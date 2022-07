Verpflichtung zum Bau von Wohnraum

Im Jahr 2018 verkaufte die Postbank (= Deutsche Bank) ihr Grundstück Schwanthaler-/Paul-Heyse-Straße für 280 Millionen an die Schweizer Bank Credit Suisse, welche es im Januar 2022 „für mehr als 500 Millionen“ (laut Immobilien- Zeitung) an den privaten Investor SN-Holding weiterverkaufte. Fast eine Wert- Verdoppelung innerhalb von vier Jahren! Wenn das mal kein schöner, steuerfreier Gewinn für die Schweizer war- da es ja bei uns keine Spekulationssteuer gibt. Dazu soll das erst 1992 errichtete Gebäude abgerissen werden und als „Elementum“ neu entstehen – wie zuvor mit Büros, Geschäften, Gastronomie usw., aber wieder ohne eine einzige Wohnung. Die Stadt verzichtete auf die Verpflichtung zum Bau von Wohnraum, weil hier laut Planungsreferat für Anwohner der Lärm zu groß und die Luft zu dreckig sei und es zudem an „sozialer Infrastruktur“ (in der Innenstadt!) fehle, und machte sich damit einmal mehr zum Büttel der Großinvestoren. Schließlich leben die Städte besser von der Gewerbesteuer als von- gar noch günstigen- Mieten. Dazu gäbe es noch etliche aktuelle Beispiele. Stattdessen plant die Stadt zum Beispiel die Sonnenstraße als parkähnlichen „Boulevard“ und genehmigt immer mehr Hotels und Bürobauten, um gleichzeitig die letzten noch vorhandenen Freiflächen am Stadtrand mit neuem Betongold zu beglücken. Der Mietendeckel ist nur ein albernes Herumdoktern an den Symptomen, greift aber das Grundproblem der schamlosen Spekulation mit Grund und Boden leider nicht an. Dazu müsste der Neubau von reinen Geschäftsgebäuden, Hotels usw. in der Innenstadt schlicht verboten werden. Davon haben wir wahrlich schon genug. Und wenn dafür Bebauungspläne usw. geändert werden müssen- ja bitte, dann tut es doch endlich! Gäbe es dazu endlich die längst überfällige Spekulationssteuer für gewerbliche Grundeigentümer, würden die Immobilien- Heuschrecken (s.o.) schlagartig die Lust verlieren und die Grundstückspreise (heute ca. 80% der gesamten Kosten eines Neubaus) spürbar sinken. Und dann könnten auch die Wohnungsbaugenossenschaften endlich wieder mitspielen, die bei den derzeitigen irren Marktpreisen keine Chance mehr haben. Aus Platzgründen verweise ich hier gerne auf das Buch von 2019 „Mehr Gerechtigkeit“ unseres damals 93-jährigen Alt-OB Hans-Jochen Vogel (gestorben 26. Juli 2020).

Michael Schrottenloher

München