Ärger über Umgang mit Stromkunden

Teilen

Matthias Schneider: „Staat deckelt den Strom-Preis mit unseren Geldern“, Interview mit Florian Bieberbach; Wirtschaft 17./18. Dezember

Ist das noch Wirtschaft? Die Stadtwerke erläutern, wie sie selber erzeugten, sauberen Strom unter Preis dem Markt verkaufen „müssen“, um dafür die eigenen Kunden mit dem teuren (und schmutzigen) zu beliefern. Wo lernt man so einen perversen Umgang mit Arbeit, mit Energie und mit den Kunden? Woher kommt da ein Müssen? Wenn die Stadtwerke solche Sachen nicht selber regeln dürfen (dazu sind sie eigentlich bestellt), ist es besser und billiger, wir schaffen sie ab und ersparen uns das Geld für die Riesenanlagen, Bauten und Personal. Mit der Strombeschaffung können wir ja die TIWAG (gleich nebenan) befassen.

Robert Eccher

Milbertshofen

Sehr geehrter Herr Anastasiadis, ich bin sehr zufrieden mit Ihren konservativen und realistischen Sichtweise, die ich täglich in Ihrer Zeitung lese. Danke dafür. Jetzt zum Interview mit Dr. Bieberbach von den SWM: „der Staat deckelt den Strompreis mit unserem Geld“. Diese Sichtweise ist für mich mit den angekündigten Strompreiserhöhungen der SWM nicht ganz nachvollziehbar und ich würde mir ein genaue Antwort wünschen, warum auf der einen Seite die SWM den Strompreis so stark anheben müssen, aber auf der anderen Seite 6,3 Milliarden Terawattstunden Strom von den SWM produziert werden. Die Produktionskosten des grünen Stroms sind doch in den vergangenen 12 Monaten nicht stark gestiegen. Warum muss dann unser Strompreis überproportional steigen? Hängt es damit zusammen, dass die SWM den selbst produzierten Ökostrom am Terminmarkt verkauft haben und deshalb am Spotmarkt teuren Gasstrom zukaufen müssen? Wenn das so ist, ist dies ein Verrat an den treuen SWM Kunden, die in gutem Glauben an die Energiewende und die Umstellung auf Ökostrom nicht den Strom beziehen, der den Kunden in der Werbung versprochen wird. Nach meinem Verständnis sollten die SWM keine Übergewinne erzielen und dafür viel Geld an den Bund abführen müssen. Es wäre doch besser und sinnvoller, den Strompreis von vornherein niedrig zu halten. Warum machen das die SWM nicht? Es wäre wirklich klasse, wenn Sie das noch mal genau recherchieren könnten.

Knut Bodeewes

München

Regina Mittermeier: Ungebremst in die Strompreisfalle; München 16. Dezember

Vor Jahren wurden Nachtspeicheröfen für gut geheißen, denn damit wurde die überschüssige Atomenergie verwendet. Bei der Verbraucherzentrale habe ich mich vor circa vier Jahren erkundigt, welche Heizmöglichkeit bei nicht vorhandenen Rohren sinnvoll wäre. Mir wurde der Einbau einer Gasheizung empfohlen. Die Kosten hierfür konnte ich jedoch als Rentnerin nicht aufbringen, sodass ich gezwungen bin, weiterhin Nachtspeicheröfen zu benutzen. Bei einem Vortrag wurde in Aussicht gestellt, die Öfen als Stromspeicher zu verwenden. Ist dieser Gedanke noch aktuell? Zur Zeit läuft bei mir nur ein Ofen, dessen 18 Grad ich am Morgen sehr genieße, doch im Laufe des Tages ist wärmere Kleidung angesagt. Warum kann man den rund 20 000 Kunden der Stadtwerke nicht auch eine Pauschale zukommen lassen und den Stromtarif moderat anpassen?

Monika Wiesner

München

Die Aussagen des SWM-Geschäftsführers, Herrn Bieberbach, klingen wie die rational unverständliche Geschichte eines Märchenonkels.



Lesen Sie auch Sparkassen sollen zahlen

Ich bin Strom-Bezieher mit gewähltem Ökotarif. Damit fördere ich gemäß den ebenfalls am 17. DEzember 2022 erhaltenen SWM-Nachrichten (S. 14) „mit 1 Cent je Kilowattstunde den Bau neuer erneuerbarer Energieanlagen“, die schon jetzt gem. Herrn Bieberbach bei den SWM 6,3 Terrawattstunden Strom produzieren.



