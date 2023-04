Zur Wärme-Wende

Weiter Streit um Heizungsplan; Titelseite, Klaus Rimpel: In der sozialen Schieflage; Kommentar, Kathrin Braun: Klimaneutraler Freistaat bis 2040 – so teuer wird es!; Im Blickpunkt 20. April

Wer im Umweltministerium hat sich eigentlich diesen ganzen Unfug ausgedacht? Welche nachvollziehbaren Kriterien wurden für den 65 %-Wert verwendet? Oder hat man da einen Würfel benützt? Wie soll ein Hausbesitzer ohne Fachwissen die Verantwortung für diesen Grenzwert übernehmen, wobei 5000 Euro Bußgeld drohen, wie ich gelesen habe? Wie berechnet der Heizungsbauer den Anteil der erneuerbaren Energien und wer prüft, ob er den 65 %-Wert erfüllt? Der Kaminkehrer? Diese sollen außerdem prüfen ob der Hausbesitzer wirklich über 80 Jahre alt ist, wenn er wieder eine Gas/Ölheizung einbauen lässt? Die Kaminkehrer haben das abgelehnt mit dem Argument, dass sie für die sichere Funktion der Heizung und Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte (Stickoxide etc.) zuständig sind. So wie ich diese Altersgrenze verstanden habe, kann es passieren, dass die fast nagelneue Heizung, wenn der Besitzer bald nach seinem 80sten Geburtstag stirbt, von den Erben oder den Käufern des Hauses möglicherweise verschrottet werden muss ! Was sagen eigentlich Heizungsinstallateure zu der Vorschrift, dass Gas- und Ölheizungen nachträglich mit einer Wärmepumpe kombiniert werden müssen ? Gibt es dafür schon technische Lösungen ? Ich stelle mir das ziemlich schwierig vor. Woher soll eigentlich der ganze Strom für die Wärmepumpen herkommen bei Nacht und bei der Dunkelflaute insbesondere in einem kalten Winter? Dazu wären riesige teure Speicheranlagen erforderlich um den Überschuss bei sonnigem und windigem Wetter zu speichern. Ich halte es für ein Gerücht angesichts dieser Kosten, dass laut Herrn Habeck die Strompreise nicht steigen werden. Aus meiner Sicht kommt in Zukunft noch viele Jahre das CO2 zwar nicht mehr aus den Kaminen, sondern aus den Kraftwerks-Schornsteinen.

Gerd Fuchshuber

Erding

Mit Verwunderung lese und höre ich ständig, wie in den Medien leichtfertig das Wort Klimaneutralität verwendet wird. Auch der Münchner Merkur reiht sich hier unrühmlich mit ein. Im Wesentlichen geht es dabei jedoch um CO2-Neutralität. Denn Klimaneutralität bedeutet, dass durch menschliche Aktivität in Summe das Klima nicht beeinflusst wird. Allein der Bau dieser Anlagen ist schon wieder ein enormer Eingriff. Millionen von Quadratmeter Fläche werden dazu verbraucht und weiter versiegelt. Merken den die Autoren den Widerspruch nicht. Welche Eitelkeiten verhindern, dass zukunftsfähige, leistungsstarke Leitungen von der Ost- und Nordsee nach Bayern oder in den Süden gebaut werden. Am besten gleich bis nach Palermo. Dann kann der Strom dort produziert werden, wo die höchsten Wirkungsgrade bei der Erzeugung erzielt werden. Auf der Ost- Nordsee und anderen Meeren störst sich kaum jemand an den WKAs. Und nebenbei gewährleistet die Erzeugung hohe Steuereinnahmen für die Anrainerländer. Also wo ist das Problem? Die Meeresanrainen bauen WKA, die Bayern Photovoltaik inclusive Speicher, Geothermie, Pumpspeicher und Wasserkraft. Und alle Bürger fangen an, Energie effizient zu nutzen. Es geht nur gemeinsam.

Otto Haas

Poing

Mit der permanenten Forderung nach Respekt für die sozialen Bedürfnisse verschiedener Bevölkerungsgruppen ziehen Grüne und SPD regelmäßig in ihre Wahlkämpfe. Hinter der Bestimmung 80-Jährige und Ältere von den Zwangsmaßnahmen auszunehmen, könnte der wenig respektvolle Gedanke stehen: Mit denen brauchen wir uns nicht auch noch herumzuärgern. Die brauchen in absehbarer Zeit überhaupt keine Heizung mehr. Aus unerfindlichen Gründen heißt es bei unseren Politikern immer, Deutschland müsse beispielhaft bei allem Handeln anderen Ländern vorausgehen und an 1. Stelle stehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mit diesem Gesetzentwurf uns auch nur ein einziges Land in der Welt folgt. In jedem Fall empfiehlt es sich für die Alten den Kaminkehrer in etwas gebrechlicher Haltung mit der Geburtsurkunde In der Hand zu empfangen, damit sein kriminalistisch geschulter Blick nicht noch eine Urkundenfälschung entdeckt. In diesen Tagen fragte eine niederländische Reporterin vor dem Kanzleramt einen deutschen Kollegen, warum die meisten Deutschen sich immer alles von ihrer Regierung gefallen lassen, es gebe doch Gegenbeispiele im Ausland. Eine Antwort bekam sie nicht.

