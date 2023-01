Böller und Randale – durch nichts mehr zu rechtfertigen

Unfälle und Krawalle überschatten Silvester; Weltspiegel 2. Januar

Es ist einfach unglaublich welche Ausmaße dieses unsinnige Böllern an Silvester, aber auch auf den verschiedensten Festen inzwischen angenommen hat. Allerorten und in allen Bevölkerungsschichten wird gejammert und geschimpft, dass das Geld zu wenig und die Lebenshaltungskosten zu hoch sind.

Aber für diesen Unsinn hat man dann plötzlich finanzielle Kapazitäten frei. Und dann kommt auch noch dieser unsägliche Gestank und der Müll, der übrig bleibt und dessen Aufräumen von den Städten und Gemeinden wiederum jede Menge an Geldern verschlingt, hinzu. Ganz zu schweigen davon was dieser Lärm und Radau für unsere Umwelt und vor allem für die Tierwelt bedeutet. Da ich mir aus dieser Ballerei sowieso noch nie etwas gemacht habe, würde ich ein generelles Böllerverbot begrüßen.

Christian Schöpf

Egenhofen/Unterschweinbach

Danke an die vielen Leute, die bereits am 30. Dezember mit dem Böllern begonnen haben. Danke an alle, die es sich nicht nehmen ließen am 31. Dezember auch tagsüber herumzuknallen und auch weit nach Mitternacht nicht daran dachten aufzuhören, an all diejenigen die Rücksicht stets von anderen erwarteten. Danke an einige, die Polizisten, Notärzte und Feuerwehrleute bei ihrer Arbeit behindert und angegriffen haben. Danke an alle, die nicht friedlich feierten, randalierten und zerstörten. Und gedacht sei auch all diejenigen die sich beim Thema Klimawandel ängstigen, aber trotzdem an Silvester den Himmel zuräuchern! Ihr seid wahre Helden! Ohne euch wäre die Welt ärmer. Nachdem ihr ja lange, lange nicht feiern durftet und euch alles genommen wurde, ward eure Zeit nun endlich wieder gekommen. So, mehr Sarkasmus hab ich heute nicht zu bieten. Ehrlichen Dank an alle normalen Leute, denen es gelang, ohne Radau und Gewalt fröhlich zu sein.

Georg Neuhierl

Bad Tölz

Was haben diese Typen eigentlich noch im Kopf? Außer Randale vermutlich nichts mehr! Es wird von einem Teil der Silvester-Randalierer die Silvester-Knallerei förmlich als Waffe gegen Polizei, Rettungskräfte, Feuerwehr oder Autos benutzt. Es würde mich nicht wundern, wenn auch künftig ohne Corona-Pandemie die Silvesterfeuerwerke gänzlich verboten würden. Der allergrößte Teil der friedliebenden Bevölkerung würde wegen ein paar Vollpfosten wieder in Sippenhaftung genommen.

Alois Sepp

München

In den letzten Monaten hörte man immer wieder, dass es den Bürgern finanziell so schlecht geht, dass man seinen Verpflichtungen (Miete, Strom, Heizung, Lebensmittel) fast nicht mehr nachkommen kann, da das Geld hierfür fehlt. Von der Bundesregierung wurden auch diverse Beihilfen, Bremsen etc. beschlossen. Außerdem war ein sehr wichtiges Ziel, unsere Erde, die Umwelt und die Tiere zu schützen. Begriffe wie Nachhaltigkeit, Tierwohl waren in aller Munde und man wollte was bewegen. Und dann kam Silvester: alles vergessen. Wenn man bedenkt, was man mit den verpulverten Millionen (dreistellig) hätte bewegen können, kann man nur den Kopf schütteln.

Plötzlich war die Luftverschmutzung durch Feinstaub, die armen Tiere und das fehlende Geld für Heizung etc. vergessen. Sind wir Menschen so ignorant oder war es nur Silvester nicht in, sich um die vorher so wichtigen Themen zu kümmern.

Ich kann die Böllerei in der jetzigen Zeit nicht mehr nachvollziehen. Jeder, der Feuerwerk gekauft hat, hätte stattdessen vielleicht 50 % des Betrages spenden können. So wäre den wirklich Notleidenden und auch seinem eigenen Geldbeutel geholfen worden und wir hätte eine sauberere Umwelt.

Wenn schon Feuerwerk, dann von der Stadt/Gemeinde durchgeführt und keine private Knallerei die ganze Nacht. Aber wahrscheinlich geht jetzt im neuen Jahr wieder das Gejammer los so wie vor Sylvester.

Udo Kunz

Ebersberg

Ich habe die Einschränkungen des Feuerwerks während Corona kritisiert. Aber was in dieser Silvesternacht als Ausdruck von Freiheit und Lebensfreude an Knallerei Orgien passierte, war nach über 50 bewusst erlebten Jahreswechseln das Extremste, nicht nur der Lautstärke wegen, was ich je erlebt habe. Maschinengewehrsalven ähnlichen Batterieböllerei gefolgt von explosionsartigen Detonationen, im ständigen Wechsel, fast eine halbe Stunde! Ich habe sofort an Menschen gedacht, die 1000 km östlicher sofort in Luftschutzbunker und U-Bahnhöfe flüchten.

Die Tierwelt (u.a. Eichhörnchen) ist völlig ausgeflippt vor lauter Panik. Dabei war ich noch nicht mal im noch Kriegszustand ähnlicherem Berlin. Ich bin dann in die lärmschützende Wohnung geflüchtet. Die Böllerei, jegliche Knallerei an Silvester, jedoch nicht Feuerwerk, sollte künftig untersagt werden. Am nächsten Morgen war nach Tagen klarer Luft, das Licht milchig, trüb.

Man konnte die Emissionsbelastung und Feinstaub richtig sehen. Smartphone bestätigte schlechte Luftqualität. In Zeiten von Fahrverboten und CO2-Reduktionsbemühungen ist die Böllerei völlig antiquiert.

Manfred Filser

Freising

Die Silvester-Unruhen in Deutschland sind eine Folge der Respektlosigkeit gegenüber Ordnungs- und Hilfskräften. Verrohung bei Dunkelheit und eheliche Gewalt gegenüber Frauen werden immer häufiger beklagt. Ein Böller- und Gewaltchaos kommen aber nicht so von ungefähr. Vor vielen Jahren wurde der Grundstein gelegt, was heute niemand mehr wahrhaben will: Die sogenannte antiautoritäre Erziehung! Man kann es auch mit Nichterziehung gleichsetzen. Wenn aber der Mensch nicht erzogen wird, ist er ein wildes, aber sprachbegabtes Tier! Ein Böllerverbot trifft nicht den Kern des Problems.

Peter Kaßner

Krailling