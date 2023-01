Gesetze respektieren

„Klimaterroristen“ ist Unwort des Jahres; Weltspiegel 11. Januar

Unabhängig davon ob es Sinn macht, Wörter des Jahres auszurufen, hätte man noch bis zur Räumung von Lützerath besser warten sollen. Angeblich werden mit diesem Wort laut Jury ,,friedliche Aktivitäten“ kriminalisiert. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen den Chaoten an Silvester in Berlin, dem militanten Widerstand von Lützerath und den Reichsbürgern? Sie alle akzeptieren weder den Rechtsstaat noch dessen Entscheidungen und denken sich, dagegen auch mit Gewalt zur Wehr setzen zu müssen. Die Gründe dafür sind zweitrangig, denn es handelt sich am Ende um nicht zu tolerierende Exzesse und Strafhandlungen gegen Polizei und Politik! Es gibt viele Anlässe und Punkte zur Unzufriedenheit und deshalb gibt es auch kritische Leserbriefe, aber rechtmäßige Entscheidungen und Gesetze sind von allen zu respektieren!

Anton Bönig

Erding

Atomkraftwerke, die sogar laut EU-Kommission grünen Strom erzeugen, lehnen sie, die Grünen, kategorisch ab, um andererseits der Förderung schmutziger Braunkohle – zuzustimmen. So die Doppelmoral der Grünen, die ihrer Ideologie willen in NRW erlauben, dass 400 angeblich „aggressiv demonstrierende Klimaschutzaktivisten“ rund 1000 „einsatzbereiten Polizisten“ gegenüber stehen, um die Räumung des Ortes Lützerath im rheinischen Braunkohlenrevier vorzunehmen. Der Energiekonzern RWE hat entschieden, die verbliebenen Häuser im Weiler Lützerath abreißen zu lassen, um die unter dem Weiler lagernde Braunkohle abzubauen. Cui bono? Und wieder einmal obliegt der sicherlich unangenehme Vollzug der Räumung unseren Polizisten, die als Prügelknaben der Nation durchführen sollen, weil Verwaltungsgerichte und mitregierende Grüne in NRW entschieden haben, die Abrissbirne einzusetzen und die Arbeit auf Wunsch des RWE-Energiekonzerns durchzuführen. Cui bono? Die zum Räumungseinsatz kommenden Polizisten tun mir leid, denn sie müssen das ausbaden, was ihnen willige Verwaltungsgerichte und grüne Politik in NRW eingebrockt haben. Nicht alle couragierten Umweltaktivisten sind böse Buben und mit den „Silvester-Chaoten sowie zahlreichen linken und rechten Radau-brüdern samt den Aktivisten der letzten Generation gleichzusetzen.

Jürgen Engelhardt

Stephanskirchen