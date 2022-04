Zum Krieg in der Ukraine

Osterbrot in der Ukraine. Zusammen mit ukrainischen Jugendlichen haben wir das traditionelle Osterbrot Paska gebacken. Nach dem julianischen Kalender feiern die orthodoxen Christen aus der Ukraine am kommenden Sonntag Ostern. © Christine Knausenberger, Kochel am See

Scholz soll schwere Waffen liefern; Titelseite, Märsche für schweigende Waffen; München 19. April, Georg Anastasiadis: Die Angst der Deutschen vor Putin; Kommentar 20. April, Marc Beyer: Ständige Scholz-Kritik nervt die SPD; Politik 21. April

In der Ausstellung „Alexander der Große“ im Rosenheimer Lokschuppen wurde es mir klar: Wenn ein Mensch einen anderen umbringt, wird er als Mörder bezeichnet, wenn er zehn Menschen umbringt, wird er Massenmörder genannt. Wer aber wie Alexander für den Tod von tausenden von Menschen verantwortlich ist und sogar seinen Freund, der ihm das Leben gerettet hat, umbringt, wird heute noch sogar in den Schulen als „der Große“ gefeiert. Solange Massenmörder wie Alexander in dieser Form verehrt werden, sollten wir uns nicht wundern, wenn es Menschen gibt, die mit den übelsten Kriegen glorreich in die Geschichtsbücher einziehen wollen.

Jürgen Haase

Oberau

In der ganzen Bundesrepublik haben am Samstag Ostermärsche stattgefunden. Das Hauptthema war Frieden ohne Waffen, was ein Wunsch aller Völker sein dürfte. Was könnte man mit diesem Geld für die Hungernden in der Welt alles bezwecken. Aber es kann kein Mensch in Frieden leben, wenn es dem Nachbarn nicht gefällt. Nach Beendigung des Kalten Krieg wurde im Westen der Rüstungswahn zurückgefahren.

Den geschwächten Kampfeinsatz des Westens hat nun Putin dazu genutzt, einen Angriffskrieg auf die Ukraine durchzuführen, auch die weltweite Verurteilung konnten ihn von seinen mörderischen Treiben in der Ukraine, was auf eine große Lügenpropaganda aufgebaut ist, nicht abhalten. Im Internet habe ich recherchiert, dass der russische Patriarch Kyrill der orthodoxen Kirche dem Ukraine Krieg positiv gegenüber steht. Weiter konnte ich noch entnehmen, dass Putin und der Patriarch aus früheren Zeiten befreundet sind und daher Putins Linie verteidigt. Es gibt keinen heiligen Krieg, bei einem Krieg handelt es sich immer um ein Verbrechen. Weil er auf Vertreibung Mord und Totschlag aufgebaut ist. Wie sagt da eine landesübliche Redensart: Der Teufel hilft seinen Leuten, aber holen tut er sie auch. Das sollen sich die Herren aus Moskau durch den Kopf gehen lassen.

Josef Fenninger senior

Weibhausen

Zu Anton Hofreiter und seinen Forderungen: Ist sich Anton Hofreiter noch sicher, dass er Mitglied einer Partei Bündnis 90/Die Grünen ist? Die DNA und die Wurzeln der Grünen sind doch die Anti-Atom- und die Friedensbewegung. Seine ständige penetrante Forderung nach schweren Waffen für die Ukraine ist widersinnig. Die Waffenschmieden haben bereits einflussreiche Lobbyisten. Da braucht es keinen grünen Bundestagsabgeordneten als Lautsprecher.

Vernünftiger wäre, er würde sich der Not und den Leiden der vielen Frauen und der Kinder die aus dem Kriegsgebiet als Flüchtlinge zu uns kommen, kümmern.

Ich bin mir sicher, dass unsere Regierung sich mit ganzer Kraft für diplomatische Lösungen zur Beendigung der fürchterlichen militärischen Auseinandersetzung engagiert und mit Vernunft und Verstand die richtigen Entscheidungen in dieser dunklen Zeit für die Bürger Deutschlands trifft.