Diese aber müssen die SWM angeblich (an wen?) verkaufen. Warum das so ist, begründet Bieberbach mit „deutschem Recht“ ohne weitere Erläuterungen (um welches Recht handelt es sich überhaupt?). Der beim Verkauf erzielte Gewinn führt dann zu den Sondergewinnen, die der Staat zu 90 % abschöpft. Gleichzeitig aber müssen die SWM teuren Strom am Markt kaufen – welch ein Schwachsinn und kaum zu glauben!



Natürlich haben wir eine freie Marktwirtschaft. Wieso dürfen die SWM dann den selbst produzierten Strom nicht direkt an seine Kunden zum eigenen Produktionspreis verkaufen ? Das ist doch mehr als undurchschaubar!



Da fördern die Kunden mit dem etwas teureren Öko-Tarif den Bau und damit auch die Produktion erneuerbarer Energie und müssen dennoch eine SWM-Preiserhöhung um mehr als 140 % ab Januar 2023 hinnehmen! Dies deshalb, weil sie angeblich den produzierten günstigen SWM-Öko-Strom trotz eigener Bezuschussung nicht nutzen dürfen!



Ich glaube dieses Märchen nicht. Könnte es nicht so sein, dass die SWM den selbst produzierten Strom vor Bekanntgabe der Zugewinn-Abschöpfung mit welcher Absicht auch immer (an wen?) verkauft haben?



Irgendwie fühle ich mich und wohl auch alle anderen Öko-Strom-Bezieher mit einem Märchen getröstet, aber nicht beruhigt. Zudem erstaunt, dass die SWM „gemeinsam mit ihren konventionellen Kraftwerken ungefähr 12 Terrawattstunden Strom erzeugen“, davon aber ganz München nur knapp 7 Terrawattstunden verbraucht. Was soll da der wundersame Hinweis auf hohe Stom-Einkaufspreise, wenn man doch eigentlich – selbst für einen größeren Kundenkreis über München hinaus – nichts einkaufen müsste?



Was also tun? Ich weiß es nicht. Ich habe schon zwei Mal Einspruch eingelegt und zwei Mal auf das hier angesprochene Thema ungenügende, weil allgemein gehaltene, Antworten erhalten. Neue Lastschriften aufgrund des Einspruches stornieren und gleichzeitig die bisherigen Raten überweisen? Wer kann mir/uns raten, was zu tun ist?



