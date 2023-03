Wahlrechtsreform

Teilen

CSU: Angriff auf unsere Existenz, Titelseite, Marcus Mäckler: Wahlrecht: In der Union brennt’s; Politik 18./19. März, Tritt die CSU bundesweit an?; Leserforum 20. März, Wie wichtig sind die Direktkandidaten?; Leserforum 21. März

Artikel 14 (4) der bayerischen Verfassung lautet: „Wahlvorschläge, auf die im Land nicht mindestens fünf vom Hundert der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen entfallen, erhalten keinen Sitz im Landtag zugeteilt.“ Ist Bayern also ein Schurkenstaat oder sind Angriffe auf die Existenz nur halb so wild, solange es andere betrifft?

Erich Thanner

Wörth

Was die CSU völlig unterschlägt, ist die Tatsache, dass das Wahlrecht in Bayern genauso festgelegt ist, wie das jetzt von der Ampel vorgeschlagen wurde. Auch in Bayern gab es bei der Einführung durch die Mehrheit der CSU Verlierer, frag nach bei der Bayernpartei. Wenn dieses Wahlrecht jetzt die CSU selber trifft, dann ist das natürlich undemokratisch.

Robert Lehner

Karlsfeld

Bedenklich, wenn wegen der 5 %-Hürde und des Streichens der Grundmandatsklausel es sogar für die CSU wie für die Linkspartei bald kein Platz mehr im Bundestag geben könnte. Warum wird nicht schon lange in den Medien wie in unserer Gesellschaft überhaupt die 5 %-Hürde als grundrechtswidrig angeprangert, die wiederholt für verzerrte Wahlergebnisse verantwortlich ist. Auch wenn laut Grundgesetz keine Person wegen seiner politischen Einstellung benachteiligt werden darf und freie und gleiche Wahlen gewährleistet sein müssen, hat die 5 %- Sperrklausel schon seit Langem zu Unrecht viele kleine Parteien wie ihre Wähler grob benachteiligt. Bei einem Scheitern an der 5 %-Hürde kommen ihre Stimmen sogar den mächtigen Parteien zugute. Diese grundrechtswidrige Hürde kam 1952 über die damals mächtigen Parteien mit den üblichen kurzsichtigen Argumenten, wie leichtere Regierungsbildung, locker ins Bundeswahlgesetz. Damit haben diese Parteien selbst für eine gewisse Bestandssicherung gesorgt und neue Parteigründungen erheblich erschwert. Außer den Grünen wie der AfD gab es seit dieser Zeit keine Partei, die diese Hürde überwinden konnte. Bedenklich, wenn nicht wenige Leute immer noch glauben, die 5 %-Hürde wie eine Reliquie behüten zu müssen. Ein Vielparteienchaos, was oft in Anlehnung an die Weimarer Republik genannt wird, ist unsachlich, weil es damals keine entsprechende gesetzliche Sicherungen gab, wie wir sie jetzt in Artikel 21 Grundgesetz finden. Auf kommunaler wie europäischer Ebene ist das Fallen von Sperrklauseln doch längst ein Erfolg. Mit dem Wegfall der 5 %-Hürde kämen ehrlichere Wahlergebnisse zustande. Davon scheinen aber die Ampelregierung wie auch große Oppositionsparteien nichts am Hut zu haben, sodass wieder eine demokratie- wie grundrechtswürdige Wahlrechtsreform ausbleiben wird.

Simon Kirschner

Gaimersheim

Die Streichung der Grundmandatsklausel veranlasst mich, diese Ungerechtigkeit durch eine einfache Lösung zu beheben. Ich schlage vor, die Sperrklausel auf 3 Prozent zu reduzieren. Damit vermindern sich die Sorgen der CSU und der Linken erheblich, aus dem Bundestag herauszufallen. Ich habe schon immer gefunden, dass die Sperrklausel unverhältnismäßig hoch ist. 3 Prozent reichen, um eine Vielzahl von Kleinstparteien zu vermeiden. Und neue Parteien mit neuen Ideen könnten etwas leichter Fuß fassen. Grundsätzlich befürworte ich die Wahlrechtsreform, weil nur durch den Vorrang der Zweitstimmen gegenüber den (schlechten) Direktmandaten eine Reduzierung auf 598 Mandaten gelingt. Es war nicht gerecht, dass Direktmandate mit einem Wahlkreisstimmenanteil von beispielsweise weniger als 30 % erzielt werden konnten. Und wenn man behauptet, dass die Listenbewerber weniger wert sind, da sie in Hinterzimmern ausgeklüngelt werden, so dürfte dies bei den Direktkandidaten auch nicht recht viel anders sein – wobei mir das Wort ausgeklüngelt in diesem Zusammenhang nicht gefällt. Mich stört aber auch, dass die Mindestzahl der Bundestagsabgeordneten ohne echte Begründung auf 630 erhöht wird. Mir kommt es so vor, dass damit die bisherigen, nun wegfallenden Ausgleichsmandate kompensiert werden sollen.

