Standfestere Bäume

„Xavier“ tötet TV-Expertin Sylke Tempel; Weltspiegel 7./8. Oktober

Orkan über Norddeutschland, Tote, Verkehr steht still wegen ausgerissener Bäume und Stromausfall etc. Schlechte Aussichten für Westeuropa. Es könnte jedes Land treffen. Auslöser des Orkans sind die (letzten?) Ausläufer der großen Wetterkapriolen in der Karibik. Dort allerdings trotzen die Palmbäume den hohen Windgeschwindigkeiten. Hier ist das bei fast allen die Straßen und Fahrstrecken begleitenden Bäumen nicht der Fall. Wegen des vergleichsweise geringen Wurzelwerkes fallen sie wie Kartenhäuser. Es ist Zeit, dass die Verantwortlichen Überlegungen anstellen welche Baumarten künftig gepflanzt werden sollen, die auch Windgeschwindigkeiten über 100 Kilometer pro Stunde trotzen.

Otto Böhm Starnberg