Unmut über gewalttätige Klimaaktivisten

Teilen

Schlammschlacht; Titelseite, Die große Schlacht um Lützerath; Politik 16. Januar Randale in Lützerath; Leserforum 13. Januar

Der Einsatz der Demonstranten für ihre (und unsere) Klimaziele ist verständlich. Umso weniger verstehe ich, was die Leute in Lüzerath anstellen. Es sieht so aus, dass, wie man aus den Statements der Demonstranten hört, es nicht mehr nur um’s Klima geht, sondern auch gegen das kapitalistische System; was soll das? Eine allgemeine Demo für und gegen alles? Ich habe die Vermutung, dass ein beträchtlicher Anteil der Teilnehmer nicht genau weiß, um was es denn geht und einfach mal mitmacht.

Nun schneit auch Frau Thunberg kurz herein und gibt ihren Kommentar zum Besten; auch geht sie die Polizei wegen ihres groben Vorgehens an, ohne sich davon überzeugt zu haben. Laut Berichterstattung war dem nicht so. Frau Thunberg hat sich vor einigen Wochen sogar für eine längere Laufzeit der AKWs ausgesprochen, was sie bei ihrem Besuch vielleicht vergessen hat, den Demonstranten mitzuteilen. Die AKWs sind nahezu abgeschaltet und deswegen brauchen wir die Kohle, um eine Grundversorgung aufrecht erhalten zu können. Unter Lüzerath liegt Kohle. Bei dem Theater, das in Lüzerath (und mit den Klimaklebern) zu bestaunen ist, geht die verständliche ursprüngliche Absicht unter und es bleibt der Ärger wegen der unnötigen und für den Bürger teuren Störungen. So wird das Klima sicher nicht verbessert – schade.

Wolfgang Gebhardt

Mammendorf

Oh wie schlimm, die armen Aktivisten und die ganz böse Polizei. Verdammt noch mal wie hier die Fakten von Frau Neubauer in der Talkshow von Anne Will verdreht wurden. Wer hat denn vom Veranstaltungspodium den Aufruf getan: Jeder kann machen, was er will, jeder entscheidet selber, wie weit er geht. War das nicht ein Aufruf zur Gewalt? Leider waren nicht alle Klima-Protestler gewalttätig, aber die über Tausende Chaoten, die mit Pflastersteinen geworfen haben, haben viele Polizisten zum Teil erheblich verletzt. Sicher sind auch einige Widerständler der Aktivisten verletzt worden, wo ich der Meinung bin: selber Schuld. Wer sich den Staatsdienern widersetzt und dann mit erheblicher Gewalt verdient mein Mitleid nicht Ich gestehe das ich solche Bilder wie in Lützerath nicht mag. Protest okay, aber bitte ohne Gewalt.

Mein Fazit: Klimaprotest ist, wenn er friedlich verläuft, in Ordnung. Aber wenn er wie die Klebeprotestler Behinderung des öffentlichen Verkehrs (auf Autobahnbrücken und im Stadtverkehr) abgeht, werde ich mehr als sauer. Hier sollten verschärft Strafen gemacht werden, so das es weh tut.

Detlef Schad

München

Seit Monaten müssen wir uns erpressen und nötigen lassen von irgendwelchen, vielleicht angeblichen Klimaaktivisten, die sich überall hinkleben. Der Begriff Klimaterrorist ist ja durch die plötzliche Wahl zum Unwort quasi verboten. Diese Leute werden in Berlin (wo sonst) durch Demos aus der linksextremen Szene unterstützt. Das ganze Lützerath ist von Linksextremisten unterwandert. Linksextremisten rufen gerade in Berlin dazu auf, den Protest in die Städte zu tragen und randalieren dort mal eben durch die Stadt (Mülltonnen anzünden, Polizeiwachen und grüne Parteibüros angreifen). Wer da noch ernsthaft glaubt, die Klimaaktivisten seien nur Klimaschützer, der glaubt auch, dass Zitronenfalter nur Zitronen falten.

Aber Leserbriefschreiberin Gutkas sieht nur friedliche Proteste und bezieht ihre Informationen ausgerechnet aus der so ziemlich am weitesten links stehenden Zeitung, der „taz“. Kann man mal machen. Aber Realität lernt man so nicht.

Aber wenn der böse Mann bei ihr vor der Haustür steht, ist sie vermutlich die Erste, die bei der Polizei um Hilfe bettelt im beschaulichen Wolfratshausen. 40 Jahre Diensterfahrung, allerdings nicht auf dem Dorf, lassen mich da ganz sicher sein.

Rolf Koch

Garmisch-Partenkirchen