Volksfahrkarte

49-Euro-Ticket kommt; Titelseite 9. Dezember

Obwohl ich diese Fahrkarte gern nutzte, bin ich gegen eine Wiederauflage in dieser Art: Die Zwangsbelastung unserer Kinder, die sich nicht dagegen wehren können, sollte grundsätzlich gegen unsere eigene Würde sein (s. GG). Damit scheint die Regierung jedoch keinerlei Schwierigkeiten zu haben, siehe Zwangsgebühr für den Rundfunk. Diese Sache ist ungerecht: In weiten Flächen auf dem Lande bringt sie überhaupt nichts. Sie kommt auch Personen zugute, die es finanziell nicht nötig haben (Stundensatz 100 € +). Sie sollte glatte 50 € kosten und der Zuschuss, der im Sommer 2022 an das Verkehrsunternehmen ging, sollte direkt an den in der BRD lebenden Steuerzahler gehen. ¢ Bei Steuerpflichtigen muss festgesetzt werden, bis zu welchem versteuerbaren Einkommen sie einen Zuschuss und in welcher Höhe erhalten, der dann mit der Steuerpflicht verrechnet wird. ¢ Rentner erhalten ihn jährlich (Januar), falls sie keine Steuererklärung abgeben müssen. ¢ Bürgergeldempfänger sollten ihn je Monat bekommen. Ferner müssen Übertragbarkeit, Gültigkeit für die gesamte miteinander reisende Familie und Geltungsdauer (Kalendermonat oder Monat ab Datumsstempel) dieser Fahrkarte festgelegt werden. Ausländer dürfen dazu keine direkte oder indirekte Vergünstigung durch den deutschen Steuerzahler erhalten!

Wendelin Rasenberger

Eichenau