Reinhard Ferber

München

Mit einer Begleitregel zu den Vorgaben der Heizungsnovelle ab 2024 sollen Schornsteinfeger wegen der Ausnahmeregelung angeblich auch das Alter der Hauseigentümer, die älter als 80 Jahre sind, überprüfen. Für diesen Personenkreis soll nämlich im Havariefall die Pflicht entfallen, auf erneuerbare Heizungsvorgaben umzustellen. Wenn dem tatsächlich so wäre, dann ist darauf hinzuweisen: Schornsteinfeger sind keine Behörde. Derartige Vorschläge können eigentlich nur einem kranken Hirn entspringen. Wenn so etwas tatsächlich Bestand haben sollte, ist immer noch die Wohngemeinde als Behörde für eine Bescheinigung ohne Altersangabe zuständig, dass man diesem Personenkreis zuzuordnen ist. Schornsteinfeger sind nur dazu verpflichtet, eine Heizungsanlage zu prüfen ob Austauschfristen und Abgaswerte eingehalten werden und nicht den Personalausweis. Eine technisch inkompetente Regierung mit marginalem physikalischen Wissen, will nun also den Bürgern vorschreiben, wie sie ihre Wohnung in Zukunft zu heizen haben? Bei Reihenhaussiedlungen scheidet eine Wärmepumpe schon wegen der Abstandsregel zum Nachbargrundstück und der lästigen Geräuschentwicklung für die Nachbarn aus. In dieser Angelegenheit sind bereits jetzt schon Gerichtsverfahren anhängig. Ständige neue Änderungen und Ergänzungen lassen erkennen, dass der ganze Vorgang einfach nicht gründlich durchdacht ist. Das ist schlimmer als DDR-Praktiken es je waren. Von den Kosten ganz zu schweigen. Eine Fixierung nur auf das Alter zu einer Befreiung ist mit Verlaub gesagt, Blödsinn. Der Weiterbetrieb einer Heizung hängt nicht vom Alter des Hauseigentümers ab, sondern von der Bauweise. CO2 und Energie mag richtig sein, aber was das mit dem Alter zu tun hat, verstehe wer will. Mit Honeckers Worten: Dümmer geht’s nimmer.

Michael Thies

Grafrath

Habecks Heizungsgesetz: Ich wünsche mir – wie kaum zuvor –, dass die Grünen/Herr Habeck ob dieses Eingriffs in meine Eigentumsrechte und ob der Ignoranz gegenüber der deutlich anderslautenden mehrheitlichen Volksmeinung spätestens bei der nächsten Wahl richtig abgestraft werden. Dieser Minister und seine Berater sind verblendete Aktivisten. Diese von der Regierung getroffene Entscheidung ist eine Unverschämtheit!

Horst Werthmanns

München

Mit dem Heizungszwangsgesetz werden einmal mehr und vollkommen egal, ob dabei das bisschen Ersparte für die Rente draufgeht, die kleinen dummen Deutschen zur Kasse gebeten. Schließlich ist dort der geringste Widerstand zu erwarten. Die Reichen und Superreichen scheren sich um das Weltklima nämlich, egal was es kostet, einen feuchten Kehricht. Es sind nicht die unteren und mittleren Einkommensschichten, die an der Börse ohne jegliche Skrupel mit Lebensmitteln zocken, ungezwungen oft just for fun kreuz und quer um die Erde fliegen um kurz mal einen Tag in Abu Dhabi, New York oder Hongkong zu verbringen und mit 700-PS-E-Monster-SUVs mit dem Stromverbrauch einer Kleinstadt durch die Gegend fahren.

Bundeskabinett, Wirtschaftsbosse und Börsenzocker fliegen für einen wenige Stunden dauernden Termin wieder munter rund um die Welt. Ich kann mich an die Corona-Zeit erinnern, da ging es auch anders und viele dieser Manager sagen voller Inbrunst, dass das eine Chance für eine Konsolidierung und weniger CO2-Verbrauch wäre, aber denkste!

