Monsteraquarium

1500 tote Fische und schwere Verwüstung; Weltspiegel 17./18. Dezember

Ein Monsteraquarium, gefüllt mit einer Million Liter Wasser, das ständig beheizt, dessen Salzgehalt permanent kontrolliert und die Algen zusätzlich von Tauchern beseitigt werden müssen, damit 1500 eingesperrte exotische Fische, weitab ihres natürlichen Lebensraumes überleben können, um Hotelgäste ein besonderes Schauspiel bieten zu können, erschüttert mich. Aus meiner Sicht ist dies eine Umwelttodsünde, die für viele andere steht!

Reift da nicht allmählich Verständnis für junge Menschen, die sich erschreckenderweise „Letzte Generation“ nennen und in ihrer Verzweiflung zu rechtswidrigen Mitteln greifen, um gehört zu werden? Sie werden inzwischen mit RAF-Terroristen in einem Satz genannt. Die RAF wollte unsere Demokratie zerstören und schreckte auch vor Morden nicht zurück. Umweltaktivisten wollen unsere Welt vor Zerstörung retten, welch ein Unterschied! Kulturen zerbrachen meist an ihrer Maßlosigkeit oder an der Bereicherungsgier von Aggressoren. „Machet euch die Erde untertan“, Wurzel allen Übels? Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, sprach vor Kurzem bei einem Artenschutzgipfel in Kanada deutliche Worte: „Der Mensch ist eine Massenvernichtungswaffe geworden. Wir führen Krieg gegen die Natur. Es geht um die dringende Aufgabe, Frieden zu schließen.“

Verschwendung von Ressourcen bis zum sprichwörtlichen Zerbersten? Ist es nicht an der Zeit, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die sich ohne Unrechtsbewusstsein maßlos an der Umwelt bereichern und sie zerstören? Hören wir auf die Jugend, die zurecht um ihre Zukunft bangt. Wir haben nur diese eine wunderbare Welt, die es endlich zu schützen gilt. Jeder kann seinen Beitrag leisten!

Margarita Horn

Schliersee