Klaus Winisch

München

Der Schöpfer gab uns, seinen Kindern, Verstand, Vernunft und den freien Willen. Dazu sein doppeltes Liebesgebot: „Liebe deinen Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst.“ Als Jesus Christus lebte er uns dies dazu jahrelang vor und ermöglichte uns damit die Rückkehr in die ewige Seligkeit, unsere eigentliche Heimat. Voraussetzung dazu ist allerdings, dass wir nach seinem Vorbild, auf unserem Prüfungsplaneten Erde, ihn über alles lieben und liebevoll miteinander umgehen. Wenn man dies bedenkt, müssen nach ihrem irdischen Ableben mit einer schier unabsehbaren Zeit in der geistigen Finsternis verbringen, bis sie wieder hinauf in die ewige Seligkeit dürfen. Mit dieser Erkenntnis kann man doch nur unseren Schöpfer bitten, diesen fehlentwickelten Geschwistern die rechte Erkenntnis zu schenken und sie so vor solch einer unglückseligen und trostlosen Folge zu bewahren.

Frank Hausmaninger

Petershausen

Beerdigung der Ukraine: Unser Bundeskanzler wartet ab, bis von der Ukraine nichts mehr übrig ist. Dann können wir ja mit Russland verhandeln, wie mit den Resten umzugehen ist. Nur ja keine schweren Waffen liefern, auch nicht auf Umwegen und auf gar keinen Fall schnell. Das könnte ja das Kriegsende hinauszögern. Besser, wir liefern keine Waffen, sondern Trauerkleidung und Särge. Da kann hinterher keiner sagen, wir hätten nichts gemacht.

Hans Möckel

München

Stoppt den Wahnsinn, vor allem stoppt den Wahnsinnigen! Wenn es immer noch jemand gibt, der denkt, mit Diplomatie sei der Kriegsverbrecher Putin zu stoppen, dem sei gesagt: In Putins Vokabular existiert dieses Wort nicht! Diese Gräuel sind nur durch einen Putsch zu stoppen, sprich von seinen eigenen Leuten! Alle anderen können noch monatelang diskutieren, er sitzt im Bunker und spielt mit Menschen Mikado.

Brigitte Schuster

Markt Schwaben

Deutschland sitzt tief in der Bredouille. Man muss auch daran denken, was passiert, wenn der Krieg vorbei ist. Die Zahl der Freunde wird dann erheblich schrumpfen. Angst? Vielleicht wünschen sich manche Mitglieder der fünften Kolonne Putin als einzigen Freund. Interessant wäre zu wissen, ob beziehungsweise womit Putin Schröder erpressen kann. Die Scholz-Regierung wird es schwer haben, die ganze Legislatur durchzustehen. Sobald die CDU sich von Merkels Politik löst, wird sie regierungsfähig.

Gerhard Gehringer

Bad Tölz

Oligarchen sollen die Waffen bezahlen! Warum nimmt man nicht das Geld der russischen Oligarchen, um die Waffen zur Verteidigung der Ukraine zu bezahlen. Diese Superreichen haben auf europäischen Konten Milliarden Euro liegen. Russland schert sich auch einen Dreck um die Schäden, die seine Armee anrichtet. Deshalb muss dieses Geld konfisziert werden und auch für die Kriegsschäden in der Ukraine verwendet werden.

Richard Weber

Ebersberg

Scholz hat Recht, ich würde auch keine Panzer liefern. Putin würde das vielleicht falsch verstehen, aber es ist ja eigentlich egal, was wir Deutschen machen, es ist immer verkehrt. Nur im Geld geben sind wir an erster Stelle, wir können das nicht mehr begleichen. Ich finde es auch nicht richtig, die Ukraine so schnell jetzt in die EU aufzunehmen. Sie sollen auch die nötigen Pflichten erfüllen wie alle.

Irmgard Wilke

Wolfratshausen

Solange wir die Kriegskasse Putins täglich kräftig füllen, wird das Leid und die Not kein Ende haben und immer größer. Verhandlungen mit Putin sind momentan aussichtslos. Richtig verhandeln kann ich nur, wenn man einigermaßen auf Augenhöhe ist, und ein gewisses Maß an Vertrauen da ist! Wer vertraut noch Putin? Augenhöhe?: Wir können froh sein, wenn wir ihm den Bauch kraulen dürfen. Verhandeln ist ein geben und nehmen. Was können wir Putin bieten, was ihn interessiert? Darum müssen wir die Zahlungen einstellen, bevor Putin uns das Gas abdreht, weil er andere Gasabnehmer (Sponsoren) gefunden hat. Wenn die asiatische (chinesische) Wirtschaft wieder voll läuft (zurzeit Lockdown), haben diese einen großen Energiehunger.