Albert Graßl

Niederhummel

Eine Wahlrechtsreform ist unumgänglich und wurde von den bisherigen Regierungen sträflich verschlafen. Die jetzige Lösung ist aber einer der schlechtesten. Sie forciert nämlich das planwirtschaftliche Kaderdenken, bei dem nur von Funktionären die aussichtsreichen Listenplätze vergeben werden. Der Wähler hat also keinen Einfluss mehr darauf, wen er wählen kann. Dies drückt sich schon durch die neue Nomenklatur der Hauptstimme anstatt von Zweitstimme aus. Demokratie lebt aber davon, dass Menschen gewählt werden und nicht Parteien! Wer im jeweiligen Wahlkreis keine Mehrheit hat, sich also nicht bei den Wählern durchsetzen konnte, hat im Parlament nichts verloren. Dementsprechend müssen alle direkt Gewählten Sitz im Parlament haben. Nur darüber hinaus reichende freie Plätze können per Zweit- (nicht Haupt-) stimme besetzt werden. Um zu vermeiden, dass es zu viele Sitze würden, ist vorher die Zahl der Wahlkreise entsprechend zu reduzieren. Bei der jetzigen Lösung ist klar die Handschrift der meinungsbildenden (SED-) Einheitspartei zu erkennen, die auf den Wählerwillen keine Rücksicht nimmt. Extreme Gruppierungen werden den Zulauf der Enttäuschten und Frustrierten gerne auffangen. Vielleicht fördert die Reform aber den alten Gedanken der CSU, bundesweit anzutreten als Alternative zu grüner CDU und rechter AfD.

Helmut Stadtmüller

München

Ende letzter Woche beschlossen, nächste Woche schon geändert: Merken unsere Politiker eigentlich noch, wie lächerlich sie sich mit den geplanten Nachbesserungsaktionen zur Wahlrechtsreform machen? Hier wird die Schallmauer zur Unfähigkeit ja bereits mehrfach durchbrochen. Da hätte man auch gleich das gesamte Reformvorhaben an eine Kindertagesstätte zur Erarbeitung und Abstimmung überweisen können. Vermutlich wäre dabei ein qualitativ höherwertiges Ergebnis herausgekommen. Es gilt das alte Motto: Wer den Teich stilllegen will, sollte nicht die Frösche fragen. Frage nicht die Besitzer lukrativer Diäten, wenn du das Parlament auf seine vorgesehenen 598 Sitze reduzieren willst. Insgesamt ist die gesamte Aktion bestens dazu geeignet, noch mehr Nichtwähler zu produzieren.

Ralf Klewin-von Fintel

München

Es hat mich schon lange gestört, dass der Bundestag so aufgebläht wurde. Aber ich kann nicht nachvollziehen, dass die CSU nicht mehr vertreten sein soll. In Bayern ist die CSU seit Jahren führend. Wie sieht es eigentlich mit der AfD aus?

Marika Kosyk

Wolfratshausen

Zum Thema Wahlrechtsreform habe ich die meisten Artikel und alle Leserbriefe („Wie wichtig sind die Direktkandidaten“) vom 21. März gelesen.

Die einen haben stichhaltige Argumente, die anderen ebenso?! Einig sind sich wohl nur alle, dass unser Parlament verkleinert werden sollte. Mein Vorschlag wäre den Gesamthaushalt für das Parlament zu deckeln - ein fixer Betrag. Bei weniger Sitzen bekommt jeder mehr Geld. Ich bin sicher, in wenigen Wochen hätten wir eine Wahlrechtsreform mit der alle Parteien einverstanden sind, wahrscheinlich das kleinste Parlament aller demokratischen Staaten und nur noch wenige Berater, bei denen dann genau hingeschaut wird, ob sie den Anteil vom Gesamtkuchen mit ihrer Tätigkeit auch wirklich wert sind.

Gunnar Matysiak

Weyarn