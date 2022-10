Ursachen unserer heutigen Schieflagen

Alexander Eisenkopf und Rupert Pritzl: Verkehrswende: Marktmechanismen wirken lassen; Gastkommentar Wirtschaft 28. September

Im Rahmen ihrer Untersuchung der Gründe für die Erfolglosigkeit der seitherigen staatlichen Klimapolitik im Verkehr bringen die beiden Verfasser auch die von dem heutigen Zeitgeist verursachten Probleme ganz hervorragend auf den Punkt. Wie von diesen ganz deutlich erkannt, liegen die tieferen Ursachen a) in der hohen Emotionalität der Menschen und b) in der wachsenden Neigung des Staates zu Interventionen, obwohl er – wie leider oftmals nachgewiesen – dies nicht kann. Die Wirkung der von den Verfassern herausgearbeiteten zwei Mechanismen geht aber weit über ihren Einfluss auf den Bereich des Verkehres hinaus: wenn man sich mit ihnen näher beschäftigt und tiefere Überlegungen anstellt, so zeigt sich, dass gerade sie wesentliche Mit-Ursachen unserer heutigen Schieflagen bzw. (oft misslungenen) Problembewältigungen in vielen Bereichen sind. Sie wären es deshalb wert, noch näher untersucht zu werden. So zum Beispiel was die Menschen bewegt, so emotional zu reagieren und welche wichtige und sogar entscheidende Rolle die Medien dabei spielen. Und ganz wichtig wäre auch herauszufinden wie die konkrete Auswirkungen dieser Geisteshaltung unsere Wirtschaft und unser Sozialsystem gefährden, wenn sie dominieren. Ebenso wäre es interessant die wahren Motive herauszuarbeiten warum Politiker trotz bestehender Marktwirtschaft fast immer dazu neigen in die Wirtschaftsprozesse einzugreifen – auch dort wo es nicht notwendig ist.

Leider vermisst man jedoch einen Hinweis auf das in Deutschland seit 2021 bereits vorhandene nationale Emissionshandelssystem, das aber bis 2026 mit von der Politik festgelegten Preisen funktioniert (CO2-Bepreisung). Damit ist aber der der gute Wille zu der von den Verfassern ge-wollten Anwendung der Marktmechanismen in den Bereichen Verkehr und Gebäude (Heizöl) offensichtlich schon da! Nur fragt sich bei unserer gegenwärtigen Situation, ob diese Bepreisung überhaupt noch Sinn macht.

Dr. Helmut Ritter

Aying