Johann Geiger

Münsing

Die sinkenden Umfragewerte für Olaf Scholz und die SPD dokumentieren, dass es an der von ihm vor der Wahl angekündigten Führung aus dem Kanzleramt erkennbar fehlt. Das gerade von unseren europäischen Nato-Partnern zu Recht erwartete Bekenntnis zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine hat sich mittlerweile ob der nebulösen Äußerungen von Scholz zum kommunikativen Super-Gau entwickelt. War doch nach dessen Zeitenwende-Rede im Bundestag die zügige Umsetzung der angekündigten Maßnahmen zu erwarten.

Offensichtlich sind große Teile der SPD immer noch nicht in den bestehenden Realitäten angekommen. Es sei auch daran erinnert, daß die SPD noch vor wenigen Monaten sowohl die Anschaffung bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr als auch das innerhalb der NATO schon vor Jahren festgelegte 2 Prozent Ziel ablehnte und die derzeitige Co-Vorsitzende Esken sich gar gegen die Fortsetzung der nuklearen Teilhabe aussprach. Schon aufgrund seiner abfälligen Äußerungen betreffend die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses Frau Strack-Zimmermann und den Grünen Politiker Hofreiter dürfte Scholz bereits kurz nach seinem Amtsantritt erhebliches Vertrauen bei seinen Koalitionspartnern eingebüßt haben. Das Format des aus gänzlich anderem Holz geschnitzten Helmut Schmidt, der den seinerzeitigen NATO Doppelbeschluss gegen große Teile seiner eigenen Partei mit Unterstützung der damaligen Opposition durchzusetzen verstand, besitzt Olaf Scholz jedenfalls nicht.

Klaus Hofer

Gräfelfing

Ich stimme der Grundaussage von Herrn Anastasiadis in vollem Umfang zu, dass wir in Deutschland und der Nato jetzt Geschlossenheit und Stärke in unserer Unterstützung für die Ukraine zeigen müssen, aber wir sollten uns davor hüten, aus dem erwähnten desolaten Zustand der russischen Armee abzuleiten, dass wir vor weiteren Angriffen Russlands sicher sind. Wir sind es nicht. Russland führt keinen geordneten Krieg mit klaren militärischen Zielen und basierend auf rationalen Kosten-/Nutzenüberlegungen westlichen Zuschnitts. Der Ukraine-Krieg ist ein ideologisch und revisionistisch geführter Terror-Krieg. Putins Narrativ einer militärischen Spezialoperation zeigt wie pervers und irrational auf russischer Seite gedacht wird. Völlig irritierend ist der medienwirksam ausgetragene innenpolitische Streit in der Ampel zu der passenden Unterstützungsstrategie. Militärstrategien sind nichts für die Öffentlichkeit! Der Kreml kann ungeniert mithören und deutet das als Schwäche, die wiederum als Einladung interpretiert werden kann, weiter zu zündeln. Hinzugesellt sich der Eindruck, dass alle Politiker, die Nord Stream 2 vehement unterstützt haben, es bisher nicht geschafft haben, sich ausreichend klar und einheitlich davon zu distanzieren. Weite Teile der westlichen Welt haben Deutschland mehrfach gewarnt. Gabriels Verteidigungsattacke für Steinmeier gegen den sehr direkten ukrainischen Botschafter und das Schweigen unseres Bundespräsidenten setzen dem Ganzen noch die Krone auf. Gibt es in Deutschland eine Art fünfte Kolonne Putins? Das politische Führungschaos macht einem Angst, denn es säht Zweifel an einem entschlossenen Handeln, sollte Nato-Territorium tatsächlich angegriffen werden.

Dr. Andreas Mayer

Dachau

Bleiben Sie stark, Herr Bundeskanzler! Verteidigungswaffen für die Ukraine – ja! Dagegen keine Angriffswaffen, wie Panzer und Flugzeuge! Wir würden uns automatisch in diesen Krieg mit hineinziehen. Warum hält sich Frankreich und USA hier zurück? Für solche Fälle haben wir doch die Nato. Aber wieder will man Deutschland vorschieben. Auch unseres grüne Partei – ach, wie so scheinheilig. Vor ein paar Jahren hätten sie eine derartige Waffenlieferung noch lautstark verurteilt. Die Ukraine ist ein Pulverfass und es sollte nicht sein, dass in den Geschichtsbüchern der Name eines deutschen Bundeskanzlers ganz oben für einen neuen großen Krieg steht.

Gunther Würzner

Murnau