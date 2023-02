Abschaffung der Erbschaftsteuer

Teilen

Das kassiert der Staat bei Erbschaften und Schenkungen; Geld & Markt 28./29. Januar

Am 10. Januar 2023 habe ich eine Fernsehsendung über die Inflation in Schweden gesehen. Am Schluss der Sendung sagte der Moderator, dass es in Schweden einen Lichtblick gibt. Dort wurde die Erbschaftssteuer 2004 abgeschafft. Schweden ist nicht das einzige glückliche Land ohne Erbschaftssteuer. In Europa gehören neben Schweden zu diesen Glückspilzen Österreich, Portugal, Slowakei und Rumänien. Da frage ich mich schon, welchen Zweck hat eigentliche die Erbschaftssteuer? Was soll damit finanziert werden?

Die Erbschaftssteuer empfinde ich als ungerecht. Alle Werte, die mein Mann und ich uns gemeinsam geschaffen haben, haben wir mit versteuertem Geld erworben. Für mich ist dies ein typischer Fall von Doppelbesteuerung. Wir haben ein Leben lang gearbeitet um unsere Zukunft finanziell abzusichern und unseren Kindern einen besseren Start zu ermöglichen, als wir ihn hatten. Es ist kaum vorstellbar, dass den Regierenden unsere Perspektive fremd ist. In Anlehnung an die Klimaschutzbewegung: Bürgerinnen und Bürger werdet laut, weil der Staat uns allen die Zukunft klaut.

Heidemarie Hofmann

Penzberg