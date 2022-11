Vitamin-D-Mangel im Winter beheben

Pflegeheime im Fokus; Titelseite, Solveig Haw: Vitamin-D-Mangel bleibt oft unerkannt; Leben – Medizin 30. November

Long Covid, Vitamin-D-Mangel, Corona bei Pflegekräften:

Ein Zusammenhang dieser Themen springt einen regelrecht an: circa 80 % der Deutschen, auch Kinder und Jugendliche, haben einen Vitamin-D-Mangel. Den kann man in unseren Breitengraden leider nicht, wie von Frau Haw empfohlen, mit Wintersonne und Ernährung ausgleichen, sondern er verstärkt sich im Winter. Ein Vitamin-D-Wert von 50 ng/ml sichert die Knochengesundheit (Osteoporose) und Studien zeigen, dass dies auch das Immunsystem stärkt und vor schwerem Covid-19-Verlauf schützt. Praktisch alle Krebs-und Multiple Sklerose-Patienten leiden an starkem Vitamin-D-Mangel und das wird zunehmend auch schulmedizinisch berücksichtigt. Am besten lässt man den Vitamin D-Spiegel im Blut bestimmen und wenn nötig vom Arzt mit entsprechender Dosierung sublimentieren. Bei bestimmungsgemäßen Gebrauch von freiverkäuflichen Präparaten aus der Apotheke ist eine Überdosierung praktisch nicht möglich und eine Ergänzung gerade im Winter sinnvoll. Interessant wäre für mich, ob bei der Behandlung von Long Covid-Patienten generell der Vitaminstatus berücksichtigt wird. Und eine Frage bleibt: Sind die massenhaft erkrankten Pflegekräfte nach Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht wirklich ein Beweis für die gute Wirksamkeit und Verträglichkeit der Corona-Impfung? Viele Wissenschaftler, die öffentlich-rechtlich mundtot gemacht wurden, haben genau davor und vor immer schneller entstehenden Virusvarianten gewarnt.

Barbara Viehhauser

Heilpraktikerin, Frauenneuharting