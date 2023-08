Zahl der Sozialwohnungen sinkt

Große Baulücke in Bayern; Titelseite, Wolfgang Hauskrecht: Die Lunte brennt; Kommentar, Basil Wegener: 22 000 statt 100 000 Sozialwohnungen; Wirtschaft 1. August

Es war zu erwarten, wie es gekommen ist, dass der Bestand und Neubau von Sozialwohnungen sinkt. Hier ist aber nicht nur der Bund oder die Länder schuld an diesem Missstand, nein auch die Kommunen tragen Mitverantwortung.

Sie stellen die Bebauungspläne auf und können Festsetzungen reinschreiben. Mit Grundsatzentscheidungen, wie die sogenannte „Sozialgerechte Bodennutzung“ abgekürzt SoBoN haben die Gemeinden ein Instrument in der Hand, den Bauherrn zu verpflichten, einen gewissen Prozentsatz Sozialwohnungen zu bauen, so war es auch in meiner Heimatgemeinde der Fall.

Trotz anwaltschaftlicher Begleitung der Gemeinde gelang es den Bauträgern durch juristische Winkelzüge statt 30 % der geplanten Sozialwohnungen nur mehr 14% bzw. gar keine Sozialwohnungen zu bauen.

Für die Beibehaltung des 30 %igen Sozialwohnungsbaus stimmten nur die Freien Wähler und ein Mitglied einer anderen Fraktion.

Wenn es andere Kommunen auch so handhaben, werden die vorhandenen Sozialwohnungen wissentlich weiter schrumpfen und keine Neuen mehr dazukommen.

Wie kann es sein, dass Bauträger trotz vertraglicher Bindung sich erfolgreich weigern Sozialwohnungen zu Bauen?

Hans Negele

Oberschleißheim

Es können wegen der hohen Baukosten und der ohnehin schon hohen Staatsverschuldung weniger Sozialwohnungen errichtet werden. Gleichzeitig laufen aber die zeitlich begrenzten Belegungsrechte in den Objekten aus. Die öffentlich geförderten Wohnungen werden weniger, die Zahl der Berechtigten wurde auch durch Anhebung der Einkommensgrenzen vergrößert. Es wird für den Einzelnen immer schwieriger, eine Sozialwohnung zu erhalten. Wer, weil er zu einer bestimmten Zeit die Voraussetzungen erfüllte, eine Sozialwohnung erhielt, ist auf Lebenszeit privilegiert und wird, auch wenn er später erheblich mehr verdient, weiterhin vom Steuerzahler gesponsert. Auch von Leuten, die selbst eine teure freifinanzierte Wohnung haben oder sich über Sparen, Verzicht auf Urlaub und Genussmittel, selbst ein Dach über dem Kopf finanziert haben. Natürlich sind Sozialwohnungen wichtig und notwendig. Aber sie sollen eben nur von Bedürftigen genutzt werden. Ansonsten wird das gut gemeinte Vorhaben ungerecht und führt zu sozialen Verwerfungen. Noch 2016 kam das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln zu dem Schluss, dass nur 46 Prozent der Haushalte in Sozialwohnungen wirklich bedürftig seien. Ihr Fazit: Die soziale Wohnraumförderung sei „wenig treffsicher“. Dies haben die Politiker durchaus erkannt und 1981 das AFWoG (Gesetz über den Abbau der Fehlsubvention im Wohnungswesen) erlassen. Dabei hat man bewusst auf ein Sonderkündigungsrecht für Mieter verzichtet, die aus den Einkommensgrenzen finanziell herausgewachsen sind, denn die Wohnung ist ein besonderes Gut mit der viele soziale Aspekte (Schulen, Ärzte, Freunde usw.) eine Rolle spielen. Dafür hat man ein Abgabe beschlossen, die gestaffelt nach Einkommen von „Fehlbelegern“ zu zahlen war. Diese Einnahmen waren zweckgebunden und für die Finanzierung neuer Sozialwohnungen vorgesehen. Eine gerechte, nachvollziehbare Lösung, die den Erhalt des Bestandes an Sozialwohnung sicher sollte. Aber bereits 1982 hat z.B. Berlin (Bayern 2008) die Abgabe ersatzlos abgeschafft. Die übrigen Bundesländer folgten. Als Begründung führte man an, die Bevölkerungszahl in Deutschland sei rückläufig, man glaubte, der Markt würde die Mietpreise bei geringerer Nachfrage regeln. Die dümmste Begründung für die Nichterhebung einer Ausgleichszahlung war: „Aufgrund der Abgabe würden besserverdienende Mieter die Wohnungen aufgebe und dann würde es wegen der neuen sozial Schwachen könne es zu homogenen Brennpunkten in den Sozialsiedlungen kommen“. Leider ist auf dem Wohnungssektor alles anders gekommen. Die Bevölkerung ist durch Zuwanderung gestiegen, die hohen Baukosten, Grundstückspreise und Zinsen haben eine „günstige“ Miete nicht zugelassen. Es schein mir geboten, dass endlich auf die geänderten Verhältnisse politisch reagiert wird und nicht, wie so oft im Wohnungsbau, nach dem Steuerzahler zur rufen. Es ist auch unsozial, heute Wohnraum hoch zu subventionieren und die langfristigen Schulden der nächsten Generation zu überlassen. Teil einer Finanzierungslösung wäre die unverzügliche Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe. Das Argument, der Verwaltungsaufwand sei zu hoch, kann nicht gelten. Denn in der Abgabezeit war das Verhältnis Einnahmen/Verwaltungsaufwand 4:1. Auch jetzt nimmt man bei der Bewilligung des Wohngeldes nach dem Wohngeldgesetz eine Einkommensprüfung vor. Zwischenzeitlich ist die Digitalisierung wesentlich weiter entwickelt, was z.B. eine Einkommensübermittlung vom Finanzamt aus möglich macht. Leider haben die Parteien nicht den erforderlichen Mut. Ebenso kommt da von den bayerischen Parteien kein Ruf nach Berlin. Auch die sog. „Fehlbeleger“ sollen in ihrer angestammten Wohnung bleiben können, eine Abschöpfung einer ungerechtfertigten Subvention ist im Sinne der sozialen Gerechtigkeit und der überbelasteten öffentlichen Haushalte, sicher nicht zu viel verlangt.

Herbert Huber

München