Verpeilte links und rechts himmeln Putin an

Netzagentur warnt erneut: Verbrauch zu hoch; Titelseite 7. Oktober

Privathaushalte in Deutschland verbrauchen weiterhin zu viel Gas, trotz eindringlicher Bitte, dies nicht zu tun? Warum verwundert mich das überhaupt nicht? Der Deutsche an sich ist auf der ganzen Welt dafür bekannt, Ansprüche zu haben, und wenn diese Ansprüche nicht befriedigt werden, sprich, man solle sich etwa gar einschränken, hagelt es Beschwerden oder aber man weigert sich bis hin zu Polizeieinsätzen, Regeln zu befolgen. Das wissen wir spätestens seit Corona und der Querdenkerszene. Zudem haben wir im Land politisch Verpeilte links und rechts, die den russischen Kriegsverbrecher anhimmeln und allein daher schon kein Interesse am Gassparen haben. Von diesen Fans gibt es auch außerhalb Deutschlands sogar einige, die sich auf Social Media gegenseitig dazu anspornen, solidarisch für Putin jetzt erst recht Gas zu verschwenden. Wenn dazu noch rührselige Storys in Print und Medien zu finden sind, von Omis, die unsäglich frieren müssen, wenn die Heizung nicht wie immer voll aufgedreht werden darf, braucht man sich im Ganzen auch nicht mehr wundern. Deutschland 1945, die Städte ausgebombt, kaum jemand hatte eine funktionierende Heizung, von vier intakten Wänden ganz zu schweigen. Wer Glück hatte, hatte wenigstens einen Teppich als Windschutz. Die Stadtbevölkerung war längst ausgehungert bis unterernährt durch die Kriegsjahre, Junge wie Alte. Es gab kaum Kleidung, von fehlenden Nahrungsmitteln gar nicht anzufangen.

Hat da jemand Ansprüche auf beheizte Wohnungen und tägliche, warme Duschen angemeldet? Heute hat jeder zig Decken, Pullover und andere wärmende Kleidung im Überfluss; die Deutschen sind insgesamt wohlgenährt bis eher übergewichtig. Aber nein, einschränken geht schon mal gar nicht. Was geht uns denn schließlich der Krieg in der Ukraine an, nicht? Diese Haltung ist so verwerflich, dass ich mir wünschte, dass Strom, Gas, Benzin und Heizöl per Regierungsbeschluss rationiert würde, und zwar für alle: weil den Deutschen freiwilliger Anstand ganz offenbar abhandengekommen ist. Zudem wären auch wohlhabendere Bürger endlich gezwungen, damit aufzuhören, Ressourcen zu verschwenden, weil sie es sich trotz Preissteigerungen weiterhin leisten können.

Manuela Pinggèra

Mittenwald