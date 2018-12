Leserbrief

Liedforscher: „Stille Nacht“ stirbt nicht aus;Weltspiegel 12. Dezember

Wer derzeit Radiosender im Münchner Umkreis hört, wird fast totgedudelt von irgendwelchen amerikanischen, weihnachtlich angestrichenen Ohrwürmern, deren Text man Gott sei Dank meist nicht so recht versteht, was auch gut ist, da diese Texte oftmals eher schwachsinnig sind. Meine kleinen Enkel haben mich neulich mal gefragt, ob es denn auch deutsche Lieder mit vorweihnachtlichem Bezug gibt, die nicht nur am Heiligen Abend in der Familie gesungen werden? Ich habe ihnen gesagt, dass es das schon gibt, aber die Redakteure beim Rundfunk diese eben nicht kennen und wahrscheinlich auch nie im Familienkreis oder in der Schule gesungen haben, so wie auch übrigens fast das gesamte deutsche Volksliedgut, das wir noch in der Volksschule damals gesungen hatten, weitgehend verschwunden ist. Sie fragten mich dann: „Opa, aber wie merken wir dann, dass Weihnachten bald kommt?“ Ich antwortete ihnen dann: „Wenn ihr mal ein bisschen Englisch gelernt habt, merkt ihr das im Radio an folgenden Merkmalen, die täglich unentwegt vorkommen: Wenn die Merry Christmas mit dem Feliz Navidad auf Reinhold, dem Red Nose Reindeer mit den Jingle Bells, durch das Christmas Wonderland reitet und dabei singt: ,travelling home for Christmas to try, to try an American Pie‘, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Hobt’s mi, Kinder!“ Ich habe ihnen dann eine DVD mit deutschen adventlichen Liedern gekauft, die sie jetzt immer wieder gerne anhören, im Radio finden sie so was ja leider nicht!

Alexander Neuser

Aßling