Ebenso sind unter den Klimaklebern kaum ärmere Leute zu finden, die müssen nämlich für ihr bisschen Geld hart arbeiten und lassen sich nicht von irgendwelchen Organisationen oder ihren reichen Eltern fürs Nichtstun bezahlen, um sich dann davon bei einer Urlaubsreise nach Bali auch noch davon zu erholen. Ich hätte einen anderen Vorschlag, jeder Deutsche oder noch besser Europäer, bekommt ein bestimmtes und realistisches Jahreskontingent an CO2 zugewiesen, mit dem die Klimarettung gelingen kann. Das darf dann auch nicht durch irgendwelche juristischen und kostspieligen Hintertürchen aufgestockt werden. Ich traue mich wetten, dass dann viele Gering- und Mittelverdiener, die jetzt gezwungen werden, ihre Heizungen auszutauschen, am Jahresende sogar noch was übrig hätten. Und für das Weltklima wäre auch was getan. Aber das bleibt wohl ein Wunschtraum. Ich sehe nämlich niemand politisch Verantwortlichen, egal welcher Couleur, der den Mut hätte, eine solch gerechte Lösung für alle Bürger unabhängig ihres Einkommens anzugehen.

Helmut Hacker

Holzkirchen

Wer ermöglicht es einem Politiker, der von Technik und Wirtschaft keine Ahnung hat, so etwas zu bestimmen? Das gelingt zum einen nur unter Zuhilfenahme einer gleichgültigen und schwachen SPD. Ein weiteres Problem ist die FDP, die sich wiederholt von den Grünen vorführen lässt. Nur des Mitregierens wegen kann doch ein solcher Müll nicht beschlossen werden. Nicht nur die Grünen, auch die FDP, werden sich über den Ausgang der nächsten Wahlen sehr betroffen zeigen. Ja, selbstverständlich werden die Grünen in Bayern nicht mitregieren. Im Bund selbst darf das nicht mehr passieren. CDU/CSU als vermutliche Gewinner der nächsten Bundestagswahl werden sich sehr zeitig dazu äußern müssen. Während in anderen Ländern weiter erfolgreich an der Atomkraft sowie besser noch an Fusionsreaktoren geforscht wird, erfreut sich diese Regierung an Windstangen.

Bernd Janke

Uffing

Die beschlossene Wärmewende wird viele Betroffene noch lange umtreiben. Zum Einsatz der viel diskutierten Wärmepumpe ein Beispiel. Vorweg: Bedeutend ist der Stromverbrauch (hier dargestellt einschließlich Strom für einen 2-Personenhaushalt): Bei jetzt ca. + 40 in der Nacht werden über den ganzen Tag ungefähr 6 kW, bei - 40 an die 15 kW benötigt. Bei ungünstigen Verhältnissen, nämlich Kälte und Dunkelheit im Winter, kann der Tagesverbrauch bis über 30 kW steigen, wenn die Anlage also von der Photovoltaik nicht unterstützt wird. Beschrieben ist das aus Erfahrung mit einem generalsanierten Haus von 30 cm Ziegel + 10 cm Dämmung und 3-fach-Verglasung; die Fußbodenheizung ist für ca. 80 qm in Betrieb und auf etwa 210 eingestellt; für 40 qm wird gelegentlich auch ein Schwedenofen befeuert. Die gesamte Stromversorgung wird - und das ist ganz entscheidend - von einer 6,5 kW Photovoltaik-Anlage unterstützt. Diese ist versehen mit einer 6 kW Speicheranlage. So belief sich in diesem dunklen und kalten Januar der gesamte Stromverbrauch auf 604 kW, im wettermäßig freundlicheren März auf 340 kW. Erwartet wird in Sommermonaten, wie beispielsweise im vorjährigen August, das Absinken des Stromverbrauchs auf unter 20 kW monatlich. Die Strombilanz dieser Anlage sah 2022 am Ende so aus: 2510 kW Verbrauch nebst ungefähr die doppelte Menge Einspeisung. (Für den Stromverbrauch fallen dieses Jahr um die 40 Cent fürs Kilowatt an, während für die Einspeisung 8,6 Cent Vergütung zu erwarten sein wird.) Diese Energiebilanz sieht gut aus - selbst wenn noch Kosten für 1 Ster Holz dazukommen. All das wurde jedoch nur erreicht durch sehr erhebliche Investitionen in Gebäudesanierung und Anlagenerstellung. Wer kann sich das aber leisten - auch wenn der Staat die Umstellung nun mit Steuermitteln flankiert?

Dietrich Kothe

Kaufering