme gefeilscht. Gefordert für die Zielerreichung sind aber lageegerechte operative Fähigkeiten und Kampfleistungsfähigkeiten.

Über einzelne Waffensysteme in dieser Form, zu dieser Zeit zu diskutieren hat die Folge eines alles ist zu wenig, kommt zu spät und in nicht bedarfsbezogener Quantität und Qualität und – es kostet Menschenleben. „Die Ukraine darf den Krieg nicht verlieren“, nur das, Herr Ministerpräsident, darf Ihre Grenze sein!

Karl Walter

Erster Vorsitzender Förderkreis Bayerisches Haus Odessa e.V., Karlsfeld

Dank an Ministerpräsident Söder, dass er sich endlich an die Wahrheit traut. Hört man den deutschen und EU-Politikern zu – federführend auch Selenskyj –, geht es nicht um die Beendigung des Krieges, nicht um Opfervermeidung oder Umweltschäden, sondern ausschließlich um Russland zu schädigen. Von verantwortungsbewussten Politikern – allen voraus Baerbock – sind wir weit entfernt. Der Karren steckt so tief im Dreck, dass nur noch eine Radikalkur hilft. So lange Selenskyj nicht zum Verhandeln bereit ist, ist kein Ende in Sicht. Söder hat Recht.

Renate Neuling

Freising

Sehr geehrter Leser Rudolf Heinen, es gibt doch wohl niemanden, der sich nicht eine sofortige Beendigung dieses grausamen Krieges in der Ukraine wünscht. Mit wem soll man verhandeln, wenn Putin überhaupt kein Interesse an Verhandlungen hat. Das müsste doch wohl jedem mittlerweile klar geworden sein. Im Gegenteil, er schickt weiterhin zigtausende junge Russen als Kanonenfutter an die Front. Die russischen Rüstungsfabriken arbeiten auf Hochtouren. So bitter es ist, wir müssen die Ukraine weiter mit Kampfmitteln unterstützen, und zwar schnell, und nicht so zögerlich wie unsere Regierung, damit überhaupt eine Verhandlung auf Augenhöhe besteht. Sonst machen wir uns für diesen Völkermord mit verantwortlich. Putin wirft ja schon seinen Schatten Richtung Moldau.

Jutta Schweickert

Germering

Die Gott sei Dank unterschiedlichen Meinungen zum Krieg in der Ukraine haben alle den Wunsch nach Frieden und Verhandlungen für einen nachhaltigen Frieden. Nur den Weg dorthin kennt niemand oder es will niemand einen Weg vorschlagen. Zum Frieden gehören immer zwei – momentan gibt es kein Land, das hier zurückstecken will. Die verbreitete Meinung, was auch immer wir tun, es wird falsch sein, erscheint mir sehr oberflächlich. Wir, damit meine ich die westlichen Staaten, haben in Georgien zugeschaut, 2014 zugeschaut, wie Russland im Osten der Ukraine eindrang, wir haben bei der Krim zugeschaut. Wollen wir weiter zuschauen? Ja, mit unserer Vergangenheit sollten wir stets jeden Schritt mit Waffen bedenken, aber zuschauen? Viele Staaten des früheren Ostblocks und des Baltikums haben zusammen mit der Ukraine auf die Expansionsgelüste Russlands hingewiesen – zu Recht. Unsere Politik in Berlin war auf diese Mahnungen nicht eingestellt oder wollte sie bewusst nicht annehmen. Verliert die Ukraine den östlichen Bereich bis hinab zur Krim – was passiert dann in einigen Jahren? Nun könnten wir, ohne das wir eine Kriegspartei werden, zwischen Pest und Cholera entscheiden.

Aber dafür ist Berlin zu schwach – und die Lage in der Ukraine mit Beginn der Offensive durch Russland für die Ukraine wohl nicht mehr haltbar. Außer, Europa zeigt einmal ein einheitliches Europa, ja, mit Waffen, aber ohne Flugzeuge und Soldaten.

Was wäre eigentlich, wenn man die Ukraine bei einer Beendigung des Krieges in die Nato aufnehmen würde? Könnte Russland dann noch weiter expandieren? Auf alle Fälle hätte Russland dadurch zwar einen Krieg gewonnen – vermutlich, aber die Schlacht hätten sie verloren. Eine Nato an mehreren tausend Kilometern Grenze zu wissen, wäre für Russland nicht angenehm. Wir müssen Russland nicht fürchten, hoffentlich merken das unsere europäischen Nachbarländer und auch wir, wenn es um Geschlossenheit geht.

Aber bitte keine Sanktionen mehr. Diese haben nichts bewirkt, alle Läden in Russland sind voll mit Waren, die wir in unseren Supermärkten wöchentlich kaufen. Bankkonten gibt es in der Türkei, in Dubai und anderen Ländern, Kreditkarten ebenso. Daher bitte keine Luftnummern mehr.

Manfred Jenschke

Gilching