Fatale Klima-Skepsis; Titelseite 30. März

22 Prozent der Deutschen bestreiten also den Einfluss der Menschen auf den Klimawandel. Dies müsste diese Menschen zum Umdenken veranlassen: Der sprunghafte Anstieg der Zahl der Menschen auf 8 Milliarden, die in angemessenem Wohlstand leben wollen, hat die Ressourcen Kohle, Öl, Gas und Kernkraft über Gebühr in Anspruch genommen. Die Rückstände durch deren Verbrauch sind zur enormen Belastung unserer Umwelt geworden. Das Zeitalter der Industriegesellschaft begann mit dem Entdecken riesiger Mengen dieser Ressourcen und deren Nutzbarmachung. Man wusste bereits im 19. Jahrhundert, dass die Dampfmaschine und später die Verbrennungsmotoren, auch zur Stromerzeugung, die Kraft von Mensch und Tier zur Entstehung von Gebrauchsgütern weit übertreffen würden. Aber man ahnte wohl schon damals, dass diese wunderbare und wertvolle Nutzung auch Mängel aufweisen würde. Der Begriff Wirkungsgrad, der das Verhältnis Nutzen zur eingesetzten Ressource bezeichnet, war nicht mehr wegzudenken.

Man erinnere sich an das Hochrad, das den höchsten Wirkungsgrad aufwies, um mit menschlicher Kraft schnellstmöglich voranzukommen. Der Mensch hat also massiv Einfluss genommen, um Wohlstand zu erzeugen. Anders kann ich gegenüber den Klimawandel-Bestreitern nicht argumentieren. Wir werden uns dieser simplen Zusammenhänge noch sehr lange bewusst sein müssen, wenn wir die Technologien in Betracht ziehen, die wir für die Energiewende benötigen.

Horst Lüeße

Kirchheim