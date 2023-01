Demut

Gänswein macht sich im Vatikan unbeliebt; Weltspiegel 10. Januar

Als junger Bursche war ich begeisterter Ministrant mitunter auch bei Herrn Ratzinger, damalig Kardinal. Zeremonien und Riten begeisterten mich so, dass ich mir vornahm, Papst zu werden. Daraus wurde nichts, denn bald darauf lernte ich meine Frau kennen. Nun war ich zwar auch Papst, wobei mir allerdings die Unfehlbarkeit abgesprochen wurde.

Heute lese ich, dass Herr Gänswein ein glühender Verehrer von Papst Emeritus Benedikt, sich einfach damit nicht abfinden kann, dass er nun ins Glied zurücktreten muss. Das schmerzt.

Und so bin ich heute bei den Querelen, die in der katholischen Kirche einem das Leben schwer machen, froh, dass ich nicht Papst wurde. Ich würde Herrn Gänswein (als Papst) in die Diaspora schicken. Dort lernt er etwas, was ein Familienvater längst beherrscht, ihm aber wohl abhandengekommen ist: Demut.

Richard Birk

Freising

In dem Trostbüchlein des Gelehrten Johann Fischart (1546 - 1590) ist das Wasser der den Gänsen von GOTT gebetene Wein, daher die scherzhafte Bezeichnung Gänsewein für Wasser. Der ehemalige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. Georg Gänswein hat bereits vor der Veröffentlichung seiner Memoiren beständig Wasser auf die Mühlen der konservativen Einstellung des bayerischen Pontifex gegossen. Der Name ist bei Gänswein zum Programm geworden. Nomen est omen. Das väterliche Verhältnis zu seinem Mentor Joseph Ratzinger hat dem 66 Jahre alten Erzbischof aus Freising nun das Unverständnis über seine Erinnerungen in Buchform im Vatikan eingebracht. Ob im Petersdom der Teufel Einkehr gehalten hat mit dem Ziel, als Gegenspieler von Benedikt zu agieren kann ich als Laie nicht beurteilen. Das teuflische Verhalten der Inquisition zu Zeiten der Hexenverfolgungen aber kann ich ebenso verurteilen, wie die jahrzehntelangen sexuellen Vergehen von Geistlichen an Schutzbefohlenen, die sovielen Menschen ihre Lebensfreude geraubt hat. Gänswein kann froh sein im 21. Jahrhundert zu leben, sonst hätte ihn schon längst das Schicksal des Theologen und tschechischen Nationalheiligen Jan Hus ereilt, der wegen seiner Einstellung zur Kirche auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Michael Bergmann

Grainau

Schachern um Posten oder Rachefeldzug im Vatikan? Kaum hatte Benedikt XVI. am Silvestermorgen die Augen geschlossen, gab es aus den deutschen Lobby-Gruppen (Bsp. „Wir sind Kirche“, „Maria 2.o“ u.a.) sowie der queeren Szene innerhalb von Stunden (!) erste Anzeichen, dass bestimmte Kreise dem Verstorbenen die ewige Ruhe nicht gönnen wollen. Aus bekannt gewordenen Vorabdrucken der Erinnerungen seines Privatsekretärs, Kurien-Erzbf. Georg Gänswein Schlüsse für die weitere Laufbahn des engen Vertrauten von Benedikt XVI. zu ziehen, nähert sich dem Stil der Boulevard-Presse und zeigt auf, wie stark es in höheren Kirchenkreisen „menschelt“, was dem ausgeprägten Harmoniebedürfnis der Kirchenoberen zuwiderläuft: Si tacuisses, philosophus mansisses - Hättest Du geschwiegen, bliebe Dir der Ruf eines Philosophen erhalten. Dieser traditionsbeladene Satz gilt allerdings nicht nur für „Don Giorgio“, dem kirchenpolitisch in Pressekontakten erfahrenen Schwarzwälder, der sich mit seinem Schritt an die Öffentlichkeit in der Trauerphase „unbeliebt“ mache.

Für die Presselandschaft im deutschsprachigen Raum ist der Bezugsartikel vom 07.01.2023 (Redak-tionsnetzwerk, RND) aufschlussreich, der den „Unmut“ im Vatikan mit der Frage verbindet: „Was will Georg Gänswein?“ - Hier sollte man genauer hinsehen. Dass Gänsweins Buch sicher einen län- geren Vorlauf für die Herausgabe benötigt, ist ein offenes Geheimnis, wie man für die deutsche Aus gabe im Herder-Verlag erfahren kann. Es geht also um mehr: Um Gänsweins Rolle als Nachlassverwalter, um seine weitere Verwendung in einer Führungsposition auf vakanten Bischofsstühlen in Pa derborn oder Bamberg, als Vatikandiplomat (Nuntius „in einem sehr weit entfernten Land“) oder „nur“ als Professor an der Gregoriana in Rom. Kurz gesagt: Es geht darum, zu verhindern, dass ein „Ratzinger“-Mann eine einflussreiche Stelle bekommt, wobei die Nachlassregelung einen Kompromiss erleichtern dürfte. Dass zwischen Papst Franziskus und Georg Gänswein jüngst Stillschweigen vereinbart wurde, dürfte manchen Heuchler aus der Reserve locken.

