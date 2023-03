Zum Krieg gegen die Ukraine

Besuch bei der Truppe; Titelseite 8. März

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Endlich haben wir einen Verteidigungsminister, der es versteht mit unseren Soldaten der Bundeswehr in Kontakt zu treten, zu kommunizieren und deren Wünsche und Bedürfnisse aufzunehmen. Allein die Kleidung auf dem Titelbild sagt mehr als tausend Worte. Erinnern wir uns noch an seine Vorgängerin, die mit roter Jacke, blondierten Haaren und Stöckelschuhen ihre Besuche abgestattet hat. Der Vize - Außenminister der Ukraine Andrij Melnyk bezeichnete die damalige Besetzung des Amtes als Totalausfall. Quotenregelungen sind daher sekundär. Allein die Fachkenntnis (ein Verteidigungsminister sollte zumindest gedient haben) und Nähe zur Basis sollten, unabhängig vom Geschlecht, ausschlaggebend sein. Insofern hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz mit der Neubesetzung des Verteidigungsministeriums auf den Bürgerwillen gehört und richtig gehandelt. Wir haben jetzt einen Verteidigungsminister, der seinen Job versteht und in seiner Verantwortung in der jetzigen schwierigen Zeit gerecht wird. Wünschen wir ihm, dass er die Defizite der vergangenen Jahre möglichst schnell beseitigen wird und dass ihm von Seite der Industrie und Wirtschaft größte mögliche Unterstützung gegeben wird.

Dr. Christoph Möhrle

München

Spielerei mit Krieg und militärischer Intervention, davor kann ich nur warnen (Gerhard Schröder 2003 zum Irakkrieg). Es war eine richtige Entscheidung des damaligen Bundeskanzlers. Nun wird unser Altkanzler und Putinfreund diese Einsicht nicht Herrn Putin übermittelt haben. Der Kremlchef duldet keine Kritik und Herr Schröder hätte eine lukrative Geldquelle verloren. Die SPD-Führungsriege darf sich auch fragen lassen, war es Blindheit oder die Unfähigkeit kritisch Putins Machtbesessenheit zu erkennen? Wir können nur hoffen, dass dieses sinnlose Morden ein Ende nimmt. Europa und Russland haben verloren. Alles an gewachsenem Vertrauen, wirtschaftliche Beziehungen und kulturellen Beziehungen hat Herr Putin zerstört. Wie schade.

Inge Glas

Seeshaupt