Frank Lesser

München

Die Stadtwerke München verdoppeln zum Anfang des nächsten Jahres die Strompreise für ihre Münchner Kunden. Die vom Chef der Münchner Stadtwerke, Herrn Bieberbach, in dem Interview im MM am 17/18.12.2022 hierfür genannten Gründe sind nicht zutreffend und dienen eher der Verwirrung der Leser und Kunden. Zunächst zu den Fakten: Die Stadtwerke München betreiben eigene Stromerzeugungsanlagen, die sich aus einem kraftwärmegekoppelten Kohlekraftwerk, einem kraftwärmegekoppelten Gaskraftwerk, einem Anteil von 300 MW am Kernkraftwerk Isar 2, sowie aus mehreren Windkraft- und Photovoltaikanlagen und kleineren Wasserkraftwerken zusammensetzen. Die Kapazität dieser Anlagen ist derzeit mehr als ausreichend zur Versorgung der Münchner Stromkunden. Die angekündigte Umstellung des Kohlekraftwerks auf Gas zum Ende dieses Jahres wurde wegen der Gaspreisentwicklung vorläufig aufgegeben. Die eigenen Windkraftanlagen in Norwegen, Schweden und Polen leisten keinen Beitrag für die Stromversorgung von München, weil der erzeugte Strom dort verkauft werden muss. Leider liefern sie auch keine Gewinne nach München, sondern nach den letzten im Internet veröffentlichten Informationen für das Jahr 2020 Verluste von anteilig 24,6 Mio €. Hinzu kommen Verluste für 2020 von anteilig 220,1 Mio € aus hoch riskanten Erdöl- und Erdgasexplorationen in der Nordsee. Das wird als „Dekarbonisierungsstrategie“ verkauft. Welchen Nutzen diese Auslandsaktivitäten für den Münchner Stromkunden haben, ist nicht nachvollziehbar. Hinzu kommen in 2020 die hohen Verluste der Gastochtergesellschaften der SWM in Höhe von 1143 Mio €. In 2021 und 2022 wird es vermutlich nicht besser geworden sein. Das sind die tatsächlichen Gründe für die exorbitante Strompreiserhöhung der SWM ab Anfang des nächsten Jahres. Aufgrund der verrückten Spielregeln der Strombörse sind in 2022 die Börsenpreise explodiert. Der Preis zu dem Strom gekauft und verkauft wird, richtet sich entsprechend dem abwegigen „Merit Order-Prinzip“ nach dem unwirtschaftlichsten Gaskraftwerk, was wesentlich zu der Strompreisexplosion und zu hohen Gewinnen bei den Betreibern von Stromerzeugungsanlagen zu Lasten der Stromkunden geführt hat. Besonders profitiert haben die Betreiber der von den Stromkunden über 20 Jahre hoch subventionierten Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Obwohl diese Anlagen nach europäischen Recht vor einem Zuschlag ausgeschrieben werden müssen, und Windkraftanlagen zuletzt den Zuschlag bei einem Einspeisepreis von etwa 5 Cent pro KWh auf 20 Jahre erhalten haben, verkaufen sie jetzt ebenso wie die Photovoltaikanlagenbetreiber den produzierten Strom in der Spitze für 90 Cent pro KWh. Der von den Lobbyverbänden arrangierte und vom Gesetzgeber nachträglich in das Energieeinspeisegesetz eingefügte § 21 b macht es möglich, dass auf Wunsch der Betreiber auch zu den aktuellen Marktpreisen abgerechnet werden kann. Wenn es nicht mehr passt, kann man mit einer Frist von vier Wochen zur Einspeisevergütung zurückkehren und wieder umgekehrt. Meiner Ansicht nach verstößt diese nachträglich eingefügte gesetzliche Regelung gegen Europäisches Wettbewerbsrecht. Ich habe dazu Beschlussanträge bei der Europäischen Kommission eingereicht, um gegen diesen Verstoß vorzugehen. Nachdem die SWM derzeit noch über genügend Erzeugungskapazität verfügt, musste man bisher nicht am Strommarkt zu den hohen Preisen zukaufen, sondern profitierte mit ihren regenerativen Erzeugungsanlagen und wohl auch mit ihrem Kernenergieanteil daran, dass sie ihre Stromerzeugung an der Strombörse zu den Preisen des unwirtschaftlichsten Gaskraftwerks verkaufen konnten. Diesem Treiben mit den sogenannten „Wind Fall Profits“ oder Zufallsgewinnen zu Lasten der Stromkunden hat die Regierung jetzt endlich zum Jahresende einen Riegel vorgeschoben und schöpft 90 % dieser Zufallsgewinne ab, um sie mit der Strompreisbremse an die Kunden zurückzugeben. Das ganze bürokratische Verfahren hätte man sich ersparen können, wenn die Strompreise wie vor der Einführung der Strombörse mit einer angemessenen Verzinsung des für die Erzeugungsanlagen investierten Kapitals ermittelt würden, wie dies bei den Stromübertragungsanlagen auch heute üblich ist. Es ist also keineswegs so wie Herr Bieberbach behauptet, dass die SWM ihre Strompreise erhöhen müssten, damit der Staat aus ihren Gewinnen die Strompreisbremse finanzieren kann. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Der Staat korrigiert vielmehr mit der Strompreisbremse ein absurdes Strompreismodell, das bei Stromerzeugern wie den SWM zu nicht gerechtfertigten Zusatzgewinnen und bei den Stromkunden zu nicht tragbaren Belastungen führt. Wie geht es bei den SWM im neuen Jahr nun weiter? Ich weiß es nicht. Im April 2023 sollen nach schwerem politischen Druck der StromPreis wieder um 10 Cent pro KWh gesenkt werden. Gleichzeitig geht aber mit der 300 MW Beteiligung am Kernkraftwerk Isar 2 etwa ein Drittel der Stromerzeugungskapazität der SWM vom Netz. Herr Bieberbach behauptet zwar in einem früheren Interview im MM, dass die Kernenergie, die für etwa 4 Cent pro Kwh produziert, zu teuer sei. Er wird sich aber sehr wundern, wenn er diese Stromerzeugung ab Mitte April am Strommarkt einkaufen muss.



Roland Farnung



Murnau