Willi Eisele

Wolfratshausen

In der Berichterstattung über den Tod Papst Bendedikts XVI. ist viel von Äußerlichkeiten die Rede. Wichtige Kernaussagen seiner Verkündigung kommen dagegen kaum zur Sprache. Eine dieser Kernaussagen betrifft das Verhältnis von Glaube und menschlicher Vernunft. In seiner Regensburger Vorlesung zu diesem Thema, die er bei seinem Deutschlandbesuch im Jahre 2006 hielt, beklagte er „die Verkürzung des Radius der Wissenschaft und Vernunft“, bei der man nur noch das naturwissenschaftlich Fassbare gelten lässt und alles Übernatürliche von vornherein ablehnt, und somit „bei einem von dieser Sichtweise her bestimmten Versuch, die Theologie ‘wissenschaftlich’ zu erhalten, vom Christentum nur ein armseliges Fragmentstück (Bruchstück) übrig bleibt“.



Unter dieser Voraussetzung ist beispielsweise Jesus Christus eben nur noch ein guter Mensch oder ein weiser Sozialreformer, der in seinem Scheitern am Kreuz einfach nur Pech gehabt hat; ebenso sind dann die Wunder Jesu nicht wirklich geschehen, sondern haben lediglich eine symbolische Bedeutung; ebensowenig hat sich die Geburt Jesu so zugetragen, wie sie im Neuen Testament beschrieben ist (die Vorstellung, dass es Engel gibt, wird abgelehnt); ebensowenig ist dann Christus wirklich von den Toten auferstanden, sondern die Schilderungen seiner Erscheinungen bei seinen Jüngern nach seinem Tod sollen lediglich zeigen, dass seine „Sache“ irgendwie weitergehen solle; ebensowenig enthält dann die Gesamtheit der Bibel die Offenbarung Gottes, sondern ist nur eine Erfindung irgendwelcher kluger Menschen; ebensowenig kommen dann die 10 Gebote (und damit die sittliche Ordnung) von Gott, sondern sind nur eine Erfindung der Mächtigen zur Sicherung ihrer Macht.



Hat man diesen Weg der Verkürzung des Glaubens einmal beschritten, dann ist es auch nicht mehr weit zu den anderen Irrtümern, die von einem Teil der Theologie gelehrt werden und die im direkten Gegensatz zur Heiligen Schrift und deren Auslegung durch das Lehramt der Katholischen Kirche stehen: Die Leugnung der Erbsünde; die Abschaffung der Hölle verbunden mit dem Irrglauben an die All-Erlösung („wir kommen alle in den Himmel“; viele christliche Begräbnisfeiern werden deshalb zu reinen Auferstehungsfeiern - natürlich nur in Richtung Himmel - umfunktioniert); die einseitige Betonung der göttlichen Barmherzigkeit („Gott liebt uns“) und das gleichzeitige Ignorieren der göttlichen Gerechtigkeit; das Schwinden einer gesunden Gottesfurcht; die Umdeutung der Heiligen Messe zu einem nur noch rein irdischen Gemeinschaftsmahl; die Aufhebung der sittlichen Ordnung verbunden mit der Rechtfertigung aller Arten von Sünden; die Abkehr vom Bußsakrament; die Leugnung der eindeutigen geschlechtlichen Prägung in Natur des Menschen; nicht zuletzt noch der allgegenwärtige Relativismus („Es gibt keine Wahrheit“). Als regelmäßigem Besucher katholischer Gottesdienste bin ich all diesen Irrtümern in Form von Predigten und bewussten und willkürlichen Änderungen der Liturgie wieder holt begegnet. Ein Teil dieser Irrtümer soll jetzt auch noch durch die Beschlussvorlagen des deutschen sog. „synodalen Weges“ irgendwie in der katholischen Weltkirche verankert werden. Aber dennoch bleiben all diese genannten Aussagen dieser angeblich „fortschrittlichen“ oder „liberalen“ Theologie Irrtümer. Sie kommen aus der Verweigerung des vollen Glaubens an Jesus Christus und entsprechen dem weiten Tor und dem breiten (weil einfacher zu gehenden) Weg, der ins Verderben führt (Mt 7,13), vor dem uns Jesus am Ende seiner Bergpredigt warnt. All diese Irrtümer sind deshalb für mich nur ein billiger theologischer Populismus.



Indem Papst Benedikt bei seiner Regensburger Vorlesung eindringlich dazu aufrief, die willkürliche Einengung des modernen Vernunftbegriffes auf das naturwissenschaftlich Fassbare zu überwinden und damit Glaube und Vernunft wieder im vollen Umfang zusammenzubringen, hat er diesen Irrtümern die Grundlage entzogen. Damit ermutigt er uns den schmalen (weil anstrengenden) Weg durch das enge Tor, der zum (ewigen) Leben führt (Mt 7,14), in der Bewahrung des vollen Glaubens im Lichte der Vernunft in aller Entschiedenheit bis an unser Lebensende zu gehen. Vergelt’s Gott Papst Benedikt!



Otto Liebscher



Zorneding