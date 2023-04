Vorreiter-Rolle in wenigen Jahren

Söder: Noch 7 Jahre Atomstrom; Titelseite 14. April

Unser Ministerpräsident Söder hat Sorge, dass nach Abschaltung der AKWs der Strom für unser Bayern nicht ausreichen könnte. Genau über diesem Artikel ein Bild – München leuchtet wieder –, da genau an dem Tag, wo die letzten AKWs abgeschaltet werden, die Energiesparverordnung ausläuft. Wie passt denn das zusammen?

Helmuth Schleier

Oberneuching

Sieben Jahre keinen Atomstrom mehr, bedeutet sieben Jahre weniger Atommüll, keine weiteren Endlager und etwas mehr Rücksicht auf die nachfolgenden Generationen, die genug schon an dem jetzigen Atommüll-Erbe tragen werden.

Atomstrom macht 6,5 % der gesamten Stromerzeugung aus, die erneuerbaren Energien haben fast schon einen Anteil von 50 %. Auch wenn Deutschland von manchen Ländern derzeit belächelt wird, vielleicht werden wir schon in wenigen Jahren eine Vorreiter-Rolle einnehmen. Außerdem gibt es einen Beitrag, den wir alle dazu leisten können, den Stromverbrauch zu reduzieren und so dazu beizutragen, dass Atomstrom überflüssig ist und auch fossile Stromerzeugung zunehmend unbedeutender werden kann: der bewusste Einsatz von Strom und das Energiesparen, wo es möglich ist. Das ist kein beliebtes Thema, ich weiß, aber wenn uns unsere Schöpfung und die nachfolgenden Generationen am Herzen liegen, dann werden wir das für sie tun, was uns möglich ist. Es würde mich freuen, wenn unsere Politiker das auch im Blick hätten.

Michaela Geh

Warngau

Beim Lesen dieser Berichte kommt in mir immer wieder die Frage auf, wie werden unsere Nachkommen in 20/30 Jahren diese Tage im April 2023 bewerten? Nachdem bereits 2012 der Atomausstieg beschlossen wurde stehen jetzt der bayerische Ministerpräsident und sein Stellvertreter in Essenbach und lamentieren wahlkampfgerecht über das Ende der Atomkraft in Deutschland. Sie stehen energiepolitisch so Blank da, dass sie nur ein Weiterlaufen und sogar eine Weiterentwicklung der Atomanlagen fordern. Unsere nachfolgenden Generationen werden sich fragen, haben die damals die Energiewende verschlafen oder gar verhindert. Eine weitere Frage wird sein, warum haben die damals über 50 Jahre lang radioaktive Brennstäbe erzeugt und nicht rechtzeitig ein entsprechendes Endlager gefunden. Warum werden sich die Bürger im Jahr 2050 fragen, haben sich die bayerischen Politiker damals so extrem gegen die Maßnahmen der Bundesregierung gesträubt und dabei die Energieversorgung unserer Wirtschaft in Gefahr gebracht?

Interessant wird dann natürlich auch die rückblickende Betrachtung auf die Landtagswahlen im Oktober 2023 sein. Es wäre in der Geschichte nicht das erste Mal, dass lautes Wahlkampfgeheule, mehr Bedeutung gewinnt als eine solide nachhaltige Entwicklungsstrategie.

Max Keil

Puchheim