Versorgungsbankrott

Not-Regelung für Antibiotika; Titelseite 2. Mai

Das Bundesgesundheitsministerium hat jetzt also für die Antibiotikaversorgung unserer Kinder den Bankrottparagrafen des Arzneimittelgesetzes genutzt (§79/5AMG). Damit ist für diesen Bereich der Versorgungsmangel offiziell gegenüber der Bevölkerung zugegeben. „Bei antibiotikahaltigen Arzneimitteln in Form von Säften handelt es sich um Arzneimittel, die zur Vorbeugung oder Behandlung lebensbedrohlicher Erkrankungen eingesetzt werden. Für diese Arzneimittel steht oftmals keine alternative gleichwertige Arzneimitteltherapie zur Verfügung.“ (Originalzitat aus der Bankrotterklärung). Für diese Leistung, die Dokumentation Ihres Versagens, verdienen Sie selbstverständlich eine Prämie. Ja bravo, gut gemacht, dann ist ja wieder alles in Ordnung. Nein, gar nichts ist in Ordnung: Die Antibiotikaversorgung unserer Kinder ist weiterhin prekär.

Einmal mehr sind Apotheker und Ärzte dazu verdonnert, den Mangel zu verwalten. Ja natürlich werden wir helfen, werden die Hersteller um jede einzelne Flasche anbetteln und werden in unseren Apotheken Antibiotikakindersäfte herstellen, wo auch immer das möglich ist. Wie sind wir in diese Lage gekommen? Nicht erst seit dem Valsartan-Skandal 2018 warnen Apotheker die Politik vor der Problematik der Mono-Struktur von Lieferketten bei Arzneimitteln und der seit den 1970ern zunehmenden Abhängigkeit von Indien und China. Die „Ich-weiß-dass-€ 5.- billiger-ist-als-€10.-Experten“ mit ihrem unsäglichen Sparwahn haben die für Kinder lebensbedrohliche Lage zu verantworten.

Nachdem China die Corona-Einschränkungen vergleichsweise spät aufgehoben hat, und dort die Krankenhäuser vollliefen, war klar, dass Antibiotika zunächst für die eigene Bevölkerung zurückbehalten wurden. Man braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass ausländische Versandapothekenkonzerne in Deutschland in großem Stil Antibiotika kaufen, um die Kinder in den eigenen Ländern zu versorgen. Politiker die unsere Kinder in diese zum Teil lebensbedrohliche Lage gebracht haben, die Eltern verängstigen, widern mich einfach nur noch an. Haben Sie wenigstens so viel Anstand und geben sie künftig die Verantwortung für die Versorgung mit den Arzneimitteln, bei denen sie den Versorgungsbankrott der Bundesrepublik Deutschland und damit Ihre eigene Inkompetenz erklären, an die Apotheker ab. Zusammen mit der Ärzteschaft können wir das auf regionaler Ebene sicherer beherrschen.

Peter Gerhold

64, Apotheker, Holzkirchen