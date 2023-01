Und was sagen die Lehrer?

Teilen

Streit über „Pascha“-Satz; Titelseite 14./15. Januar

Paschas und die Lehrkräfte: Sicherlich ist die Aussage von Herrn Friedrich Merz nicht gerade förderlich. Auch ist es gut, dass sich Vertreterinnen und Vertreter der Migrantinnen und Migranten dazu äußern. Aber! Wo sind denn hierzu die Aussagen beziehungsweise Stellungnahmen seitens der Lehrkräfte? Sind sie es nicht, die an vorderster Front damit konfrontiert werden und dank ihrer pädagogischen Fähigkeiten auf solch angebliches Fehlverhalten einwirken können.

Also auf und ans Mikrofon und Stellung dazu nehmen, damit man alle Seiten kennenlernt!

Klaus Nitsche

Garmisch-Partenkirchen

Ich muss mich den Ausführungen von Christian Freuer zum Thema Migrationshintergrund leider anschließen. Auch ich war einige Jahre in einer Mittagsbetreuung mit Hausaufgabenhilfe ehrenamtlich tätig. Die Geduld und Freude den Kindern zu helfen bei ihren Problemen in der Hausaufgabenerstellung wurde mir und anderen Ehrenamtlichen sehr erschwert. „ Die kleinen Paschas“ waren leider in der Mehrzahl und diese hatten leider keinen Respekt vor uns und auch nicht vor den jungen weiblichen Lehrkräften. Wenn die Väter diesen Jungens schon die Empfehlung gaben, sich nichts sagen lassen zu müssen von niemandem, dann ist die Migration dieser Kinder von vornherein gescheitert. Das war die traurige Bilanz und ich hatte keine Lust mehr mich drei mal wöchentlich mit vergeblicher Mühe einzubringen! Auch die jüngeren weiblichen Geschwisterkinder hatten schon erfahren müssen, dass sie nichts zu sagen hatten in diesen Familien. Hoffentlich wird diese Problematik nun immer mehr gesehen und es gibt nichts mehr zu beschönigen!

Christiane Meier

München

Friedrich Merz hat den mangelnden Respekt kritisiert, den etliche Migrantenkinder gegenüber den Lehrkräften zeigen, vor allem gegenüber weiblichen Lehrern. Er ist offensichtlich gut informiert über derartige Probleme in Schulen. SPD und Grüne dagegen zeigen mit Ihrer Kritik an der Aussage von Merz, dass sie ideologische Scheuklappen aufhaben und die Probleme absolut nicht sehen wollen. Sie sollten Bücher und andere Veröffentlichungen lesen von Fachleuten wie dem Berliner Psychologen Ahmad Mansour. Er ist unmittelbar mit diesen Problemen konfrontiert und als gebürtiger Araber sicher nicht im Verdacht, irgendwelche rassistischen Narrative zu verbreiten. In „Generation Allah“, „Klartext zur Integration“ und seinem neuesten Buch „Operation Allah“ beschreibt er vielfach Erfahrungen aus seiner täglichen Arbeit, etwa der Beratung von Lehrkräften und Sozialarbeitern in Berlin, die mit solchen Problemen zu ihm kommen. Auch andere muslimische Autoren berichten ähnliches. Daher kann man den Politikern nur sagen: lest entsprechende Berichte oder haltet die Klappe.

Hermann Diehl

München