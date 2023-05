Vetternwirtschaft in der Politik

„Robust“: Habeck preist Graichen; Titelseite 8. Mai

Die Aussage Herr Söders „die ganze grüne Sippe wird da irgendwie beschäftigt“. Habeck hatte hervorragende Lehrmeister in Bayern, er wird noch Jahre brauchen, das Ausmaß der Vetternwirtschaft in Bayern zu erreichen. In den 90 Jahren hat die Journalistin Angela Böhm aufgedeckt, dass eine Ehefrau im Büro ihres Mannes mit fast 25 000 Euro entlohnt wurde, zur Unterstützung des CSU-Abgeordneten aus Steuergeldern. Ein Weiterer hat kurz vor der Verabschiedung des Gesetzes „Verbot von bezahlter Unterstützung von Familienangehörigen in Büros der Abgeordneten“ stellte ein Abgeordneter seine 12 und 14 Jahre Söhne an. Bestehende Arbeitsverhältnisse mussten nicht unbedingt gekündigt werden. Im April 2010 geb es noch 19 Familienarbeitsverhältnisse 18 CSU und 1 SPD. Viele dieser Arbeitsverhältnisse wurde unter Druck aufgelöst, die Gelder mussten auf öffentlichen Druck zurückgezahlt werden. Auch die Maskenaffäre zeichnet sich durch exzellente Verbindungen innerhalb der CSU aus (Töchter Tandler, Strauss). Frau von der Leyen CDU, die sehr viele Beraterverträge abgeschlossen hat, soll dabei auch den Arbeitgeber des Sohnes bedacht haben.

Edith Thorma

Wolfersdorf

Für mich ist Herr Graichen ein Klimalobbyist, der das Land mit immer neuen Transformationsplänen in den absoluten Wahnsinn und Abgrund treibt. Die Trauzeugenaffäre ist nur ein Symptom. Denn über Jahre hat sich Graichen ein Netzwerk aufgebaut, das ganz tief in die Schaltzentrale der Macht hineinreicht. Jetzt kommt auch noch zutage, dass der US-amerikanische Multimillionär Hal Harvey im Hintergrund die Fäden der grünen Politik in Deutschland zieht. Viel Geld ist nach Deutschland geflossen, stellt sich die Frage, ob hier Einfluss in die deutsche Politik genommen wurde, denn das Geld floss auch in die Organisation von Graichen. Jetzt stellt sich für mich die Frage nach den Hintermännern und Geldgebern des heutigen Staatssekretärs Graichen. Laut Informationen von Bild und Die Zeit, ist der US-Investor Harvey, der mächtigste Grüne der Welt. Die Grünen sind noch in der Opposition, feilen aber mit dem Klima Lobbyisten Graichen, bereits an den Plänen für die große deutsche Energiewende. Nach der Wahl sitzen die Grünen plötzlich an den Hebeln der Macht. An der Macht machen die Grünen ihre Lobbyistenträume wahr – und den Ober-Lobbyisten Graichen zum Staatssekretär, und damit zum stärksten Mann in Sachen Klimapolitik. Plötzlich wird aus Lobby Klimapolitik. Aus Graichen wird Mr. Wärmepumpe. Ob er überhaupt weiß wie eine Wärmepumpe funktioniert, und diese nicht für alle Häuser geeignet ist?

Die Zeche aus dieser Vettern, Traum und Lobby - Politik der Grünen Traumerfüller, zahlt der Durchschnittsdeutsche. Absurde Quoten / Regularien und Grenzwerte, wie das Alter eines Heizungsbetreibers. Hier geht es um Millionen Häuser und Lebenswerke von Menschen. Ich hoffe und bete, dass Graichens Gebäudepläne nicht Gesetz werden, und die Menschen sich wie in Frankreich auf die Straße trauen, und dieser grünen Vettern-Lobbyisten-Politik ein Ende bereiten. Mit Graichens Lobbypolitik hat jetzt der Ausverkauf von Industriezweigen begonnen, siehe Firma Viessmann. Doch wer hinter dem Klima-Aktivismus geschäftliche Interessen sieht, gilt hierzulande als Ketzer. Für mich hat das Thema inzwischen Ausmaße einer religiös motivierten Sekten-Hysterie erreicht.

Roland Marx

Poing